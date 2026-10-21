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Украина планирует испытать противобаллистическую систему FREYJA до конца 2026 года - Зеленский

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Украина и европейские партнеры планируют испытать противобаллистическую систему FREYJA до конца 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах разработки и активном участии Норвегии в проекте.

Украина планирует испытать противобаллистическую систему FREYJA до конца 2026 года - Зеленский

Украина вместе с европейскими партнёрами планирует провести первые испытания антибаллистической системы FREYJA до конца 2026 года. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, разработчики уже достигли первых результатов в создании отдельных компонентов комплекса, а Норвегия активно участвует в реализации проекта, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом этапе реализации проекта панъевропейского антибаллистического щита FREYJA по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором норвежской оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями корпорации. По словам главы государства, Норвегия играет активную роль в создании будущей системы противоракетной обороны. 

Норвегия также активно участвует в нашей европейской антибаллистической программе FREYJA. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Сегодня определили, где можем и должны ускориться, чтобы выйти на испытания до конца этого года. Подробно обсудили начало работы и над новыми возможностями спутниковой связи для наших воинов. Будем привлекать партнёров, которые имеют возможности поддержать

- сообщил Президент Украины.

Отдельно Зеленский отметил вклад норвежской компании Kongsberg, которая производит системы противовоздушной обороны NASAMS. Эти комплексы ежедневно защищают украинские города и критическую инфраструктуру от российских ракетных и дроновых атак. Глава государства также выразил надежду на получение дополнительных пакетов оборонной помощи от партнёров в следующем месяце.

Украина уже выполнила свою часть работы над FREYJA

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила свою часть работы над антибаллистическим проектом FREYJA. В то же время европейские партнёры продолжают выполнять собственные задачи.

Президент Украины подчеркнул, что создание антибаллистических систем является чрезвычайно сложным технологическим процессом, который обычно требует десятилетий. Однако из-за постоянной угрозы российских баллистических ударов Украина стремится существенно сократить сроки разработки.

Напомним

FREYJA - инициированный Украиной проект панъевропейского антибаллистического щита, призванный защитить украинские города от российских баллистических ракет. Для его реализации Украина совместно с европейскими партнёрами создала Антибаллистическую коалицию, которая объединила 10 государств и ведущие оборонные компании. Совместные усилия направлены на разработку собственных технологий противоракетной обороны и налаживание их массового производства.

Основой будущей системы является украинская ракета-перехватчик FP-7.x, которую разрабатывает украинская оборонная компания Fire Point. Проект предусматривает интеграцию украинской ракеты с европейскими технологиями, в частности немецкими радиолокационными системами и норвежскими технологиями наведения.

Как ранее сообщал УНН, CEO компании Fire Point Ирина Терех рассказывала, что разработка FREYJA уже перешла к этапу технической интеграции всей экосистемы - радаров, пусковой установки, каналов передачи данных и командного центра. По её словам, технические испытания отдельных компонентов проводятся до двух раз в неделю.

Евгений Царенко

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НАСАМС
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Владимир Зеленский
Украина