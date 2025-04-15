Військово-морські сили Естонії затримали танкер "Ківала", який прямував до росії та перебуває під санкціями ЄС. Судно підозрюють у
незаконному пересуванні без прапора.
Естонія збільшила військову допомогу Україні на 25% та зобов'язалась виділяти 0,25% ВВП щорічно. Прем'єр Крістен Міхал підкреслив, що лише Україна має визначати умови мирного процесу.
Естонія надає Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для військових. Також планується додаткова допомога продукцією оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро.
Після пошкодження кабелю EstLink 2 Естонія планує посилити нагляд за підводною інфраструктурою разом з НАТО. Уряд провів екстрене засідання та обговорив заходи захисту з союзниками.
Крістен Міхал прибув до Києва для зустрічі з керівництвом України та підтвердив підтримку до перемоги. Одночасно до столиці прибув Фрідріх Мерц через тиждень після візиту Шольца.
Правляча коаліція Естонії планує внести термінові зміни до конституції щодо виборчого права. Громадяни РФ та Білорусі втратять право голосу на місцевих виборах 2025 року.
Крістен Міхал, новий прем'єр-міністр Естонії, заявив про довготривалу підтримку України у війні з росією. Він повідомив, що
Естонія планує зібрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів та збільшити оборонні витрати.