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У ЄС перевірять готовність супермаркетів до кібератак - у чому причина

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Після збоїв холодильників у супермаркетах шести країн ЄС Єврокомісія оцінить готовність ритейлерів до кібератак.

У ЄС перевірять готовність супермаркетів до кібератак - у чому причина

Європейська комісія оцінить, наскільки добре супермаркети готові до кібератак після того, як холодильники в десятках магазинів щонайменше в шести країнах ЄС були виведені з ладу. Про це УНН пише з посиланням на Politico.

Деталі

Комісар ЄС з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Гансен повідомив, що атаки будуть обговорені на наступному засіданні колегії з безпеки, щоб оцінити плани роздрібних торговців на випадок надзвичайних ситуацій та їхню здатність реагувати на інциденти.

"Ланцюг постачання продуктів харчування Європи має бути готовий до нових і мінливих загроз, - сказав Гансен. - Повторювані кібератаки на супермаркети викликають глибоке занепокоєння, спричиняючи економічні втрати для роздрібних торговців і порожні полиці для споживачів".

Це оголошення відбулося після того, як десятки супермаркетів по всій Європі повідомили про перебої в роботі своїх холодильних та морозильних систем у понеділок, 2 листопада.

У Європі новий збій холодильників у супермаркетах - підозрюють кібератаку02.11.26, 12:38 • 5308 переглядiв

Інциденти були зареєстровані щонайменше в шести країнах ЄС – Бельгії, Люксембурзі, Швеції, Ірландії, Нідерландах та Естонії – причому деякі роздрібні торговці повідомляли, що температура в холодильниках раптово підскочила до 50 градусів Цельсія.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн створила колегію з безпеки Єврокомісії у березні 2025 року для обговорення стратегічних подій та загроз внутрішній та зовнішній безпеці ЄС.

Останні збої відбулися після серії кібератак у Франції в жовтні, коли хакери, здавалося, дистанційно маніпулювали холодильними системами, активуючи їхні механізми розморожування, що призвело до різкого підвищення температури та псування продуктів харчування.

У жовтні посадовці Єврокомісії з питань сільського господарства зустрілися з роздрібними торговцями, які постраждали від кібератак, щоб підбити підсумки ситуації в межах зусиль ЄС щодо забезпечення продовольчої безпеки на випадок надзвичайних ситуацій та готовності до неї. "Ми повинні працювати на всіх рівнях, щоб зміцнити нашу готовність та стійкість", – сказав Гансен.

Комісар ЄС наголосив, що продовольча безпека Європи не перебуває під загрозою, але попередив, що ці інциденти виявили вразливості в ланцюжку постачання продуктів харчування, що матиме наслідки для бізнесу, харчових відходів та довіри споживачів.

"Це навмисна спроба порушити роботу нашого ланцюжка постачання продуктів харчування та підірвати довіру споживачів до нього – попередження, яке ми повинні сприймати серйозно", – сказав Гансен.

Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів17.10.26, 02:05 • 17371 перегляд

Юлія Шрамко

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