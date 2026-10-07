Ракетная атака на Киев: поражены четыре района столицы

Стали известны первые последствия вражеской ракетной атаки на Киев в ночь на среду, 7 октября. О них сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне ударили по четырём районам столицы. В частности:

в Оболонском районе — попадание на территорию нежилой застройки;

в Подольском — в складские помещения;

в Дарницком районе горят обломки на открытой территории;

в Шевченковском — попадание на территорию нежилой застройки.

Позже в КГГА уточнили: в Подольском районе столицы в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение складского помещения, а в Дарницком районе обломки упали на открытой территории.

Напомним

Ночью 7 октября Киев атаковали баллистическими ракетами и, вероятно, «Цирконами». Воздушные силы сообщили об угрозе в 3:12.

Воздушные силы готовы — Зеленский ещё раз предупредил украинцев о подготовке рф к массированному удару