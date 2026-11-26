Ілон Маск, найбагатша людина у світі, заявив у середу, 25 листопада, що кожна дитина в США отримає дві акції SpaceX, космічної та ШІ-компанії, якою він керує, пообіцявши пожертву на суму близько 18 мільярдів доларів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Маск і конкуруюча компанія Anthropic, що займається ШІ, нещодавно представили різні плани розподілу частини прибутку від буму ШІ на тлі зростаючої суспільної та політичної уваги до галузі.

Американські діти отримають одну акцію від компанії і одну від нього особисто, заявив Маск у короткому повідомленні у X, не вдаючись до подробиць.

В окремому повідомленні Маск заявив, що акції SpaceX будуть передані наступного місяця.

"Акція, передана безпосередньо від мене, буде передана після закінчення терміну мого обмеження на продаж акцій у червні наступного року", - додав Маск.

У середу компанія SpaceX заявила, що перерахує одну знову випущену акцію свого звичайного класу А на кожен рахунок Trump Account, додавши, що Маск особисто пожертвує таку ж кількість акцій, як і компанія.

Trump Account - це програма, розроблена для того, щоб дати американцям молодше 18 років частку на фондовому ринку та допомогти їм накопичити багатство з раннього віку.

У жовтні Білий дім заявив, що відкрив майже 70 мільйонів рахунків. Акції SpaceX закрилися в середу на позначці $127,44, оцінюючи суму пожертвування у майже 18 мільярдів доларів.

Компанія SpaceX не відразу відповіла на запит про коментар щодо того, чи будуть пожертвування акцій SpaceX Маска пов'язані з рахунками Trump Account.

"Це дозволяє створити величезну, довгострокову базу роздрібних акціонерів", - сказав Крістофер Бранкін, радник з глобальних ринків брокерської компанії Mitrade Group. "Це забезпечує негайне залучення ринку та створює величезний потік фінансово грамотних клієнтів для торгових платформ у міру дорослішання цього покоління", - зазначив він.

Маск, чиї статки оцінюються приблизно в 824 мільярди доларів, заявив минулого місяця, що подарує одну зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці. На червень він володів приблизно 6,42 мільярдами акцій компанії.

"Наступного року я подарую одну зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці. Це буде першим із багатьох", — написав Маск у своєму пості у X на той час.

"Передача акцій, які є часткою в майбутній економіці, безпосередньо людям - це правильний шлях", - додав Маск.

Більшість благодійної діяльності Маска здійснювалася через фонд Musk Foundation, активи якого, за повідомленнями, перевищують 14 мільярдів доларів.

У жовтні президент SpaceX Гвінн Шотвелл та її чоловік пообіцяли передати частину своїх акцій SpaceX кожному з більш ніж 2 мільйонів дітей у межах ініціативи Трампа.

Компанія Anthropic, яка нещодавно вийшла на біржу, заявила минулого місяця, що направляє 5% своїх акцій до нового фонду "суспільного блага".

ШІ-гігант Anthropic хоче передати 5% акцій у "фонд суспільного блага"

Anthropic заявила, що її ініціатива, що оцінюється приблизно в 54 мільярди доларів за поточними цінами, дасть їй більше гнучкості та масштабу для пожертвувань на благо людства.

Інші керівники також започаткували великі, довгострокові благодійні проєкти.

Повідомляється, що почесний голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет, одна з найпомітніших постатей у філантропії, уже пожертвував 60 мільярдів доларів, і більша частина його статку, що становить приблизно 150 мільярдів доларів, також призначена для благодійності.

З моменту свого заснування у 2000 році Фонд Білла та Мелінди Гейтсів Bill & Melinda Gates Foundation розподілив понад 100 мільярдів доларів, частина з яких надійшла завдяки пожертвам від Баффета.

Маск обіцяє передати частку своєї компанії SpaceX "кожній дитині в Америці" - яка вартість обіцянки