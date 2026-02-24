$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 10748 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 10314 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 10705 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 11515 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 12801 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13654 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12926 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23931 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13631 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23929 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 35035 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 53299 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 71554 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 74343 перегляди
Інше

Кібератака

Загроза інформаційній безпеці
Кібератака — це навмисна дія, спрямована на порушення роботи комп’ютерних систем, мереж або пристроїв з метою крадіжки даних, їх знищення, блокування доступу чи нанесення фінансової та репутаційної шкоди. Кібератаки можуть здійснюватися окремими хакерами, організованими угрупованнями або навіть державами. Кібератаки є серйозною проблемою сучасного цифрового світу, оскільки вони загрожують роботі банків, лікарень, державних установ, енергетичних систем та приватних користувачів.
2000
Зафіксовано одну з перших масових кібератак — вірус ILOVEYOU завдав значних збитків у світі
2007
Кібератаки на державні системи Естонії стали прикладом кібервоєнних дій
2010
Виявлено вірус Stuxnet, спрямований на промислові об’єкти
2017
Глобальна кібератака вірусом WannaCry уразила сотні тисяч комп’ютерів
2020
Значне зростання кібератак через перехід на дистанційну роботу
2022
Масштабні кібератаки на державні ресурси України
2025
Посилення кіберзахисту та використання ШІ для протидії кібератакам
Новини по темi
США розширили санкційний список проти росії через загрози у сфері кібербезпеки

США запровадили нові санкції проти трьох російських компаній та чотирьох фізичних осіб через загрози у сфері кібербезпеки. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на операції з ними.

Політика • 19:49 • 2534 перегляди
Кіберзлочин на понад 127 млн грн: 21-річному українцю, який переховується у Німеччині, повідомили про підозру

В Україні розслідується кіберзлочин на понад 127 млн грн через втручання у "Клієнт-банк" підприємств. Особі, яка переховується за кордоном, повідомлено про підозру.

Кримінал • 19:29 • 2218 перегляди
Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти рф та надають нову допомогу Україні

Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові пакети санкцій та додаткову фінансову допомогу Києву. Це сталося у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Політика • 24 лютого, 13:29 • 2552 перегляди
СБУ затримала двох українців за реєстрацію Starlink для окупантівPhotoVideo

СБУ затримала двох жителів Ізмаїла, які за 30 доларів реєстрували Starlink для російських окупантів. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Суспільство • 24 лютого, 10:59 • 3402 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo

Міністерство оборони України представило план війни з трьома цілями: закрити небо, зупинити ворога на всіх фронтах і позбавити Росію економічного ресурсу. Це має призвести до найбільшого дефіциту бюджету РФ в історії.

Війна в Україні • 24 лютого, 09:17 • 18697 перегляди
Партія Мерца в Німеччині планує обмежити доступ до соцмереж для підлітків

Німецький блок ХДС/ХСС пропонує ввести обов'язкову перевірку віку для підлітків у соцмережах. Це має захистити їхнє ментальне здоров'я від негативного впливу онлайн-платформ.

Суспільство • 22 лютого, 00:40 • 6437 перегляди
Хакери зламали понад 600 фаєрволів у 55 країнах світу за допомогою ШІ всього за кілька тижнів

Amazon попередила про масштабну загрозу: кіберзлочинці використали ШІ для зламу понад 600 фаєрволів у 55 країнах за п'ять тижнів. Атаки націлені на об'єкти з однофакторною автентифікацією та слабкими обліковими даними.

Світ • 21 лютого, 00:30 • 4879 перегляди
Україна на півдні звільнила 300 квадратних кілометрів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення 300 квадратних кілометрів територій на півдні. Він також зазначив, що Київ використовує ситуацію з відключенням Starlink, але українські війська зазнали перебоїв.

Війна в Україні • 20 лютого, 20:46 • 5047 перегляди
Україна готова співпрацювати з Японією у виробництві балістичних ракет - Зеленський

Україна та Японія можуть розпочати оборонну співпрацю, яка стане історичною подією. Зеленський заявив про готовність обмінюватися технологіями та досвідом сучасної війни.

Політика • 20 лютого, 10:05 • 4213 перегляди
Ексклюзив
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні

Відносини між США та Іраном загострюються через ядерну програму Тегерана, загрожуючи великою війною на Близькому Сході. Україна зацікавлена у мирі, щоб уникнути зростання цін на нафту та посилення РФ.

Політика • 19 лютого, 14:46 • 88947 перегляди
На Київщині чиновники Держгеокадастру погоріли "відрізавши" частину шкільного стадіону для бізнесу Photo

Очільниця Білоцерківського Держгеокадастру та її підлеглий підозрюються у привласненні частини шкільного стадіону в селі Томилівка. Вони змінили дані в Держземкадастрі, приєднавши комунальну землю до приватної ділянки для будівництва ангару.

Суспільство • 19 лютого, 14:03 • 5037 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo

УНН розповідає про унікальність американських літаків, скільки коштують машини та завдяки чому здобули свою популярність.

Світ • 18 лютого, 15:06 • 83207 перегляди
У росії посилюють контроль за мобільним зв’язком: SIM-карти прив’яжуть до IMEI, з’являться "дитячі" номери - розвідка

У рф, де вже панує цензура в інтернеті та стеження за опозицією, нововведення стають черговим елементом тоталітарного контролю.

Світ • 18 лютого, 14:43 • 3479 перегляди
Швеція назвала росію головною загрозою через агресивну поведінку кремля

Швеція визнала росію основною військовою загрозою для себе та НАТО. Звіт військової розвідки вказує на порушення повітряного простору та кібероперації як приклади агресивних дій.

Політика • 18 лютого, 07:51 • 4332 перегляди
Президент Чехії розкрив деталі закупівель снарядів для України та спроби корупції

Президент Чехії Петр Павел заявив, що навколо закупівель снарядів для України були спроби втручання, але корупції не зафіксовано. Чехія залучила 15 країн і поставила понад 4,4 мільйона боєприпасів.

Політика • 16 лютого, 21:59 • 5188 перегляди
Ексклюзив
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії

17 лютого 2026 року відбудеться сонячне затемнення у Водолії, що принесе реформаторство, нові технології та руйнування старих систем. Цей період обіцяє різкий стрибок уперед, революційні настрої та формування нових союзів.

Суспільство • 16 лютого, 12:57 • 37303 перегляди
Спецслужби рф залучають мережу ПВК "вагнер" для підготовки диверсій та розвідки в Європі

ФСБ та ГРУ залучають екс-вербувальників "вагнера" для створення мережі "одноразових агентів" у країнах ЄС. Вони організовують диверсії та розвідують об'єкти НАТО, зокрема на суднах "тіньового флоту".

Політика • 16 лютого, 04:47 • 5887 перегляди