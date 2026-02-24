США запровадили нові санкції проти трьох російських компаній та чотирьох фізичних осіб через загрози у сфері кібербезпеки. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на операції з ними.
В Україні розслідується кіберзлочин на понад 127 млн грн через втручання у "Клієнт-банк" підприємств. Особі, яка переховується за кордоном, повідомлено про підозру.
Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові пакети санкцій та додаткову фінансову допомогу Києву. Це сталося у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.
СБУ затримала двох жителів Ізмаїла, які за 30 доларів реєстрували Starlink для російських окупантів. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.
Міністерство оборони України представило план війни з трьома цілями: закрити небо, зупинити ворога на всіх фронтах і позбавити Росію економічного ресурсу. Це має призвести до найбільшого дефіциту бюджету РФ в історії.
Німецький блок ХДС/ХСС пропонує ввести обов'язкову перевірку віку для підлітків у соцмережах. Це має захистити їхнє ментальне здоров'я від негативного впливу онлайн-платформ.
Amazon попередила про масштабну загрозу: кіберзлочинці використали ШІ для зламу понад 600 фаєрволів у 55 країнах за п'ять тижнів. Атаки націлені на об'єкти з однофакторною автентифікацією та слабкими обліковими даними.
Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення 300 квадратних кілометрів територій на півдні. Він також зазначив, що Київ використовує ситуацію з відключенням Starlink, але українські війська зазнали перебоїв.
Україна та Японія можуть розпочати оборонну співпрацю, яка стане історичною подією. Зеленський заявив про готовність обмінюватися технологіями та досвідом сучасної війни.
Відносини між США та Іраном загострюються через ядерну програму Тегерана, загрожуючи великою війною на Близькому Сході. Україна зацікавлена у мирі, щоб уникнути зростання цін на нафту та посилення РФ.
Очільниця Білоцерківського Держгеокадастру та її підлеглий підозрюються у привласненні частини шкільного стадіону в селі Томилівка. Вони змінили дані в Держземкадастрі, приєднавши комунальну землю до приватної ділянки для будівництва ангару.
УНН розповідає про унікальність американських літаків, скільки коштують машини та завдяки чому здобули свою популярність.
У рф, де вже панує цензура в інтернеті та стеження за опозицією, нововведення стають черговим елементом тоталітарного контролю.
Швеція визнала росію основною військовою загрозою для себе та НАТО. Звіт військової розвідки вказує на порушення повітряного простору та кібероперації як приклади агресивних дій.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що навколо закупівель снарядів для України були спроби втручання, але корупції не зафіксовано. Чехія залучила 15 країн і поставила понад 4,4 мільйона боєприпасів.
17 лютого 2026 року відбудеться сонячне затемнення у Водолії, що принесе реформаторство, нові технології та руйнування старих систем. Цей період обіцяє різкий стрибок уперед, революційні настрої та формування нових союзів.
ФСБ та ГРУ залучають екс-вербувальників "вагнера" для створення мережі "одноразових агентів" у країнах ЄС. Вони організовують диверсії та розвідують об'єкти НАТО, зокрема на суднах "тіньового флоту".