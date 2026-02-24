Кібератака

Спецслужби рф залучають мережу ПВК "вагнер" для підготовки диверсій та розвідки в Європі

ФСБ та ГРУ залучають екс-вербувальників "вагнера" для створення мережі "одноразових агентів" у країнах ЄС. Вони організовують диверсії та розвідують об'єкти НАТО, зокрема на суднах "тіньового флоту".