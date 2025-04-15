Новий прем'єр Естонії обіцяє підтримувати Україну до перемоги у війні з росією

Крістен Міхал, новий прем'єр-міністр Естонії, заявив про довготривалу підтримку України у війні з росією. Він повідомив, що Естонія планує зібрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів та збільшити оборонні витрати.