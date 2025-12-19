$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
14:21 • 954 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 2144 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 8220 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 11749 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10039 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15113 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10068 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7814 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 22988 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20186 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 12406 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається09:27 • 6106 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 16342 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 13251 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 15430 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 954 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 15113 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 15594 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 22988 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 49530 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Одеса
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 56329 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 38344 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 36861 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 43232 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 48233 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Орлан-10
Економіст (журнал)

Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Кабінет міністрів досі не ухвалив порядок отримання сертифіката на 150 тис. гривень на купівлю транспортного засобу для військових, передбаченого законом про посилення мобілізації. Міністерство фінансів розробило проєкт постанови, який опрацьовує зауваження від заінтересованих органів.

Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання

Закон про посилення мобілізації обіцяв військовим низку пільг, зокрема, сертифікат на 150 тис. гривень на купівлю транспортного засобу, проте, через півтора року Кабінет міністрів досі не ухвалив відповідний порядок, за яким наші військові могли б придбати собі автівку, пише УНН

Деталі

Кінець 2023 року: Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", який в народі називають "посиленням мобілізації". Документ, окрім того, що передбачав постановку на облік всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років, та посилення штрафів за порушення правил мобілізації, низку заохочень. 

Проте, проєкт закону одразу викликав критику, через що уряд відкликав документ, і вирішив створити новий. 

Наприкінці січня минулого року Кабмін подав до Ради новий законопроєкт №10449, який посилює мобілізацію, але водночас передбачає низку заохочень для мобілізованих. 

Кабмін вніс до Верховної Ради мобілізаційний законопроєкт: детальний розбір31.01.24, 08:15 • 115034 перегляди

Зокрема, за законом військовослужбовці, які уклали контракт, мали б отримати право на сертифікат протягом трьох на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тис. гривень. Такий сертифікат видавався б військовослужбовцю при укладенні контракту лише один раз.

Проте, відповідне "заохочення" мав розробити Кабмін. У перехідних положеннях до закону вказано, що уряд протягом трьох місяців (до слова, закон був ухвалений у квітні 2024 року, а набрав чинності у травні того ж року) мав "забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом". 

Водночас, у Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН повідомили, що "нормативно-правового акта, яким встановлено порядок реалізації права військовослужбовця на отримання сертифіката на купівлю транспортного засобу в розмірі 150,0 тис. гривень, на сьогодні Кабінет міністрів України не прийняв".  

Міністерство фінансів України підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку отримання сертифіката на купівлю транспортного засобу військовослужбовцями у разі укладення контракту" та за результатами розгляду отриманих від державних органів пропозицій надіслало доопрацьований проєкт постанови до заінтересованих органів для погодження і надання фінансово-економічних розрахунків

- повідомили в міністерстві. 

Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок19.12.25, 08:45 • 20186 переглядiв

У відомстві додали, що Мінфін, Міністерство цифрової трансформації України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і Служба зовнішньої розвідки України погодили проєкт постанови без зауважень.

Наразі Міністерство фінансів України опрацьовує зауваження та пропозиції до розробленого проєкту постанови, що надійшли від заінтересованих органів, а також Міністерства юстиції України та Національного агентства з питань запобігання корупції України. Після врегулювання розбіжностей щодо спірних положень проєкту постанови та проведення узгоджувальних процедур Мінфін внесе проєкт постанови на розгляд уряду відповідно до Регламенту Кабінету міністрів України

- додали в Мінфіні. 

Грошова винагорода та відпустка за знищену техніку, сертифікат на авто для мобілізованих: які ще заохочення передбачає закон про посилення мобілізації18.05.24, 07:00 • 53106 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПублікації
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Міністерство юстиції України
Міністерство фінансів України
Верховна Рада України