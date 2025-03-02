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Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме
Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro
Канада объявила новые санкции против россии
"Сильные гарантии безопасности для Киева": у Зеленского подытожили саммит в Лондоне
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"
Трюдо рассматривает отправку канадских миротворцев в Украину после мирного соглашения
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону
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"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"
Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
Стармер раскрыл четыре шага к прочному миру в Украине: что предложил премьер
Великобритания, Франция и другие будут работать над мирным соглашением, Украину надо поставить в самую сильную позицию - Стармер
Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
США не будут финансировать Украину без предложения мира - министр торговли Лутник
Британский премьер проведет пресс-конференцию после саммита по Украине после саммита
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности
Стармер: работаем над планом прекращения войны, который обсудим с США и будем продвигать совместно
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне: основные темы в обсуждении
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Мелони рассказала о роли Италии и Британии в достижении мира в Украине
Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro
Президент Франции заявил, что в ближайшее время европейские военные не будут направлены в Украину. Макрон с премьером Британии предлагают месячное перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре.
Канада объявила новые санкции против россии
Канада ввела санкции против 31 россиянина и российских парамилитарных групп, поддерживающих агрессию в Украине. Решение объявлено Джастином Трюдо во время саммита в Лондоне.
"Сильные гарантии безопасности для Киева": у Зеленского подытожили саммит в Лондоне
На саммите мировых лидеров определили, что основой перемирия должны быть гарантии безопасности для Украины через механизмы НАТО. Обмен пленных и возвращение детей рассматривают как первый шаг к миру.
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о надежности США как союзника. Он также сообщил о сотрудничестве с европейскими партнерами над планом прекращения войны в Украине.
Трюдо рассматривает отправку канадских миротворцев в Украину после мирного соглашения
Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине
Каш Патель просит Конгресс США расследовать, куда пошли выделенные Украине 110 млрд долларов. Он выразил недоверие к Зеленскому относительно прозрачности использования средств.
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону
Председатель Еврокомиссии анонсировала новый план усиления обороны ЕС на саммите 6 марта. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.
Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд
Украина получит высокоточные ракеты-интерсепторы LMM и пусковые установки для укрепления ПВО в рамках проекта LMM-RapidRanger. Соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий до 2030 года.
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили
Глава МИД рф назвал президента Украины «чистым нацистом» и «предателем еврейского народа». МИД Украины призвал осудить антисемитские высказывания Лаврова и его одобрение политики Трампа.
«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран
Премьер-министр Великобритании сообщил о готовности некоторых стран присоединиться к плану обеспечения мира в Украине. По словам Стармера, мирное соглашение должно включать Россию, но не позволять ей определять условия безопасности.
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем
Президент Украины провел встречу с королем Великобритании в Сандрингемском дворце. Визит состоялся на фоне дипломатического напряжения с США и саммита в Лондоне по поддержке Украины.
Стармер анонсировал новую встречу с Трампом
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о предстоящей встрече с президентом США для разработки совместного плана. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости мирного предложения от Украины.
Мы не можем позволить, чтобы события «странной пятницы» в Вашингтоне разделили Европу и США - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил важность сохранения тесных связей с США после саммита в Лондоне. Он предостерег от попыток разделить Европу и США после недавних событий в Белом доме.
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия
Премьер Британии Кир Стармер заявил, что россия должна быть включена в мирное соглашение, но не может диктовать условия безопасности. Британия предоставит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет ПВО.
"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне
На саммите в Лондоне ЕС, Украина, Британия, Норвегия и Турция согласовали совместную помощь и укрепление восточной границы. Британия готова направить военный контингент для защиты будущего мирного соглашения.
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"
Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности направить военный контингент в Украину для защиты выполнения будущего мирного соглашения. Британия также усилит военную помощь, включая авиацию и флот.
Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
Председатель Еврокомиссии представит новый план усиления обороны ЕС на саммите на следующей неделе. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.
Стармер раскрыл четыре шага к прочному миру в Украине: что предложил премьер
Британский премьер Кир Стармер представил четыре ключевых шага для достижения устойчивого мира в Украине. План предусматривает военную помощь, гарантии суверенитета, усиление обороны и создание коалиции для защиты соглашения.
Великобритания, Франция и другие будут работать над мирным соглашением, Украину надо поставить в самую сильную позицию - Стармер
Европейские лидеры договорились работать над мирным планом для Украины совместно с США. Кир Стармер заявил о необходимости усилить позиции Украины перед возможными переговорами.
Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
Кир Стармер анонсировал выделение 1,6 млрд фунтов на производство более 5000 зенитных ракет в Белфасте. Финансирование направлено на усиление противовоздушной обороны и защиту критической инфраструктуры Украины.
США не будут финансировать Украину без предложения мира - министр торговли Лутник
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что США не будут предоставлять финансирование Украине без предложения мира от Зеленского. Это произошло после напряженной встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, которая завершилась досрочно.
Британский премьер проведет пресс-конференцию после саммита по Украине после саммита
19 мировых лидеров собрались в Lancaster House на безопасностном саммите по Украине. Кир Стармер проведет пресс-конференцию по итогам обсуждения европейской безопасности и урегулирования войны.
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности
Окружение Трампа обсуждает лидерство Зеленского и его готовность к переговорам. Джонсон заявил о связи между гарантиями безопасности и соглашением о добыче полезных ископаемых в Украине.
Стармер: работаем над планом прекращения войны, который обсудим с США и будем продвигать совместно
Европейские лидеры работают над планом прекращения военной агрессии рф в Украине, который обсудят с США. На саммите в Лондоне под председательством Стармера разрабатывают шаги для достижения «мира через силу».
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Президент Украины провел встречу с премьер-министром Италии относительно плана действий для достижения справедливого мира. Стороны обсудили важность единства союзников и усиления позиций Украины во взаимодействии со странами Европы и США.
Европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне: основные темы в обсуждении
В Ланкастер-хаусе в Лондоне продолжается саммит европейских лидеров под председательством премьера Британии Кира Стармера. На повестке дня - прекращение войны рф в Украине и отношения с США.
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне
Марк Рютте очертил три главных аспекта саммита: поддержка Украины, достижение прочного мира и усиление НАТО. На встрече в Лондоне присутствуют Владимир Зеленский и европейские лидеры.
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности. На встрече присутствуют лидеры европейских стран, включая Макрона, Туска, Шольца и фон дер Ляйен.
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Руководитель ЦПД СНБО рассказал об усилении российской дезинформации в соцсетях X, TikTok и YouTube Shorts. РФ пытается продвигать тезисы о потере Украиной субъектности и дискредитировать поддержку Запада.
Мелони рассказала о роли Италии и Британии в достижении мира в Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность избежания раскола на Западе. Она подчеркнула сходство позиций Италии и Британии по Украине и их роль в «строительстве мостов».