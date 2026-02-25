У Києві працівників автомийки затримали за крадіжку майже мільйона гривень з авто клієнтки

У Києві правоохоронці затримали двох працівників автомийки, яких підозрюють у крадіжці грошей з автомобіля клієнтки. Йдеться про 22 500 доларів США та 1 700 євро, що в еквіваленті становить майже мільйон гривень. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

За інформацією слідства, киянка під час нічної повітряної тривоги забрала з дому всі заощадження та спустилася до паркінгу, де перечікувала небезпеку в автомобілі. Пізнше вона віддала авто на мийку. залишивши гроші у багажнику, а після обслуговування машини виявила, що частина залишених грошей зникла.

"До Солом’янського управління поліції із заявою про крадіжку звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що після візиту на автомийку виявила зникнення з багажника свого автомобіля близько мільйона гривень. Для з’ясування обставин на місце виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє працівників мийки – 29-річний та 33-річний чоловіки. Під час зміни вони помітили в багажнику автомобіля гроші та вирішили привласнити частину з них. Так, фігуранти забрали 22 500 доларів та 1 700 євро, які згодом розділили між собою", - йдеться у дописі поліції.

Поліцейські затримали обох чоловіків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а більшу частину викраденої суми вдалося вилучили та повернули власниці, тоді як решту зловмисники встигли витратити.

"Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі", - йдеться у дописі.

