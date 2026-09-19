США предупредили союзников о задержках поставок ракет до 5 лет — это может осложнить помощь Украине

США предупредили союзников, что поставки некоторых ключевых ракет и средств противовоздушной обороны могут задерживаться до 5 лет из-за необходимости восстанавливать собственные истощённые запасы. Дефицит может также осложнить попытки Украины получить больше ракет-перехватчиков Patriot накануне зимы, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Американские запасы существенно сократились во время войны с Ираном. По оценкам, США использовали более половины запасов самых современных вариантов ракет Patriot, треть Tomahawk и почти половину высокоточных ударных ракет и перехватчиков THAAD.

В частности, Германия просила США ускорить поставки крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon. Однако из-за состояния американских запасов производитель ракет вряд ли сможет выполнить заказ в течение следующих 5 лет.

Дефицит может ударить по поставкам Украине

Решение Пентагона отдать приоритет пополнению собственных арсеналов осложняет попытки Киева получить дополнительные ракеты-перехватчики Patriot. Ожидается, что вопрос усиления украинской ПВО станет одной из ключевых тем во время встреч мировых лидеров в Нью-Йорке на следующей неделе.

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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что обсуждается возможность передачи Украине "гораздо менее сложной версии" Patriot или предоставления европейским странам лицензий на производство этого оружия.

По данным Bloomberg, американские оборонные компании уже пытаются резко нарастить производство. Lockheed Martin работает над увеличением годовых мощностей примерно с 600 до 2000 ракетных сегментов PAC-3 MSE.

Несмотря на дефицит, США продолжают поставлять Украине вооружение, которое закупают европейские союзники через механизмы НАТО и ЕС. Европейские лидеры также планируют во время встреч на следующей неделе призвать Трампа предоставить Украине больше ракет Patriot.

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