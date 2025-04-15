Ігор Клименко

Незаконне поводження зі зброєю: ОГП розкрив, де найбільше правопорушень було торік

В Україні за 2024 рік зафіксовано 5898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю. Найбільше випадків на Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.