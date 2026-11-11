Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский

Украина планирует получить и испытать антибаллистическую систему Freyja уже этой зимой. Об этом во время общения со СМИ в Дании заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Киев работает с международными партнерами над возможностью увеличения производства этой системы.

Завтра (в среду — ред.), надеюсь, я увижу новый радар датского производства для Freyja. Дай Бог, чтобы все заработало. ... Мы говорим не только о том, чтобы получить Freyja зимой и проверить, как будет работать эта антибаллистическая система, но и о возможностях наращивания производства — сказал глава государства.

Он отдельно отметил лидерство Дании и Норвегии в этом процессе, а также участие Германии.

Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский

Справочно

Freyja — проект, в рамках которого Украина вместе с европейскими партнерами разрабатывает систему противоракетной обороны. Она должна стать более дешевой альтернативой американской Patriot, которую Украина использует для перехвата российских баллистических ракет.

В проекте участвуют 10 стран. Украина отвечает за разработку ракет-перехватчиков и пусковых установок, а европейские партнеры — за другие компоненты, в частности радары и системы наведения.

Напомним

Президент Владимир Зеленский анонсировал возможное открытие офисов украинско-европейского антибаллистического проекта Freyja в Дании и Норвегии.

Украина планирует испытать противобаллистическую систему FREYJA до конца 2026 года - Зеленский