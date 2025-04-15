У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.
Володимир Зеленський заявив, що росія збільшила повітряні атаки, випустивши понад 1460 авіабомб, 670 дронів і 30 ракет за тиждень. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.
Олександр Корнієнко задекларував понад 800 тис. грн зарплати, 4 тис. грн "Зимової підтримки". Дружина отримала близько 60 тис. грн соцвиплат та має BMW X3 і нерухомість.
У Черкасах 30-річний чоловік демонстрував неповнолітнім непристойні жести. Поліціянти оперативно затримали зловмисника та відкрили кримінальне провадження.
СБУ зірвала теракт фсб: затримано агента, який мав підірвати вибухівку біля ТЦК у Херсоні. Він отримав завдання через Telegram, раніше підпалював об'єкти Укрзалізниці.
На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.
У Запоріжжі внаслідок атаки є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, попередньо троє постраждалих. Тривога триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.
Дізнайтеся, чим зайняти дитину на весняних канікулах: творчість, кінопоказ, влог, готування, зміна інтер'єру. Дати канікул відрізняються по регіонах України.
Військова медикиня Валентина Зубко, яка пройшла полон, візьме участь у благодійному забігу в Черкасах. Мета - підтримка 118-ї бригади ТрО та військовополонених.
19 березня в Україні очікується холодна погода з невеликими опадами. З 20 березня, у день весняного рівнодення, почнеться потепління до +8…+14 °C.
У Черкасах пролунали вибухи, про що повідомляють моніторингові канали. Інших подробиць наразі невідомо.
Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.
6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон. Зібрані кошти підуть на підтримку 118 окремої бригади ТрО та місцевих військових частин.
Поблизу Черкас стався вибух.
Протягом ночі та ранку на Черкащині було знищено 17 російських безпілотників. Двоє чоловіків отримали травми у Черкаському районі, їх стан середньої тяжкості.
У Черкасах внаслідок нічної атаки дронами виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. Сили ППО збили 12 "шахедів", постраждалих немає, рятувальники ліквідовують наслідки.
У Черкасах затримано 33-річного чоловіка, який збирав розвідувальні дані для ФСБ про військові об'єкти. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.
В Черкаській області протягом ночі було знищено 6 російських безпілотників. Уламки одного з них пошкодили балкон житлового будинку в Черкасах, спричинивши пожежу, але постраждалих немає.
Після нічної атаки російських військ на Уманщині працюють над відновленням електро- та теплопостачання. Водопостачання та каналізація функціонують на генераторах, постраждалих немає.
Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників пошкоджено критичну інфраструктуру Черкаської області. Частина регіону, включаючи обласний центр, залишилась без електропостачання.
Поблизу Черкас зафіксовано вибух.
В Черкаській області протягом ночі знищено 7 ворожих безпілотників. Уламками пошкоджено будівлі та електромережу на Звенигородщині, постраждалих немає.
У магазині на вулиці Митницькій жінка почала стріляти з пістолета, але відвідувачі її знешкодили. Постраждалих немає, зловмисниці загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство.
Сили ППО збили російський безпілотник над Черкаською областю під час масованої атаки на Україну. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна двох будинків та автомобіль, постраждалих немає.
Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих БПЛА в Черкаській області. Уламками пошкоджено 5 вікон комерційних організацій у Черкаському районі, постраждалих немає.
На Черкащині сили ППО знищили 5 російських безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено вікна житлових будинків, магазину та автомобіль, постраждалих немає.
У Черкаській області збито 10 ворожих БпЛА під час нічної атаки рф. Уламки пошкодили вікна житлових будинків та покрівлю зерносховища, постраждалих немає.
На Черкащині через проблеми з електроприладами загинули троє людей. У селі Деренковець загинуло подружжя, а в Смілі - одна жінка через необережність при користуванні електроприладами.