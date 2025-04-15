Черкащина вночі зазнала атаки рф, в Умані повідомляють про проблеми зі світлом

Після нічної атаки російських військ на Уманщині працюють над відновленням електро- та теплопостачання. Водопостачання та каналізація функціонують на генераторах, постраждалих немає.