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Україна сподівається випробувати антибалістичну систему Freyja вже цієї зими - Зеленський

Київ • УНН

 • 3830 перегляди

Україна планує взимку отримати й випробувати Freyja - європейську альтернативу Patriot. Партнери працюють над збільшенням її виробництва.

Україна сподівається випробувати антибалістичну систему Freyja вже цієї зими - Зеленський

Україна планує отримати та випробувати антибалістичну систему Freyja вже цієї зими. Про це під час спілкування зі ЗМІ у Данії заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Київ працює з міжнародними партнерами над можливістю збільшення виробництва цієї системи.

Завтра (у середу - ред.), сподіваюся, я побачу новий радар данського виробництва для Freyja. Дай Боже, щоб усе запрацювало. ... Ми говоримо не лише про те, щоб отримати Freyja взимку та перевірити, як працюватиме ця антибалістична система, а й про можливості нарощування виробництва

- сказав глава держави.

Він окремо відзначив лідерство Данії та Норвегії у цьому процесі, а також участь Німеччини.

Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja - Зеленський17.10.26, 15:17 • 33493 перегляди

Довідково

Freyja - проєкт, у межах якого Україна разом з європейськими партнерами розробляє систему протиракетної оборони. Вона має стати дешевшою альтернативою американській Patriot, яку Україна використовує для перехоплення російських балістичних ракет.

У проєкті беруть участь 10 країн. Україна відповідає за розробку ракет-перехоплювачів і пускових установок, а європейські партнери - за інші компоненти, зокрема радари й системи наведення.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський анонсував можливе відкриття офісів українсько-європейського антибалістичного проєкту Freyja у Данії та Норвегії.

Україна планує випробувати антибалістичну систему FREYJA до кінця 2026 року - Зеленський21.10.26, 14:56 • 6337 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Війна в Україні
MIM-104 Patriot
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Володимир Зеленський
Україна