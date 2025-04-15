Іван Федоров

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21325 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140460 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 128205 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129982 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127747 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129658 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193621 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76971 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164173 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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За добу окупанти завдали 517 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Протягом доби російські війська здійснили 517 атак на 14 населених пунктів Запорізької області, вбивши 63-річного чоловіка. Пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру.

Війна • 15 квітня, 04:16 • 3420 перегляди

У Запорізькій області пролунали вибухи: загроза ударів авіабомбами

У Запорізькій області пролунали вибухи, місцева влада попереджає про загрозу ударів керованими авіабомбами. Жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Війна • 14 квітня, 19:35 • 3038 перегляди

На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона - ОВА

Унаслідок удару ворожого безпілотника у Запоріжжі спалахнула пожежа на автозаправній станції, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також, ворог здійснив 461 обстріл по 12 населених пунктах області.

Війна • 14 квітня, 04:24 • 5330 перегляди

На Запоріжжі ворог обстріляв житловий сектор: спалахнула пожежа та зникло світло

У Степногірську Запорізької області після обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерхівці, місто знеструмлено. Касетні боєприпаси спричинили загоряння, але, на щастя, без жертв.

Суспільство • 14 квітня, 04:01 • 4002 перегляди

У Запорізькій області пролунали вибухи: влада закликає до укриттів

У Запорізькій області зафіксовано серію вибухів. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та зберігати спокій.

Війна • 14 квітня, 02:21 • 4252 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.

Суспільство • 13 квітня, 16:43 • 70042 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

У Запорізькій області повідомляють про активну роботу сил ППО. Голова ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в безпечних місцях через загрозу атаки безпілотників.

Війна • 9 квітня, 17:32 • 15854 перегляди

Атака на Запорізьку область: 60-річний чоловік отримав поранення

Війська рф завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Поранено 60-річного жителя Пологівського району, пошкоджено будинки.

Суспільство • 9 квітня, 04:10 • 4989 перегляди

На Запоріжжі ППО активно працює проти ворожих дронів

У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Сили ППО активно реагують на атаку, збиваючи ворожі цілі.

Суспільство • 8 квітня, 19:07 • 33619 перегляди

Окупанти атакують Запоріжжя дронами, працює ППО

У Запорізькій області повідомляють про активізацію ППО. Голова ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Війна • 7 квітня, 18:55 • 10581 перегляди

На ТОТ Запоріжжя окупанти намагатимуться продати відібране майно на аукціонах

Російські загарбники планують продавати квартири та будинки, відібрані в українців на окупованій території Запорізької області. Пріоритет надаватиметься завезеним найманцям.

Суспільство • 7 квітня, 11:09 • 13673 перегляди

У Запорізькій області чоловік отримав поранення внаслідок атаки ворожого дрона

В Запорізькій області 50-річний чоловік отримав поранення біля Степногірська. Росіяни завдали 497 ударів по 13 населених пунктах, пошкоджено будинки та автівки.

Війна • 5 квітня, 11:42 • 15884 перегляди

На Запоріжжі дрон окупантів атакував авто, є поранений

У Запорізькій області російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль біля Степногірська. Водій поранений, автівку знищено вщент. Чоловіку надали допомогу.

Суспільство • 4 квітня, 14:18 • 10548 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

У Запорізькій області зафіксовано активність ППО. Жителів закликають не покидати укриття до сигналу відбою та зберігати спокій.

Суспільство • 2 квітня, 19:10 • 14134 перегляди

У Запорізькій області дрон вбив чоловіка та поранив двох цивільних

У прифронтовій громаді Запорізької області ворожий дрон влучив у цивільні авто. Загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення.

Суспільство • 2 квітня, 02:37 • 15290 перегляди

Ворог атакував прифронтову громаду Запорізької області: загинула людина

Російський дрон завдав удару по цивільних об'єктах у Запорізькій області, вбивши мирного жителя. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про черговий злочин росіян.

Війна • 1 квітня, 20:36 • 7302 перегляди

Удари по Запорізькій області: одна загибла, п'ятеро поранених

Унаслідок терористичних атак ворога по Запорізькій області загинула жінка, п'ятеро людей поранені. Ракети та авіабомби руйнували будинки в різних населених пунктах.

Суспільство • 1 квітня, 04:11 • 20656 перегляди

У Запорізькій області зросла кількість поранених через атаку росіян

Внаслідок ворожого обстрілу прифронтової громади троє людей отримали поранення. 74-річну жінку у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Війна • 31 березня, 19:13 • 10401 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

Російські окупанти завдали удару по цивільних об'єктах у Запорізькій області, внаслідок чого загинула жінка. Зруйновано житлові будинки та заклади соціальної сфери.

Війна • 31 березня, 16:30 • 33601 перегляди

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня російські війська завдали п'ять ударів КАБами по одній з громад Запорізької області. За попередньою інформацією, постраждалих немає, наслідки з'ясовуються.

Війна • 31 березня, 15:51 • 29251 перегляди

У Запоріжжі 19-річний хлопець отримав поранення внаслідок обстрілу

В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя поранено 19-річного місцевого жителя. Наразі його стан стабільний, загрози життю немає, йому надано усю необхідну допомогу.

Суспільство • 27 березня, 20:21 • 20967 перегляди

У Запоріжжі палає об'єкт інфраструктури та дачні будинки після атаки рф

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа на об'єкті інфраструктури та загорілися дачні будинки. Вибуховою хвилею зруйновано будинки у Кушугумі та Запоріжжі.

Війна • 27 березня, 19:45 • 28647 перегляди

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

У Запорізькій області повідомляють про вибухи. Голова ОВА Іван Федоров заявив про ворожу атаку на Запоріжжя та активну роботу сил ППО.

Війна • 27 березня, 18:20 • 41379 перегляди

У Запорізькому районі двоє людей поранені внаслідок атаки дронів

Війська рф атакували Запорізький район дронами-камікадзе, поранивши 58-річну жінку та 30-річного чоловіка. Також зафіксовано пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок обстрілів.

Війна • 25 березня, 05:31 • 28355 перегляди

У Запорізькій області працюють сили ППО

У Запорізькій області пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО та закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Війна • 24 березня, 18:56 • 12377 перегляди

російська атака на Запоріжжя: поранено 54-річну жінку

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 23 березня було поранено 54-річну жінку. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Війна • 23 березня, 23:55 • 47132 перегляди

У Запоріжжі прогримів вибух та виникла пожежа через ворожий обстріл

Ввечері 23 березня російські війська обстріляли Запоріжжя, спричинивши пожежу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Вибух стався під час повітряної тривоги.

Війна • 23 березня, 22:25 • 30188 перегляди

Удари КАБами по Запорізькій області: виникла пожежа, села без світла

Російські війська завдали чотири удари КАБами по Запорізькому району, спричинивши пожежу та залишивши декілька селищ без електропостачання. Екстрені служби працюють на місці події.

Війна • 22 березня, 20:50 • 21640 перегляди

У Запоріжжі зросла кількість поранених до 14 внаслідок масованої атаки рф

Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 14 після масованої атаки рф. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що мешканці продовжують звертатись до медиків.

Війна • 22 березня, 14:21 • 18488 перегляди

У Запоріжжі померла жінка, тяжко поранена під час нічної атаки рф

У Запоріжжі померла 38-річна жінка, яка отримала тяжкі поранення під час нічної атаки росіян. Лікарі понад 10 годин боролися за її життя, загальна кількість жертв - 3.

Війна • 22 березня, 07:25 • 15882 перегляди