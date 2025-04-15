Ігор Клименко

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21221 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140029 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 127990 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129741 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127569 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129530 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193546 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76955 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164157 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115722 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Під час ракетної атаки в Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибив вікно та допоміг пасажирам вибратися з палаючого автобуса. Хлопець отримав поранення, але врятував багатьох.

Суспільство • 14 квітня, 12:59 • 117988 перегляди

Удар балістикою по Сумах: 21 людина загинула, понад 80 поранено, зокрема 7 дітей

Росія завдала ракетного удару по центру Сум. Загинула 21 людина, 83 отримали поранення, серед них 7 дітей. Розпочато розслідування воєнного злочину.

Суспільство • 13 квітня, 09:40 • 10001 перегляди

Українцям за кордоном, щоб отримати паспорт - не треба показувати військово-обліковий документ

Українцям за кордоном не потрібно пред'являти військовий квиток для оформлення паспорта. Перевірка статусу відбуватиметься в електронному реєстрі, а дані вноситимуться автоматично.

Політика • 1 квітня, 10:04 • 22984 перегляди

Міністерка соцполітики задекларувала понад 1,3 млн грн зарплати

Оксана Жолнович задекларувала 1 389 859 грн зарплати за 2024 рік. Також вказала земельну ділянку на Львівщині, об'єкт незавершеного будівництва та авто Renault Megane.

Суспільство • 30 березня, 10:27 • 53602 перегляди

Голова Нацполіції Вигівський задекларував понад 1,4 млн грн доходів

Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.

Політика • 30 березня, 06:08 • 37432 перегляди

Голова Держпраці Дегнера задекларував понад 1,4 млн грн доходу за 2024 рік

Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.

Економіка • 30 березня, 05:22 • 33869 перегляди

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.

Політика • 29 березня, 07:19 • 99168 перегляди

The Times: після війни в Україні може бути неконтрольований обіг зброї

Британське видання The Times попереджає, що після війни Україна може зіткнутися з проблемою неконтрольованого обігу зброї. Експерти побоюються перетворення країни на "базар зброї".

Суспільство • 23 березня, 11:50 • 103532 перегляди

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко задекларував 1 560 939 грн зарплати за 2024 рік, а також землю і будинок у Київській області. На банківських рахунках у нього 460,9 тис. грн та 109,1 тис. доларів.

Політика • 23 березня, 04:17 • 107155 перегляди

На Запоріжжі відкрили перший Центр безпеки: які його функції

На Запоріжжі запрацював перший Центр безпеки, який обслуговуватиме 13 населених пунктів. Він включає поліцейського офіцера громади, пожежну команду, диспетчерський пункт та укриття.

Суспільство • 18 березня, 14:30 • 45661 перегляди

Запобіжний захід у справі Ганула: підозрюваного триматимуть під вартою без права на заставу

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.

Кримінал та НП • 16 березня, 13:11 • 33200 перегляди

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.

Кримінал та НП • 16 березня, 11:25 • 29237 перегляди

Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція розглядає три версії, включно з "російським слідом"

Нацполіція розглядає замовне вбивство, особисту неприязнь і «російський слід» як мотиви вбивства активіста Демʼяна Ганула. Підозрюваного вже затримано.

Кримінал та НП • 15 березня, 08:48 • 66198 перегляди

Вбивство активіста Ганула: у поліції заявили, що запитів на охорону не було

Іван Вигівський заявив, що Ганул не звертався щодо особистої охорони після затримання підозрюваного у погрозах. Активіста застрелили в Одесі 14 березня.

Кримінал та НП • 14 березня, 15:45 • 20240 перегляди

Вбивство Ганула: Нацполіція не виключає причетність російських спецслужб

Нацполіція розглядає версію про замовлення вбивства Дем'яна Ганула російськими спецслужбами. Президент наказав залучити всі сили для розслідування злочину в Одесі.

Кримінал та НП • 14 березня, 15:27 • 18319 перегляди

СБУ про підозрюваного у вбивстві активіста Ганула в Одесі: він виявився 46-річним дезертиром

Затримано підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився 46-річний дезертир. СБУ розглядає версії замовного вбивства та "російського сліду".

Суспільство • 14 березня, 15:04 • 21360 перегляди

Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула

Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула. Він доручив залучити всі необхідні сили для встановлення всіх фактів злочину.

Політика • 14 березня, 14:27 • 16517 перегляди

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула - МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста Ганула. У квартирі, де переховувався злочинець, знайшли зброю.

Кримінал та НП • 14 березня, 14:16 • 141987 перегляди

Поліція про вбивство активіста Ганула в Одесі: дуже зухвалий злочин, пошук стрільця триває

В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула, поліція назвала злочин зухвалим та відкрила кримінальне провадження. Триває розшук стрільця, вивчаються записи з камер відеоспостереження.

Суспільство • 14 березня, 13:19 • 14902 перегляди

Двом "злодіям у законі" повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу

Іраклію Хуту та Омару Уфимському оголосили підозру за участь у «сходці» та поширенні впливу у виправній установі. Вони вирішували питання перерозподілу сфер впливу.

Кримінал та НП • 14 березня, 11:19 • 15919 перегляди

Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція не підтверджує затримання стрілка, пошуки тривають

Нацполіція розшукує вбивцю активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Інформація про те, що стрілець здався, не підтвердилася.

Суспільство • 14 березня, 10:59 • 15968 перегляди

Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція розшукує підозрюваного, показала фото

В Одесі застрелили громадського діяча Дем'яна Ганула. Поліція розшукує причетного до вбивства, просить повідомити будь-яку інформацію.

Суспільство • 14 березня, 10:32 • 20901 перегляди

Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства активіста Ганула в Одесі

За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі відкрито кримінальне провадження як умисне вбивство на замовлення. Нацполіція розслідує злочин, вживаються заходи для затримання зловмисника.

Кримінал та НП • 14 березня, 10:03 • 112096 перегляди

Вбивство активіста Ганула в Одесі: уже є зачіпки, дані про військову форму стрільця спростовано - голова МВС

В Одесу прибула група Нацполіції для розслідування вбивства. Голова МВС спростував інформацію про військову форму стрільця, закликавши довіряти лише офіційним джерелам.

Політика • 14 березня, 09:49 • 25250 перегляди

Кабмін провів кадрові зміни: звільнено трьох посадовців, призначено тимчасового голову Держекспортконтролю

Уряд провів кадрові ротації у керівництві державних служб. Звільнено трьох посадовців, призначено двох нових керівників, а також призначено тимчасового голову Держекспортконтролю.

Політика • 7 березня, 10:40 • 14708 перегляди

Удар російського дрона на ЧАЕС: у МВС кажуть про контрольовану ситуацію, радіаційний фон у нормі

Внаслідок удару російського дрону по захисному укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС постраждалих немає. Радіаційний фон залишається в нормі - 0,57 мкЗв/год, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Суспільство • 14 лютого, 11:59 • 35433 перегляди

Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти вже наступного тижня - МВС

Уряд відновлює видачу паспортів українцям за кордоном з наступного тижня. Чоловіки 18-60 років, які подали документи до 25 квітня у ДП "Документ", зможуть отримати паспорти за наявності військово-облікових документів.

Суспільство • 14 лютого, 11:50 • 182037 перегляди

Удар рф по Сумах: кількість жертв зросла до 9, аварійно-рятувальні роботи завершено

Внаслідок російського обстрілу житлового будинку в Сумах загинуло 9 людей, 13 отримали поранення. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та понад 20 автомобілів, поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців.

Війна • 30 січня, 18:05 • 29115 перегляди
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Незаконне поводження зі зброєю: ОГП розкрив, де найбільше правопорушень було торік

В Україні за 2024 рік зафіксовано 5898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю. Найбільше випадків на Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.

Суспільство • 28 січня, 15:13 • 126055 перегляди

Клименко озвучив середню зарплату поліцейського в Україні

Міністр внутрішніх справ повідомив, що середня зарплата поліцейського в Україні становить 34-36 тисяч гривень. Додатково виплачується 10 тисяч по всій країні та 30 тисяч у регіонах бойових дій.

Економіка • 17 січня, 11:02 • 75713 перегляди