У Києві працівників автомийки затримали за крадіжку майже мільйона гривень з авто клієнтки

Ексклюзив
13:55 • 6246 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 8410 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 10894 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 18293 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 18562 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23082 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21048 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18718 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22788 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29393 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 10923 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 18636 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 19041 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 11703 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 12047 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 6246 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 18293 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 44895 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 54937 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 72503 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Йонас Гахр Сторе
Михайло Федоров
Борис Пісторіус
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 18238 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 21861 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 24283 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 28596 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 36931 перегляди
У Києві працівників автомийки затримали за крадіжку майже мільйона гривень з авто клієнтки

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Києві затримано двох працівників автомийки, які викрали 22 500 доларів США та 1 700 євро з автомобіля клієнтки. Більшу частину викрадених коштів вилучено та повернуто власниці.

У Києві працівників автомийки затримали за крадіжку майже мільйона гривень з авто клієнтки

У Києві правоохоронці затримали двох працівників автомийки, яких підозрюють у крадіжці грошей з автомобіля клієнтки. Йдеться про 22 500 доларів США та 1 700 євро, що в еквіваленті становить майже мільйон гривень. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

За інформацією слідства, киянка під час нічної повітряної тривоги забрала з дому всі заощадження та спустилася до паркінгу, де перечікувала небезпеку в автомобілі. Пізнше вона віддала авто на мийку. залишивши гроші у багажнику, а після обслуговування машини виявила, що частина залишених грошей зникла.

"До Солом’янського управління поліції із заявою про крадіжку звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що після візиту на автомийку виявила зникнення з багажника свого автомобіля близько мільйона гривень. Для з’ясування обставин на місце виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє працівників мийки – 29-річний та 33-річний чоловіки. Під час зміни вони помітили в багажнику автомобіля гроші та вирішили привласнити частину з них. Так, фігуранти забрали 22 500 доларів та 1 700 євро, які згодом розділили між собою", - йдеться у дописі поліції.

Поліцейські затримали обох чоловіків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а більшу частину викраденої суми вдалося вилучили та повернули власниці, тоді як решту зловмисники встигли витратити.

"Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Україні триває розслідування кіберзлочину на понад 127 млн грн через втручання у "Клієнт-банк" підприємств. За інформацією Офісу Генпрокурора, особі, яка переховується за кордоном повідомлено про підозру

Алла Кіосак

