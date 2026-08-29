российских школьников учат вести войны будущего. Обязательные занятия для подростков предусматривают изучение основных видов вооружения, в частности пулемётов, противотанкового оружия и ручных гранат, а также навыков оказания неотложной медицинской помощи в полевых условиях и общей военной дисциплины. Об этом сообщает Bloomberg, передаёт УНН.

Детали

Хотя некоторые из этих навыков ранее преподавались в рамках ограниченных модулей в старших классах, новая версия программы расширяет эту подготовку для детей в возрасте от 13 лет.

Обновлённая учебная программа, утверждённая министерством образования, требует, чтобы половина еженедельных занятий в рамках курса "Основы безопасности и обороны Отечества" была посвящена базовой военной подготовке. Это является частью постепенной милитаризации российских школ, направленной на формирование нового поколения призывников, в то время как кремль продолжает войну в Украине, которая длится уже пятый год - говорится в публикации.

Помимо обучения обращению с оружием и боевой тактике, базовая военная подготовка включает уроки по доктрине национальной безопасности россии и структуре вооружённых сил. Ученики также будут изучать мины и взрывоопасность, оказание первой помощи при боевых ранениях, химическое и радиационное воздействие и острый стресс, а также навыки выживания и процедуры действий в зонах конфликта.

Реформа образования эффективно способствует созданию потока потенциальных призывников из школ в армию. Это подкрепляется привлечением ветеранов боевых действий в войне в Украине к работе в школах и детских садах, где они разговаривают с детьми, агитируя их поддержать решение путина о начале полномасштабного вторжения в 2022 году - отметили авторы публикации.

Напомним

россия продолжает масштабировать практики милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины, превращая подростков в мобилизационный ресурс для будущих войн.