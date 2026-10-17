Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja - Зеленський
Київ • УНН
Президент України обговорив з президентом Франції роботу над проєктом.
Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja, країни-партнери продовжують працювати над своєю частиною, щоб якнайшвидше перейти до випробування першої системи. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, передає УНН.
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Що стосується антибалістичного проєкту Freyja. Те, що повинна зробити Україна, вона зробила і це хороша новина. Те, що повинні зробити партнери, ви знаєте, що учасників 10 країн, і вони в процесі. Ми дуже хочемо наблизити цей момент, коли ми зможемо протестувати першу нашу систему Freyja і дай Бог, щоб у нас був успіх, дай Бог, щоб цей час ми змогли всі разом пришвидшити
Він також повідомив, що обговорював це питання з президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент також наголосив на важливій ролі Німеччини, Данії та Норвегії.
З Норвегією я окремо ще буду на наступному тижні комунікувати, тому що вони одні з ключових у цьому проєкті
Він зазначив, що розробка антибалістичних систем є складним процесом, над яким фахівці працюють десятиліттями. Водночас Україна прагне досягти результату якомога швидше через брак часу.
Нагадаємо
Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.
Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці Freyja30.09.26, 15:46 • 64426 переглядiв