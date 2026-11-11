Україна сподівається випробувати антибалістичну систему Freyja вже цієї зими - Зеленський
Київ • УНН
Україна планує взимку отримати й випробувати Freyja - європейську альтернативу Patriot. Партнери працюють над збільшенням її виробництва.
Україна планує отримати та випробувати антибалістичну систему Freyja вже цієї зими. Про це під час спілкування зі ЗМІ у Данії заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За його словами, Київ працює з міжнародними партнерами над можливістю збільшення виробництва цієї системи.
Завтра (у середу - ред.), сподіваюся, я побачу новий радар данського виробництва для Freyja. Дай Боже, щоб усе запрацювало. ... Ми говоримо не лише про те, щоб отримати Freyja взимку та перевірити, як працюватиме ця антибалістична система, а й про можливості нарощування виробництва
Він окремо відзначив лідерство Данії та Норвегії у цьому процесі, а також участь Німеччини.
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Freyja - проєкт, у межах якого Україна разом з європейськими партнерами розробляє систему протиракетної оборони. Вона має стати дешевшою альтернативою американській Patriot, яку Україна використовує для перехоплення російських балістичних ракет.
У проєкті беруть участь 10 країн. Україна відповідає за розробку ракет-перехоплювачів і пускових установок, а європейські партнери - за інші компоненти, зокрема радари й системи наведення.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський анонсував можливе відкриття офісів українсько-європейського антибалістичного проєкту Freyja у Данії та Норвегії.
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