російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"

19:32
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
9 вересня, 07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
У Нідерландах заявили, що місця для українських біженців закінчуються 9 вересня, 14:19
Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток 9 вересня, 15:16
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп 9 вересня, 16:20
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця 9 вересня, 16:51
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку 18:24
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця 9 вересня, 16:51
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію 9 вересня, 07:22
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Білий дім
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week 9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни? 8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
E-6 Mercury

російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"

Київ • УНН

 • 44 перегляди

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"

У ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, моніторингові канали.

Деталі

Близько 01:13, 10 вересня, українські Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед".

БпЛА в Польщі курсом на захід, місто Замосць

- повідомили Повітряні сили.

Замосць - історичне місто у східній частині Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві. Місто розташоване приблизно за 60 кілометрів від українського кордону.

Пізніше ПС відредагували своє повідомлення і прибрали згадку про дрони в Польщі.

За інформацією моніторингових каналів, один із шахедів летить в напрямку на Rzeszow.

Наразі аеропорт "Rzeszow" закритий через "незаплановану військову активність", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін розпочав новий етап війни проти України після повернення з Китаю. Це підтверджується атакою на будівлю Кабінету міністрів у Києві, що сталася вперше за три роки повномасштабного вторгнення.  

Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви 10.09.25, 00:21

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
Китай
Україна
Київ
Польща