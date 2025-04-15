Під час ракетної атаки в Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибив вікно та допоміг пасажирам вибратися з палаючого автобуса. Хлопець отримав поранення, але врятував багатьох.
Росія завдала ракетного удару по центру Сум. Загинула 21 людина, 83 отримали поранення, серед них 7 дітей. Розпочато розслідування воєнного злочину.
Українцям за кордоном не потрібно пред'являти військовий квиток для оформлення паспорта. Перевірка статусу відбуватиметься в електронному реєстрі, а дані вноситимуться автоматично.
Оксана Жолнович задекларувала 1 389 859 грн зарплати за 2024 рік. Також вказала земельну ділянку на Львівщині, об'єкт незавершеного будівництва та авто Renault Megane.
Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.
Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.
Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.
Британське видання The Times попереджає, що після війни Україна може зіткнутися з проблемою неконтрольованого обігу зброї. Експерти побоюються перетворення країни на "базар зброї".
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко задекларував 1 560 939 грн зарплати за 2024 рік, а також землю і будинок у Київській області. На банківських рахунках у нього 460,9 тис. грн та 109,1 тис. доларів.
На Запоріжжі запрацював перший Центр безпеки, який обслуговуватиме 13 населених пунктів. Він включає поліцейського офіцера громади, пожежну команду, диспетчерський пункт та укриття.
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.
Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.
Нацполіція розглядає замовне вбивство, особисту неприязнь і «російський слід» як мотиви вбивства активіста Демʼяна Ганула. Підозрюваного вже затримано.
Іван Вигівський заявив, що Ганул не звертався щодо особистої охорони після затримання підозрюваного у погрозах. Активіста застрелили в Одесі 14 березня.
Нацполіція розглядає версію про замовлення вбивства Дем'яна Ганула російськими спецслужбами. Президент наказав залучити всі сили для розслідування злочину в Одесі.
Затримано підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився 46-річний дезертир. СБУ розглядає версії замовного вбивства та "російського сліду".
Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула. Він доручив залучити всі необхідні сили для встановлення всіх фактів злочину.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста Ганула. У квартирі, де переховувався злочинець, знайшли зброю.
В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула, поліція назвала злочин зухвалим та відкрила кримінальне провадження. Триває розшук стрільця, вивчаються записи з камер відеоспостереження.
Іраклію Хуту та Омару Уфимському оголосили підозру за участь у «сходці» та поширенні впливу у виправній установі. Вони вирішували питання перерозподілу сфер впливу.
Нацполіція розшукує вбивцю активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Інформація про те, що стрілець здався, не підтвердилася.
В Одесі застрелили громадського діяча Дем'яна Ганула. Поліція розшукує причетного до вбивства, просить повідомити будь-яку інформацію.
За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі відкрито кримінальне провадження як умисне вбивство на замовлення. Нацполіція розслідує злочин, вживаються заходи для затримання зловмисника.
В Одесу прибула група Нацполіції для розслідування вбивства. Голова МВС спростував інформацію про військову форму стрільця, закликавши довіряти лише офіційним джерелам.
Уряд провів кадрові ротації у керівництві державних служб. Звільнено трьох посадовців, призначено двох нових керівників, а також призначено тимчасового голову Держекспортконтролю.
Внаслідок удару російського дрону по захисному укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС постраждалих немає. Радіаційний фон залишається в нормі - 0,57 мкЗв/год, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
Уряд відновлює видачу паспортів українцям за кордоном з наступного тижня. Чоловіки 18-60 років, які подали документи до 25 квітня у ДП "Документ", зможуть отримати паспорти за наявності військово-облікових документів.
Внаслідок російського обстрілу житлового будинку в Сумах загинуло 9 людей, 13 отримали поранення. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та понад 20 автомобілів, поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців.
В Україні за 2024 рік зафіксовано 5898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю. Найбільше випадків на Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.
Міністр внутрішніх справ повідомив, що середня зарплата поліцейського в Україні становить 34-36 тисяч гривень. Додатково виплачується 10 тисяч по всій країні та 30 тисяч у регіонах бойових дій.