Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання

Закон про посилення мобілізації обіцяв військовим низку пільг, зокрема, сертифікат на 150 тис. гривень на купівлю транспортного засобу, проте, через півтора року Кабінет міністрів досі не ухвалив відповідний порядок, за яким наші військові могли б придбати собі автівку, пише УНН.

Деталі

Кінець 2023 року: Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", який в народі називають "посиленням мобілізації". Документ, окрім того, що передбачав постановку на облік всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років, та посилення штрафів за порушення правил мобілізації, низку заохочень.

Проте, проєкт закону одразу викликав критику, через що уряд відкликав документ, і вирішив створити новий.

Наприкінці січня минулого року Кабмін подав до Ради новий законопроєкт №10449, який посилює мобілізацію, але водночас передбачає низку заохочень для мобілізованих.

Зокрема, за законом військовослужбовці, які уклали контракт, мали б отримати право на сертифікат протягом трьох на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тис. гривень. Такий сертифікат видавався б військовослужбовцю при укладенні контракту лише один раз.

Проте, відповідне "заохочення" мав розробити Кабмін. У перехідних положеннях до закону вказано, що уряд протягом трьох місяців (до слова, закон був ухвалений у квітні 2024 року, а набрав чинності у травні того ж року) мав "забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом".

Водночас, у Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН повідомили, що "нормативно-правового акта, яким встановлено порядок реалізації права військовослужбовця на отримання сертифіката на купівлю транспортного засобу в розмірі 150,0 тис. гривень, на сьогодні Кабінет міністрів України не прийняв".

Міністерство фінансів України підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку отримання сертифіката на купівлю транспортного засобу військовослужбовцями у разі укладення контракту" та за результатами розгляду отриманих від державних органів пропозицій надіслало доопрацьований проєкт постанови до заінтересованих органів для погодження і надання фінансово-економічних розрахунків - повідомили в міністерстві.

У відомстві додали, що Мінфін, Міністерство цифрової трансформації України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і Служба зовнішньої розвідки України погодили проєкт постанови без зауважень.

Наразі Міністерство фінансів України опрацьовує зауваження та пропозиції до розробленого проєкту постанови, що надійшли від заінтересованих органів, а також Міністерства юстиції України та Національного агентства з питань запобігання корупції України. Після врегулювання розбіжностей щодо спірних положень проєкту постанови та проведення узгоджувальних процедур Мінфін внесе проєкт постанови на розгляд уряду відповідно до Регламенту Кабінету міністрів України - додали в Мінфіні.

