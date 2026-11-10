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Встреча Трампа, путина и Си Цзиньпина может сорваться из-за разногласий между США и Китаем — WSJ

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Саммит в Китае может не состояться из-за разногласий США и КНР по поводу формата и ядерной повестки. Пекин требует предварительных договорённостей.

Встреча Трампа, путина и Си Цзиньпина может сорваться из-за разногласий между США и Китаем — WSJ

Возможная встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и владимира путина на полях саммита АТЭС в ноябре оказалась под угрозой срыва из-за разногласий между США и Китаем относительно формата переговоров и вопросов ядерного вооружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности

По данным издания, Китай настаивает на строго регламентированном саммите: с заранее подготовленным заявлением и минимальными возможностями для дискуссий. В свою очередь, администрация Трампа хочет более свободного формата, который предусматривал бы непосредственный обмен мнениями между лидерами.

Встречу могли провести на полях саммита АТЭС 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Однако разногласия относительно повестки дня и правил проведения ставят ее перспективу под сомнение.

Еще одним камнем преткновения может стать тема денуклеаризации, которую Трамп хочет поднять во время переговоров. Китай имеет значительно меньший ядерный арсенал, чем США и Россия, но активно его наращивает и ранее неохотно присоединялся к переговорам по контролю над вооружениями.

Трамп подтвердил визит в Китай и встречу с Путиным и Си09.11.26, 04:55 • 20243 просмотра

Как отмечает WSJ, участие в таких переговорах на равных с Вашингтоном и Москвой может закрепить за Пекином статус ядерно более слабой стороны. По словам китайского чиновника, КНР не согласится на такой формат обсуждения.

По оценке издания, предложение путина провести трехстороннюю встречу могло быть попыткой воспользоваться потеплением отношений с Трампом и при поддержке Китая продвинуть завершение войны против Украины на выгодных для России условиях — без участия Владимира Зеленского.

Китайский чиновник заявил WSJ, что Пекин готов к трехсторонней встрече, но лишь при условии предварительного согласования повестки дня и ожидаемых результатов. Если договориться об этом не удастся, Китай предпочтет отдельные двусторонние переговоры.

Источники издания, близкие к руководству КНР, также утверждают, что Си Цзиньпин хочет получить символический эффект от исторической встречи — совместные фотографии и заявления, но без риска непредсказуемых дискуссий.

Трамп, путин и Си Цзиньпин обсуждают возможность трёхсторонней встречи на саммите АТЭС - Bloomberg 04.11.26, 19:45 • 12759 просмотров

Ольга Розгон

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