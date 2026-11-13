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Секретар РНБО назвав терміни для робочого прототипу антибалістичної системи Freyja

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Україна та Канада обговорили співпрацю у проєкті FREYJA із прототипом до другого кварталу 2027 року. Також ідеться про виробництво БПЛА.

Секретар РНБО назвав терміни для робочого прототипу антибалістичної системи Freyja

Антибалістичний проєкт FREYJA має на меті створити працездатний прототип антибалістичної системи вже у другому кварталі 2027 року. Україна обговорила з Канадою долучення до проєкту, і канадська сторона підтвердила готовність підтримувати цю ініціативу. Про це повідомив секретар РНБО України Ігор Клименко 13 листопада у соцмережах, пише УНН.

Обговорили долучення Канади до антибалістичного проєкту FREYJA, ініційованого Президентом України. Наша мета – максимально швидко створити працездатний прототип антибалістичної системи вже у другому кварталі 2027 року. Канадська сторона підтвердила готовність підтримувати цю ініціативу

- повідомив секретар РНБО.

Таку заяву Клименко зробив за підсумками переговорів з радником прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки та розвідки Девідом Моррісоном. Сторони говорили про актуальні безпекові виклики та подальшу підтримку України.

"Один із ключових напрямів розмови – проєкт Airlogix-Sentinel, який передбачає запуск виробництва українських БПЛА у Канаді. Важливо, що вироблені дрони будуть передані Силам оборони України. Наголосив, що Україна зацікавлена розширювати технологічну співпрацю та запускати нові виробництва. Наш досвід і технології, поєднані з промисловими і фінансовими можливостями партнерів, відкривають значні перспективи для зміцнення нашої обороноздатності", - вказав Клименко.

Також Клименко, з його слів, поінформував Моррісона "про безпекову ситуацію в Україні, повʼязану першочергово з наслідками російських ударів. Наголосив, що посилення міжнародної підтримки України має ключове значення".

Про те, що Канада активно включилася в розробку спільної з Європою антибалістичної системи FREYJA, повідомляв Президент Володимир Зеленський 11 жовтня.

Довідково

Freyja - проєкт, у межах якого Україна разом з європейськими партнерами розробляє систему протиракетної оборони. Вона має стати дешевшою альтернативою американській Patriot, яку Україна використовує для перехоплення російських балістичних ракет.

У проєкті беруть участь десяток країн. Україна відповідає за розробку ракет-перехоплювачів і пускових установок, а європейські партнери - за інші компоненти, зокрема радари й системи наведення.

Україна сподівається випробувати антибалістичну систему Freyja вже цієї зими - Зеленський11.11.26, 06:28 • 27220 переглядiв

Юлія Шрамко

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