Маск обіцяє передати частку своєї компанії SpaceX "кожній дитині в Америці" - яка вартість обіцянки
Київ • УНН
Ілон Маск заявив, що наступного року передасть по одній акції SpaceX кожній дитині в США. Вартість обіцянки оцінюють у $10,66 млрд.
У понеділок бізнесмен Ілон Маск пообіцяв наступного року передати по одній акції своєї компанії SpaceX "кожній дитині в Америці". Відповідна заява пролунала наступного дня після того, як компанія у сфері штучного інтелекту Anthropic повідомила в соціальних мережах про намір передати 5% своїх акцій до нового фонду, створеного для "суспільної користі", передає УНН із посиланням на AP.
У відповідь на допис Anthropic, опублікований у неділю, Маск написав: "Я рекомендую передати акції безпосередньо громадськості".
Акції SpaceX, яка у вівторок має оприлюднити звіт про квартальні прибутки, у п’ятницю закрилися на позначці 146,03 долара.
Маск обіцяє доступний Starlink в Індії - кого хоче обійти11.10.26, 11:22 • 6097 переглядiв
Враховуючи, що в Сполучених Штатах проживає близько 73 мільйонів дітей віком до 18 років, вартість обіцянки Маска становить приблизно 10,66 мільярда доларів.
Додамо
У неділю в Anthropic заявили, що акції будуть передані до "Фонду суспільної користі Anthropic" (Anthropic Public Benefit Fund) — нової структури в межах компанії. Вартість фонду може зростати в міру збільшення вартості самих акцій.
Маск не надав додаткових подробиць щодо того, як саме буде реалізована його обіцянка, проте додав у своєму дописі: "Це лише перший крок із багатьох".
Заяви Маска та Anthropic з’явилися на тлі зростання занепокоєння американців щодо штучного інтелекту (ШІ). Згідно з новим опитуванням, проведеним агентством Associated Press спільно з Центром досліджень громадських справ NORC, більшість американців (64%) вважають, що ШІ розвивається "занадто швидко"; 27% вважають темпи розвитку "нормальними", і лише 8% — "занадто повільними".
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону12.10.26, 19:52 • 47354 перегляди
Минулого місяця Даріо Амодеї з Anthropic, Сем Альтман з OpenAI, Ілон Маск зі SpaceX та інші провідні діячі галузі заявили, що розвиток ШІ слід уповільнити. До такого консенсусу дійшли після того, як один із дослідників Anthropic звільнився, попередивши про серйозні загрози, які ця технологія несе для людства. Однак на шляху до узгоджених дій щодо регулювання темпів розвитку ШІ стоять численні перешкоди: внутрішня та глобальна конкуренція, прагнення до отримання прибутку, а також опір з боку президента Дональда Трампа. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї та п’ятеро інших співзасновників компанії створили Anthropic як корпорацію суспільної користі — статус, який обирають комерційні підприємства, щоб знайти баланс між фінансовими цілями та соціальним впливом.