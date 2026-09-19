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российская пропаганда инсценирует «патриотический подъём» на ВОТ во время «выборов» — ЦПД

Киев • УНН

 • 13058 просмотра

ЦПД заявляет о постановочных очередях, шоу и символике рф на псевдовыборах в госдуму рф на оккупированных территориях. Участки открыли даже возле фронта.

российская пропаганда инсценирует «патриотический подъём» на ВОТ во время «выборов» — ЦПД

С началом основного этапа голосования на псевдовыборах в госдуму рф российская пропаганда развернула масштабную информационную кампанию, пытаясь создать иллюзию массового "патриотического подъёма" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пропагандистские медиа массово штампуют репортажи о якобы "очередях и ажиотаже" на участках в оккупированных городах. В этих сюжетах заметно, что все члены избирательных комиссий носят ленты в цветах флага рф, чтобы придать незаконному процессу "патриотическое" значение.

Чтобы заманить людей на участки, оккупанты устраивают различные развлечения и шоу. К примеру, в оккупированном Геническе участок стилизовали под "60-е годы" с советскими песнями и буфетом с лимонадом "Дюшес", пытаясь яркой ностальгической картинкой перекрыть серую реальность оккупации

- указывают в ЦПД.

Там констатируют, что одновременно избирательные участки открыли и в прифронтовых районах.

кремль сознательно подвергает гражданское население смертельному риску исключительно ради нескольких кадров для пропагандистских новостей. Главная цель этого фарса - создать лживую картинку "абсолютной поддержки россии" населением ВОТ, чтобы таким образом оправдать агрессию и оккупацию украинских земель

- резюмируют в ЦПД.

Напомним

россияне, находящиеся за границей, сталкиваются с блокировкой доступа к системам дистанционного электронного голосования накануне выборов в госдуму.

Это фарс государства-оккупанта: в МИД прокомментировали российские "выборы" на ВОТ Украины18.09.26, 12:21 • 4152 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
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