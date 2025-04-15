Крістен Міхал

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21966 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 142705 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 129345 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131256 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 128736 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130267 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193965 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77017 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164208 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115895 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 40383 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 51879 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 54511 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 44564 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 26703 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 8334 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 19558 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 45142 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 55061 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 142698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 4046 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11588 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13663 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109410 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111043 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Крістен Міхал

Естонський політик
Новини по темi

В Естонії затримали танкер "тіньового флоту" росії

Військово-морські сили Естонії затримали танкер "Ківала", який прямував до росії та перебуває під санкціями ЄС. Судно підозрюють у незаконному пересуванні без прапора.

Новини Світу • 12 квітня, 07:14 • 3574 перегляди

Естонський прем'єр розкрив деталі нової військової підтримки України

Естонія збільшила військову допомогу Україні на 25% та зобов'язалась виділяти 0,25% ВВП щорічно. Прем'єр Крістен Міхал підкреслив, що лише Україна має визначати умови мирного процесу.

Політика • 24 лютого, 12:48 • 20525 перегляди

Естонія виділила для України нову військову допомогу

Естонія надає Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для військових. Також планується додаткова допомога продукцією оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро.

Війна • 23 лютого, 05:38 • 70538 перегляди

Естонія посилить захист підводної інфраструктури і планує залучити союзників з НАТО

Після пошкодження кабелю EstLink 2 Естонія планує посилити нагляд за підводною інфраструктурою разом з НАТО. Уряд провів екстрене засідання та обговорив заходи захисту з союзниками.

Політика • 26 грудня, 21:25 • 40355 перегляди

Прем'єр Естонії прибув до Києва

Крістен Міхал прибув до Києва для зустрічі з керівництвом України та підтвердив підтримку до перемоги. Одночасно до столиці прибув Фрідріх Мерц через тиждень після візиту Шольца.

Політика • 9 грудня, 08:38 • 16338 перегляди

Естонія ймовірно змінить конституцію, щоб обмежити право голосу громадян рф та білорусі

Правляча коаліція Естонії планує внести термінові зміни до конституції щодо виборчого права. Громадяни РФ та Білорусі втратять право голосу на місцевих виборах 2025 року.

Новини Світу • 5 листопада, 17:57 • 18028 перегляди

Новий прем'єр Естонії обіцяє підтримувати Україну до перемоги у війні з росією

Крістен Міхал, новий прем'єр-міністр Естонії, заявив про довготривалу підтримку України у війні з росією. Він повідомив, що Естонія планує зібрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів та збільшити оборонні витрати.

Війна • 23 липня, 15:11 • 28520 перегляди