"Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати": МЗС Естонії відповіли на порушення їх повітряного простору

18:48 • 5066 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 11280 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 13355 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 16735 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 28802 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 21819 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 28883 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 37082 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 41255 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 58012 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні19 вересня, 10:27 • 26262 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 15836 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 10992 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 17760 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19:12 • 6804 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 17801 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 28795 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 28880 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 58008 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 64038 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Китай
Державний кордон України
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 16730 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 17802 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 11019 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 15865 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 18647 перегляди
МіГ-31
TikTok
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Свіфт

"Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати": МЗС Естонії відповіли на порушення їх повітряного простору

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії, на що відреагували сили НАТО. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО для консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору.

"Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати": МЗС Естонії відповіли на порушення їх повітряного простору

Сьогодні вранці три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. На порушення відреагували сили НАТО, після чого літаки рф були змушені залишити територію. Про це пише УНН із посиланням на допис міністра оборони Естонії Крістена Міхала.

Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4

- зазначив він.

За його словами, уряд країни ухвалив рішення звернутися до Альянсу для проведення консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору. Це означає, що союзники зберуться для обговорення ситуації та можливих колективних кроків у відповідь.

Стаття 4 передбачає, що будь-який член НАТО може скликати союзників, якщо вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.

Нагадаємо

Цього ранку 3 російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту. 

російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"10.09.25, 01:51 • 37750 переглядiв

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Крістен Міхал
НАТО
МіГ-31
Естонія