Люксембург

Sony проиграл в Европейском суде в споре о «читерском» программном обеспечении

Европейский суд не поддержал требования Sony об усилении защиты консолей от стороннего ПО. Суд постановил, что программы, которые временно изменяют данные в памяти консоли, не нарушают авторское право.