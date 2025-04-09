Люксембург

С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.
Суд Европейского союза отклонил иски российского миллиардера Геннадия Тимченко и его жены об отмене санкций. Супруги пытались снять обязательства отчитываться об активах в ЕС.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Украина и еще семь стран подали жалобу в ООН из-за сбоев спутниковой связи, в которых подозревают Россию. Сбои влияют на телевидение, авиацию и судоходство.
Принц Фредерик де Нассау умер 1 марта в возрасте 22 лет после продолжительной борьбы с редким митохондриальным заболеванием, связанным с генами PolG.
Президент Украины провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.
На 75-м Берлинском кинофестивале покажут украинский фильм «Лента времени» о школах во время войны. Среди 19 конкурсных фильмов также представлены новые работы Ричарда Линклейтера и Люсиль Хадзихалилович.
Суд ЕС отклонил апелляцию александра винокурова о снятии санкций, наложенных из-за войны в Украине. Зять лаврова, который является президентом Marathon Group и акционером "Магнита", остается под ограничительными мерами.
Европейские страны готовы присоединиться к установлению мира в Украине.
Coca-Cola отзывает партии напитков из-за повышенного содержания хлората в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге. Продукция в банках и бутылках, которая продавалась с ноября, может представлять риск для здоровья.
Археологи обнаружили клад из 141 римской золотой монеты возрастом 1700 лет возле фундамента римского форта. Среди находок - три редкие монеты с изображением узурпатора Евгения, который правил всего два года.
Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине технику на более 3,3 млн евро в рамках IT-коалиции. Поставка включает ноутбуки, планшеты, оборудование для «Оберег» и центра обработки данных ВСУ.
Анри, великий герцог Люксембургский, объявил об отречении от престола 3 октября 2025 года. Престол перейдет к его сыну, великому герцогу Гийому, который уже назначен наместником-представителем.
Еврокомиссар Валдис Домбровскис призвал рассмотреть конфискацию замороженных российских активов для Украины. ЕС проводит новые оценки рисков такого шага на фоне возможного сокращения помощи от США.
Компании из ЕС и США продолжают поставлять оружие в рф через страны-посредники. Экспорт оружия в Армению, Грузию, Казахстан и другие страны за три года вырос в 2,5 раза, откуда оно попадает в россию.
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетель выступил против вступления Украины в НАТО из-за риска новых конфликтов. В то же время Люксембург поддерживает членство Украины в ЕС.
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 725 миллионов долларов. Литва, Нидерланды, Норвегия и Люксембург также оказывают дополнительную поддержку ВСУ.
В результате российского ракетного удара по поселку Царичанка погибли 4 человека, повреждены жилой дом и магазин. Украина получает новые пакеты военной помощи от союзников.
Великобритания выделила 9,5 млн долларов на новые ударные и разведывательные беспилотники для Украины. Дополнительно коалиция получит 16 млн фунтов от Германии, Канады и Люксембурга.
Власти Стамбула запускают программу бесплатного проезда для 237 893 безработных жителей города. Каждый участник получит 96 бесплатных поездок на 3 месяца через приложение или QR-код.
В декабре партнеры утвердят планы помощи Украине в рамках коалиций возможностей на ближайшие годы. Это поможет лучше понимать потребности Сил обороны и обеспечить выполнение Плана победы.
Европейский суд не поддержал требования Sony об усилении защиты консолей от стороннего ПО. Суд постановил, что программы, которые временно изменяют данные в памяти консоли, не нарушают авторское право.
12 стран ЕС призвали Еврокомиссию поддержать создание энергетических объединений для снижения цен на энергоносители. Они представили совместный документ на встрече министров энергетики ЕС, подчеркивая важность трансграничного сотрудничества.
ИТ-коалиция аккумулировала 157 млн евро для Украины с сентября 2023 года. 99 млн уже передано в виде оборудования и ПО, включая 87 млн от Германии в лицензиях SAP.
В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления Албании в ЕС на уровне министров. Открыты переговоры по Кластеру 1 «Основы», включающему 8 ключевых сфер и разделов.
Дэвид Лемми присоединится к министрам ЕС в Люксембурге для обсуждения Ближнего Востока и Украины. Визит является частью усилий нового правительства Британии по «перезагрузке» отношений с ЕС.
Европейский суд постановил, что некоторые правила ФИФА по трансферам футболистов противоречат законодательству ЕС о свободном передвижении работников. Решение может иметь значительные последствия для трансферного рынка.