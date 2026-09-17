Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом
Киев • УНН
После свадьбы с Трэвисом Келси Тейлор Свифт стала тётей четырёх его племянниц. Девочки называют её «тётей Тей-Тей».
После свадьбы с Трэвисом Келси Тейлор Свифт официально стала тётей для 4 дочерей его брата Джейсона Келси — Уайатт, Эллиотт, Беннетт и Финли. У девочек уже есть особое обращение к певице, сообщает E! News, пишет УНН.
Подробности
Трэвис Келси рассказал в подкасте New Heights, что сначала его племянницы называли певицу полным именем — "Тейлор Свифт". Семье понадобилось некоторое время, чтобы девочки привыкли к новому семейному статусу звезды.
Когда они познакомились с тётей Тей-Тей, они называли её "Тейлор Свифт". Теперь племянницы называют её "тётей Тей-Тей"
Девочки были девочками-цветочницами на свадьбе
Свифт и Келси поженились 3 июля в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. Все 4 племянницы футболиста приняли участие в церемонии в качестве девочек-цветочниц.
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТП30.08.26, 03:05 • 58511 просмотров
Их мать Кайли Келси ранее рассказывала, что дочери были "в восторге", когда узнали о помолвке пары. По её словам, они радовались, что у них появится ещё одна тётя.
Свифт проводила время с девочками ещё до свадьбы. Певица рассказывала, что шьёт детские сумочки и одеяла, а также готовит для племянниц выпечку с разноцветной посыпкой, поскольку они "любят всё радужное".
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт12.09.26, 13:44 • 57646 просмотров