Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Київ • УНН
Професійний астролог Ксенія Базиленко представила прогноз для всіх знаків Східного календаря на 2026 рік, який пройде під заступництвом Червоного Вогняного Коня.
Щур (Криса)
Роки народження: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
2026 рік відкриває для вас нові можливості та несподівані повороти, які можуть сприяти росту й оновленню. Це час, коли ви зможете швидко адаптуватися й знайти вигоду навіть в обставинах, що змінюються.
Порада року: будьте гнучкими, дійте спокійно та стратегічно – так ви впіймаєте свою удачу.
Бик
Роки народження: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Рік Коня навчатиме вас не поспіху, а мудрості. Там де інші бігтимуть, ви зможете виграти завдяки витримці та продуманим крокам.
Порада року: плануйте, не форсуйте події і ваші зусилля дадуть стабільний результат.
Тигр
Роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Для вас цей рік дуже сильний. Енергія Коня підсилює вашу харизму, сміливість і бажання рухатися вперед.
Порада року: використовуйте цей імпульс для кар’єрного зростання та самовираження, але тримайте емоційну стабільність.
Кролик (Кіт)
Роки народження: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Рік Коня допоможе вам краще почути себе, свої потреби та справжні бажання. Це час самопізнання й турботи про себе.
Порада року: створюйте навколо себе простір підтримки, обирайте спокій і м’яку силу.
Дракон
Роки народження: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Рік Вогняного Коня відкриває перед вами широкі горизонти. Ви можете яскраво заявити про себе та зміцнити свій вплив.
Порада року: дійте сміливо, але з розумним планом і тоді удача буде на вашому боці.
Змія
Роки народження: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Для вас рік буде динамічним і насиченим подіями. Швидкі рішення та нові можливості допоможуть змінити життя на краще.
Порада року: довіряйте своїй мудрості, дійте стратегічно й з холодною головою.
Кінь
Роки народження: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Це ваш рік!
Вогняний Кінь підсилить вашу енергію, впевненість і бажання досягати мети. Ви можете здійснити великий ривок уперед.
Порада року: сміливо проявляйте себе, але зберігайте внутрішній баланс і успіх буде поруч.
Коза (Вівця)
Роки народження: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
2026 рік допоможе вам краще зрозуміти себе та свої справжні цінності. Через м’якість і інтуїцію ви зможете знайти правильні рішення.
Порада року: не поспішайте, довіряйте внутрішньому чуттю й поступово рухайтеся до мети.
Мавпа
Роки народження: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Наступний рік дасть вам шанс проявити кмітливість, ініціативу й талант знаходити нестандартні рішення.
Порада року: дійте гнучко, використовуйте свої здібності – це принесе вигоду та розвиток.
Півень
Роки народження: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Рік вчитиме вас терпінню й системності. Крок за кроком ви зможете навести лад у справах і досягти бажаного.
Порада року: плануйте наперед і зберігайте спокій – результат не забариться.
Собака
Роки народження: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Для вас це рік внутрішньої стабільності й зміцнення важливих зв’язків.
Порада року: опирайтеся на близьких і власні цінності – вони стануть вашою опорою.
Кабан (Свиня)
Роки народження: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
2026 рік принесе нові знайомства, ідеї та можливості.
Порада року: будьте відкритими до нового, але обирайте усвідомлено і рік подарує приємні сюрпризи.
