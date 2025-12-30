$42.220.15
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Професійний астролог Ксенія Базиленко представила прогноз для всіх знаків Східного календаря на 2026 рік, який пройде під заступництвом Червоного Вогняного Коня.

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків

Прогноз для всіх років Східного календаря на 2026 рік – Рік Червоного Вогняного Коня. Про те, що віщує Східний гороскоп спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Щур (Криса)

Роки народження: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

2026 рік відкриває для вас нові можливості та несподівані повороти, які можуть сприяти росту й оновленню. Це час, коли ви зможете швидко адаптуватися й знайти вигоду навіть в обставинах, що змінюються.

Порада року: будьте гнучкими, дійте спокійно та стратегічно – так ви впіймаєте свою удачу.

Бик

Роки народження: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Рік Коня навчатиме вас не поспіху, а мудрості. Там де інші бігтимуть, ви зможете виграти завдяки витримці та продуманим крокам.

Порада року: плануйте, не форсуйте події і ваші зусилля дадуть стабільний результат.

Тигр

Роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Для вас цей рік дуже сильний. Енергія Коня підсилює вашу харизму, сміливість і бажання рухатися вперед.

Порада року: використовуйте цей імпульс для кар’єрного зростання та самовираження, але тримайте емоційну стабільність.

Кролик (Кіт)

Роки народження: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Рік Коня допоможе вам краще почути себе, свої потреби та справжні бажання. Це час самопізнання й турботи про себе.

Порада року: створюйте навколо себе простір підтримки, обирайте спокій і м’яку силу.

Дракон

Роки народження: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Рік Вогняного Коня відкриває перед вами широкі горизонти. Ви можете яскраво заявити про себе та зміцнити свій вплив.

Порада року: дійте сміливо, але з розумним планом і тоді удача буде на вашому боці.

Змія

Роки народження: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Для вас рік буде динамічним і насиченим подіями. Швидкі рішення та нові можливості допоможуть змінити життя на краще.

Порада року: довіряйте своїй мудрості, дійте стратегічно й з холодною головою.

Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік 28.12.25, 07:38 • 41471 перегляд

Кінь

Роки народження: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Це ваш рік!

Вогняний Кінь підсилить вашу енергію, впевненість і бажання досягати мети. Ви можете здійснити великий ривок уперед.

Порада року: сміливо проявляйте себе, але зберігайте внутрішній баланс і успіх буде поруч.

Коза (Вівця)

Роки народження: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

2026 рік допоможе вам краще зрозуміти себе та свої справжні цінності. Через м’якість і інтуїцію ви зможете знайти правильні рішення.

Порада року: не поспішайте, довіряйте внутрішньому чуттю й поступово рухайтеся до мети.

Мавпа

Роки народження: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Наступний рік дасть вам шанс проявити кмітливість, ініціативу й талант знаходити нестандартні рішення.

Порада року: дійте гнучко, використовуйте свої здібності – це принесе вигоду та розвиток.

Півень

Роки народження: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Рік вчитиме вас терпінню й системності. Крок за кроком ви зможете навести лад у справах і досягти бажаного.

Порада року: плануйте наперед і зберігайте спокій – результат не забариться.

Собака

Роки народження: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для вас це рік внутрішньої стабільності й зміцнення важливих зв’язків.

Порада року: опирайтеся на близьких і власні цінності – вони стануть вашою опорою.

Кабан (Свиня)

Роки народження: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

2026 рік принесе нові знайомства, ідеї та можливості.

Порада року: будьте відкритими до нового, але обирайте усвідомлено і рік подарує приємні сюрпризи.

Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей 29.12.25, 20:57 • 30694 перегляди

 

 

Євген Царенко

