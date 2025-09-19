"Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати": МЗС Естонії відповіли на порушення їх повітряного простору
Київ • УНН
Три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії, на що відреагували сили НАТО. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО для консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору.
Сьогодні вранці три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. На порушення відреагували сили НАТО, після чого літаки рф були змушені залишити територію. Про це пише УНН із посиланням на допис міністра оборони Естонії Крістена Міхала.
Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4
За його словами, уряд країни ухвалив рішення звернутися до Альянсу для проведення консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору. Це означає, що союзники зберуться для обговорення ситуації та можливих колективних кроків у відповідь.
Стаття 4 передбачає, що будь-який член НАТО може скликати союзників, якщо вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.
Нагадаємо
Цього ранку 3 російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.
