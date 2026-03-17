"Зроблено в Україні": підприємці отримають 154 гранти на понад 900 млн гривень

Кабінет міністрів у межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" схвалив надання 154 грантів для підприємців на загальну суму понад 900 млн гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

У межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" схвалено надання 154 грантів для підприємців. 140 - для промисловців на виробниче обладнання, 14 - для фермерських господарств на створення садів і теплиць. Прийом заявок триває - повідомила Свириденко.

Вона розповіла, що цього року виробники вже подали 140 заявок на гранти для розвитку та відновлення переробних підприємств на суму 865 млн гривень. З них 6 - на відновлення виробництв, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Серед заявників виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, одягу, металоконструкцій, скла, поліграфії, літальних апаратів, виробів із пластмаси та дерева. Підприємства, які подалися, створять майже 1400 нових робочих місць. Гранти використовуються на придбання виробничого обладнання.

Загалом з початку дії програм для розвитку та відновлення видано майже 1400 грантів на загальну суму 6,7 млрд гривень - додала Свириденко.

За її словами, програми реалізуються в межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні":

до 8 млн грн - грант на розвиток;

до 16 млн грн - грант на відновлення.

Умови отримання гранту - співфінансування 50% на 50% (у разі купівлі українського обладнання 70% на 30%) та створення від 5 робочих місць.

Також прем’єр розповіла, що у цьому році були погоджені перші гранти для садів і теплиць - 14 проєктів на загальну суму 51,5 млн гривень. За її словами, найближчим часом розпочнеться їх фінансування у громадах.

Грантові кошти підуть на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства, а також тепличного господарства - закладення нових садів і будівництво сучасних тепличних комплексів. Це дозволить збільшити виробництво плодоовочевої продукції та посилити місцеві економіки. Загалом у 2026 році на цю програму передбачено 465 млн гривень. Для проєктів на прифронтових і деокупованих регіонах держава може покривати до 80% вартості. Підтримуємо агровиробників та посилюємо продовольчу стійкість країни - зазначила прем’єр-міністр.

