Украина планирует испытать противобаллистическую систему FREYJA до конца 2026 года - Зеленский
Киев • УНН
Украина и европейские партнеры планируют испытать противобаллистическую систему FREYJA до конца 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах разработки и активном участии Норвегии в проекте.
Украина вместе с европейскими партнёрами планирует провести первые испытания антибаллистической системы FREYJA до конца 2026 года. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, разработчики уже достигли первых результатов в создании отдельных компонентов комплекса, а Норвегия активно участвует в реализации проекта, пишет УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом этапе реализации проекта панъевропейского антибаллистического щита FREYJA по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором норвежской оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями корпорации. По словам главы государства, Норвегия играет активную роль в создании будущей системы противоракетной обороны.
Норвегия также активно участвует в нашей европейской антибаллистической программе FREYJA. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Сегодня определили, где можем и должны ускориться, чтобы выйти на испытания до конца этого года. Подробно обсудили начало работы и над новыми возможностями спутниковой связи для наших воинов. Будем привлекать партнёров, которые имеют возможности поддержать
Отдельно Зеленский отметил вклад норвежской компании Kongsberg, которая производит системы противовоздушной обороны NASAMS. Эти комплексы ежедневно защищают украинские города и критическую инфраструктуру от российских ракетных и дроновых атак. Глава государства также выразил надежду на получение дополнительных пакетов оборонной помощи от партнёров в следующем месяце.
Украина уже выполнила свою часть работы над FREYJA
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила свою часть работы над антибаллистическим проектом FREYJA. В то же время европейские партнёры продолжают выполнять собственные задачи.
Президент Украины подчеркнул, что создание антибаллистических систем является чрезвычайно сложным технологическим процессом, который обычно требует десятилетий. Однако из-за постоянной угрозы российских баллистических ударов Украина стремится существенно сократить сроки разработки.
Напомним
FREYJA - инициированный Украиной проект панъевропейского антибаллистического щита, призванный защитить украинские города от российских баллистических ракет. Для его реализации Украина совместно с европейскими партнёрами создала Антибаллистическую коалицию, которая объединила 10 государств и ведущие оборонные компании. Совместные усилия направлены на разработку собственных технологий противоракетной обороны и налаживание их массового производства.
Основой будущей системы является украинская ракета-перехватчик FP-7.x, которую разрабатывает украинская оборонная компания Fire Point. Проект предусматривает интеграцию украинской ракеты с европейскими технологиями, в частности немецкими радиолокационными системами и норвежскими технологиями наведения.
Как ранее сообщал УНН, CEO компании Fire Point Ирина Терех рассказывала, что разработка FREYJA уже перешла к этапу технической интеграции всей экосистемы - радаров, пусковой установки, каналов передачи данных и командного центра. По её словам, технические испытания отдельных компонентов проводятся до двух раз в неделю.