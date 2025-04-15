Іван Федоров

У Запоріжжі померла жінка, тяжко поранена під час нічної атаки рф

У Запоріжжі померла 38-річна жінка, яка отримала тяжкі поранення під час нічної атаки росіян. Лікарі понад 10 годин боролися за її життя, загальна кількість жертв - 3.