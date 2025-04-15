Протягом доби російські війська здійснили 517 атак на 14 населених пунктів Запорізької області, вбивши 63-річного чоловіка. Пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру.
У Запорізькій області пролунали вибухи, місцева влада попереджає про загрозу ударів керованими авіабомбами. Жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
Унаслідок удару ворожого безпілотника у Запоріжжі спалахнула пожежа на автозаправній станції, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також, ворог здійснив 461 обстріл по 12 населених пунктах області.
У Степногірську Запорізької області після обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерхівці, місто знеструмлено. Касетні боєприпаси спричинили загоряння, але, на щастя, без жертв.
У Запорізькій області зафіксовано серію вибухів. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та зберігати спокій.
Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.
У Запорізькій області повідомляють про активну роботу сил ППО. Голова ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в безпечних місцях через загрозу атаки безпілотників.
Війська рф завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Поранено 60-річного жителя Пологівського району, пошкоджено будинки.
У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Сили ППО активно реагують на атаку, збиваючи ворожі цілі.
У Запорізькій області повідомляють про активізацію ППО. Голова ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
Російські загарбники планують продавати квартири та будинки, відібрані в українців на окупованій території Запорізької області. Пріоритет надаватиметься завезеним найманцям.
В Запорізькій області 50-річний чоловік отримав поранення біля Степногірська. Росіяни завдали 497 ударів по 13 населених пунктах, пошкоджено будинки та автівки.
У Запорізькій області російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль біля Степногірська. Водій поранений, автівку знищено вщент. Чоловіку надали допомогу.
У Запорізькій області зафіксовано активність ППО. Жителів закликають не покидати укриття до сигналу відбою та зберігати спокій.
У прифронтовій громаді Запорізької області ворожий дрон влучив у цивільні авто. Загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення.
Російський дрон завдав удару по цивільних об'єктах у Запорізькій області, вбивши мирного жителя. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про черговий злочин росіян.
Унаслідок терористичних атак ворога по Запорізькій області загинула жінка, п'ятеро людей поранені. Ракети та авіабомби руйнували будинки в різних населених пунктах.
Внаслідок ворожого обстрілу прифронтової громади троє людей отримали поранення. 74-річну жінку у стані середньої важкості доставили до лікарні.
Російські окупанти завдали удару по цивільних об'єктах у Запорізькій області, внаслідок чого загинула жінка. Зруйновано житлові будинки та заклади соціальної сфери.
31 березня російські війська завдали п'ять ударів КАБами по одній з громад Запорізької області. За попередньою інформацією, постраждалих немає, наслідки з'ясовуються.
В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя поранено 19-річного місцевого жителя. Наразі його стан стабільний, загрози життю немає, йому надано усю необхідну допомогу.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа на об'єкті інфраструктури та загорілися дачні будинки. Вибуховою хвилею зруйновано будинки у Кушугумі та Запоріжжі.
У Запорізькій області повідомляють про вибухи. Голова ОВА Іван Федоров заявив про ворожу атаку на Запоріжжя та активну роботу сил ППО.
Війська рф атакували Запорізький район дронами-камікадзе, поранивши 58-річну жінку та 30-річного чоловіка. Також зафіксовано пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок обстрілів.
У Запорізькій області пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО та закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 23 березня було поранено 54-річну жінку. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Ввечері 23 березня російські війська обстріляли Запоріжжя, спричинивши пожежу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Вибух стався під час повітряної тривоги.
Російські війська завдали чотири удари КАБами по Запорізькому району, спричинивши пожежу та залишивши декілька селищ без електропостачання. Екстрені служби працюють на місці події.
Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 14 після масованої атаки рф. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що мешканці продовжують звертатись до медиків.
У Запоріжжі померла 38-річна жінка, яка отримала тяжкі поранення під час нічної атаки росіян. Лікарі понад 10 годин боролися за її життя, загальна кількість жертв - 3.