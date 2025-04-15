$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25167 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 153160 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 134518 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137218 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 133338 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133650 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195866 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77485 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164571 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116740 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 44645 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 57050 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 61876 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 52416 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 33629 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 13981 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 23985 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 52989 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 62409 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 153107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7012 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12862 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14802 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110474 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112050 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Черкаси

Новини по темi

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3536 перегляди

Понад 700 тис. грн з реєстрацій на черкаський забіг MHP Run4Victory передають на підтримку 118-ї бригади ТрО

Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.

Суспільство • 7 квітня, 07:32 • 8354 перегляди

рф за тиждень випустила по Україні понад 1460 авіабомб, майже 670 ударних дронів і понад 30 ракет - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що росія збільшила повітряні атаки, випустивши понад 1460 авіабомб, 670 дронів і 30 ракет за тиждень. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.

Війна • 6 квітня, 09:14 • 17722 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

Олександр Корнієнко задекларував понад 800 тис. грн зарплати, 4 тис. грн "Зимової підтримки". Дружина отримала близько 60 тис. грн соцвиплат та має BMW X3 і нерухомість.

Економіка • 1 квітня, 07:17 • 77145 перегляди

У Черкасах невідомий показував неповнолітнім непристойні жести та статеві органи: чоловіка затримали

У Черкасах 30-річний чоловік демонстрував неповнолітнім непристойні жести. Поліціянти оперативно затримали зловмисника та відкрили кримінальне провадження.

Кримінал та НП • 29 березня, 10:24 • 22323 перегляди

СБУ затримала агента фсб, що готував підрив біля ТЦК у Херсоні

СБУ зірвала теракт фсб: затримано агента, який мав підірвати вибухівку біля ТЦК у Херсоні. Він отримав завдання через Telegram, раніше підпалював об'єкти Укрзалізниці.

Війна • 27 березня, 09:09 • 31910 перегляди

На Львівщині завершується опалювальний сезон: коли та де ще в Україні відключать тепло

На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.

Суспільство • 26 березня, 15:09 • 31177 перегляди

У Запоріжжі троє постраждалих внаслідок ворожої атаки, пошкоджено будинки

У Запоріжжі внаслідок атаки є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, попередньо троє постраждалих. Тривога триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.

Війна • 21 березня, 19:38 • 26990 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Дізнайтеся, чим зайняти дитину на весняних канікулах: творчість, кінопоказ, влог, готування, зміна інтер'єру. Дати канікул відрізняються по регіонах України.

Суспільство • 21 березня, 06:24 • 435277 перегляди

Я боялася заснути й прокинутися не вдома: звільнена з полону медикиня бігтиме марафон заради побратимів

Військова медикиня Валентина Зубко, яка пройшла полон, візьме участь у благодійному забігу в Черкасах. Мета - підтримка 118-ї бригади ТрО та військовополонених.

Суспільство • 19 березня, 14:00 • 13999 перегляди

Діденко повідомила, коли в Україну прийде справжня весняна погода

19 березня в Україні очікується холодна погода з невеликими опадами. З 20 березня, у день весняного рівнодення, почнеться потепління до +8…+14 °C.

Суспільство • 18 березня, 10:54 • 32942 перегляди

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи, про що повідомляють моніторингові канали. Інших подробиць наразі невідомо.

Війна • 17 березня, 23:58 • 74454 перегляди

Сили ППО знищили 47 з 90 ворожих БПЛА

Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Війна • 16 березня, 07:18 • 27700 перегляди

Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.

Суспільство • 13 березня, 09:00 • 16946 перегляди

Run4Victory: у Черкасах відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів

6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон. Зібрані кошти підуть на підтримку 118 окремої бригади ТрО та місцевих військових частин.

Суспільство • 12 березня, 17:04 • 22906 перегляди

Вибух прогримів поблизу Черкас

Поблизу Черкас стався вибух.

Суспільство • 25 лютого, 04:16 • 39423 перегляди

На Черкащині через атаку рф двоє постраждалих

Протягом ночі та ранку на Черкащині було знищено 17 російських безпілотників. Двоє чоловіків отримали травми у Черкаському районі, їх стан середньої тяжкості.

Війна • 11 лютого, 07:59 • 28489 перегляди

Російські дрони атакували Черкаси: показали наслідки нічного удару

У Черкасах внаслідок нічної атаки дронами виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. Сили ППО збили 12 "шахедів", постраждалих немає, рятувальники ліквідовують наслідки.

Війна • 4 лютого, 06:43 • 37875 перегляди

Коригував обстріли Черкащини: СБУ затримала агента фсб

У Черкасах затримано 33-річного чоловіка, який збирав розвідувальні дані для ФСБ про військові об'єкти. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.

Війна • 31 січня, 15:58 • 38140 перегляди

У Черкасах через дронову атаку рф уламками пошкодило багатоповерхівку

В Черкаській області протягом ночі було знищено 6 російських безпілотників. Уламки одного з них пошкодили балкон житлового будинку в Черкасах, спричинивши пожежу, але постраждалих немає.

Війна • 31 січня, 07:47 • 29717 перегляди

Черкащина вночі зазнала атаки рф, в Умані повідомляють про проблеми зі світлом

Після нічної атаки російських військ на Уманщині працюють над відновленням електро- та теплопостачання. Водопостачання та каналізація функціонують на генераторах, постраждалих немає.

Суспільство • 28 січня, 06:25 • 38213 перегляди

Атака дронів на Черкащині призвела до відключень світла

Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників пошкоджено критичну інфраструктуру Черкаської області. Частина регіону, включаючи обласний центр, залишилась без електропостачання.

Суспільство • 25 січня, 04:29 • 85524 перегляди

Вибух пролунав поблизу Черкас

Поблизу Черкас зафіксовано вибух.

Суспільство • 24 січня, 23:22 • 94968 перегляди

На Черкащині через нічну атаку рф дронами пошкоджено електромережу: що відомо

В Черкаській області протягом ночі знищено 7 ворожих безпілотників. Уламками пошкоджено будівлі та електромережу на Звенигородщині, постраждалих немає.

Війна • 21 січня, 07:57 • 35150 перегляди

У Черкасах жінка влаштувала стрілянину в магазині

У магазині на вулиці Митницькій жінка почала стріляти з пістолета, але відвідувачі її знешкодили. Постраждалих немає, зловмисниці загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство.

Суспільство • 19 січня, 14:18 • 42574 перегляди

На Черкащині через уламки БПЛА є пошкодження: наслідки атаки рф

Сили ППО збили російський безпілотник над Черкаською областю під час масованої атаки на Україну. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна двох будинків та автомобіль, постраждалих немає.

Суспільство • 15 січня, 07:06 • 34342 перегляди

ППО збила 12 російських дронів над Черкащиною: є пошкодження комерційних об'єктів

Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих БПЛА в Черкаській області. Уламками пошкоджено 5 вікон комерційних організацій у Черкаському районі, постраждалих немає.

Війна • 14 січня, 08:20 • 34224 перегляди

На Черкащині через нічну атаку рф є пошкодження: що відомо

На Черкащині сили ППО знищили 5 російських безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено вікна житлових будинків, магазину та автомобіль, постраждалих немає.

Війна • 9 січня, 06:43 • 39942 перегляди

Черкащина зазнала нічної атаки рф дронами: пошкоджено будинки та зерносховище

У Черкаській області збито 10 ворожих БпЛА під час нічної атаки рф. Уламки пошкодили вікна житлових будинків та покрівлю зерносховища, постраждалих немає.

Війна • 6 січня, 07:54 • 29631 перегляди

На Черкащині троє людей загинули через коротке замикання

На Черкащині через проблеми з електроприладами загинули троє людей. У селі Деренковець загинуло подружжя, а в Смілі - одна жінка через необережність при користуванні електроприладами.

Кримінал та НП • 2 січня, 11:22 • 30798 перегляди