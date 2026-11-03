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В ЕС проверят готовность супермаркетов к кибератакам - в чем причина

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

После сбоев в работе холодильников в супермаркетах шести стран ЕС Еврокомиссия оценит готовность ритейлеров к кибератакам.

В ЕС проверят готовность супермаркетов к кибератакам - в чем причина

Европейская комиссия оценит, насколько хорошо супермаркеты готовы к кибератакам после того, как холодильники в десятках магазинов как минимум в шести странах ЕС были выведены из строя. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Подробности

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристоф Хансен сообщил, что атаки будут обсуждены на следующем заседании коллегии по безопасности, чтобы оценить планы розничных торговцев на случай чрезвычайных ситуаций и их способность реагировать на инциденты.

"Цепочка поставок продовольствия Европы должна быть готова к новым и меняющимся угрозам, — сказал Хансен. — Повторяющиеся кибератаки на супермаркеты вызывают глубокую обеспокоенность, приводя к экономическим потерям для розничных торговцев и пустым полкам для потребителей".

Это объявление последовало после того, как десятки супермаркетов по всей Европе сообщили о перебоях в работе своих холодильных и морозильных систем в понедельник, 2 ноября.

В Европе новый сбой холодильников в супермаркетах - подозревают кибератаку02.11.26, 12:38 • 5332 просмотра

Инциденты были зарегистрированы как минимум в шести странах ЕС — Бельгии, Люксембурге, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии, — причем некоторые розничные торговцы сообщали, что температура в холодильниках внезапно поднялась до 50 градусов Цельсия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен создала коллегию по безопасности Еврокомиссии в марте 2025 года для обсуждения стратегических событий и угроз внутренней и внешней безопасности ЕС.

Последние сбои произошли после серии кибератак во Франции в октябре, когда хакеры, по-видимому, дистанционно манипулировали холодильными системами, активируя их механизмы размораживания, что привело к резкому повышению температуры и порче продуктов питания.

В октябре чиновники Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства встретились с розничными торговцами, пострадавшими от кибератак, чтобы подвести итоги ситуации в рамках усилий ЕС по обеспечению продовольственной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. "Мы должны работать на всех уровнях, чтобы укрепить нашу готовность и устойчивость", — сказал Хансен.

Комиссар ЕС подчеркнул, что продовольственная безопасность Европы не находится под угрозой, но предупредил, что эти инциденты выявили уязвимости в цепочке поставок продуктов питания, что будет иметь последствия для бизнеса, пищевых отходов и доверия потребителей.

"Это преднамеренная попытка нарушить работу нашей цепочки поставок продуктов питания и подорвать доверие потребителей к ней — предупреждение, к которому мы должны отнестись серьезно", — сказал Хансен.

Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов17.10.26, 02:05 • 17371 просмотр

Юлия Шрамко

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