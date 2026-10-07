Ракетная атака на Киев: поражены четыре района столицы
Киев • УНН
Ночью 7 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и, вероятно, «Цирконами». Зафиксированы попадания в четырех районах.
Стали известны первые последствия вражеской ракетной атаки на Киев в ночь на среду, 7 октября. О них сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне ударили по четырём районам столицы. В частности:
- в Оболонском районе — попадание на территорию нежилой застройки;
- в Подольском — в складские помещения;
- в Дарницком районе горят обломки на открытой территории;
- в Шевченковском — попадание на территорию нежилой застройки.
Позже в КГГА уточнили: в Подольском районе столицы в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение складского помещения, а в Дарницком районе обломки упали на открытой территории.
Напомним
Ночью 7 октября Киев атаковали баллистическими ракетами и, вероятно, «Цирконами». Воздушные силы сообщили об угрозе в 3:12.
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