російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"
Київ • УНН
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.
У ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, моніторингові канали.
Деталі
Близько 01:13, 10 вересня, українські Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед".
БпЛА в Польщі курсом на захід, місто Замосць
Замосць - історичне місто у східній частині Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві. Місто розташоване приблизно за 60 кілометрів від українського кордону.
Пізніше ПС відредагували своє повідомлення і прибрали згадку про дрони в Польщі.
За інформацією моніторингових каналів, один із шахедів летить в напрямку на Rzeszow.
Наразі аеропорт "Rzeszow" закритий через "незаплановану військову активність", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін розпочав новий етап війни проти України після повернення з Китаю. Це підтверджується атакою на будівлю Кабінету міністрів у Києві, що сталася вперше за три роки повномасштабного вторгнення.
