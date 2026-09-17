Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом

После свадьбы с Трэвисом Келси Тейлор Свифт официально стала тётей для 4 дочерей его брата Джейсона Келси — Уайатт, Эллиотт, Беннетт и Финли. У девочек уже есть особое обращение к певице, сообщает E! News, пишет УНН.

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Трэвис Келси рассказал в подкасте New Heights, что сначала его племянницы называли певицу полным именем — "Тейлор Свифт". Семье понадобилось некоторое время, чтобы девочки привыкли к новому семейному статусу звезды.

Когда они познакомились с тётей Тей-Тей, они называли её "Тейлор Свифт". Теперь племянницы называют её "тётей Тей-Тей" — рассказал Келси

Девочки были девочками-цветочницами на свадьбе

Свифт и Келси поженились 3 июля в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. Все 4 племянницы футболиста приняли участие в церемонии в качестве девочек-цветочниц.

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Их мать Кайли Келси ранее рассказывала, что дочери были "в восторге", когда узнали о помолвке пары. По её словам, они радовались, что у них появится ещё одна тётя.

Свифт проводила время с девочками ещё до свадьбы. Певица рассказывала, что шьёт детские сумочки и одеяла, а также готовит для племянниц выпечку с разноцветной посыпкой, поскольку они "любят всё радужное".

Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт