Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания

$44.860.0250.500.19
ukenru
14:30 • 2340 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
13:58 • 2740 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
13:25 • 8416 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
12:59 • 10703 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
12:22 • 11937 просмотра
ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников
Эксклюзив
11:26 • 20634 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
10:57 • 15129 просмотра
Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа, путина и Си и упомянул Украину
10:21 • 16761 просмотра
В Ирпене число раненых возросло до 17 человек, среди них — восемь детей Photo
Эксклюзив
09:26 • 26450 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
19 октября, 08:03 • 20015 просмотра
Российская атака повредила Cosmo Multimall и медцентр в Киеве - фоторепортажPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.3м/с
78%
757мм
Популярные новости
Цены на нефть упали с 5-месячного максимума19 октября, 05:15 • 23065 просмотра
США пригрозили Европе последствиями из-за ограничений для Starlink - FT19 октября, 06:10 • 20205 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 21887 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo08:59 • 18298 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 21859 просмотра
публикации
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной12:11 • 11393 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
11:26 • 20634 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 21893 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
09:26 • 26450 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
18 октября, 09:18 • 63835 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания12:50 • 5270 просмотра
Полиция Дубая пополнила свой автопарк Lamborghini12:03 • 7640 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo08:59 • 18318 просмотра
Элина Свитолина объявила о разводе с мужем19 октября, 08:08 • 14280 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 21908 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
BFM TV
Instagram

Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания

Киев • УНН

 • 5278 просмотра

Илон Маск заявил, что в следующем году передаст по одной акции SpaceX каждому ребёнку в США. Стоимость обещания оценивают в $10,66 млрд.

Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания
Илон Маск

В понедельник бизнесмен Илон Маск пообещал в следующем году передать по одной акции своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке». Соответствующее заявление прозвучало на следующий день после того, как компания в сфере искусственного интеллекта Anthropic сообщила в социальных сетях о намерении передать 5% своих акций новому фонду, созданному для «общественной пользы», передаёт УНН со ссылкой на AP.

В ответ на публикацию Anthropic, опубликованную в воскресенье, Маск написал: «Я рекомендую передать акции непосредственно общественности».

Акции SpaceX, которая во вторник должна опубликовать отчёт о квартальной прибыли, в пятницу закрылись на отметке 146,03 доллара.

Маск обещает доступный Starlink в Индии — кого хочет обойти11.10.26, 11:22 • 6101 просмотр

Учитывая, что в Соединённых Штатах проживает около 73 миллионов детей в возрасте до 18 лет, стоимость обещания Маска составляет примерно 10,66 миллиарда долларов.

Добавим

В воскресенье в Anthropic заявили, что акции будут переданы «Фонду общественной пользы Anthropic» (Anthropic Public Benefit Fund) — новой структуре в рамках компании. Стоимость фонда может расти по мере увеличения стоимости самих акций.

Маск не предоставил дополнительных подробностей о том, как именно будет реализовано его обещание, однако добавил в своей публикации: «Это лишь первый шаг из многих».

Заявления Маска и Anthropic появились на фоне растущей обеспокоенности американцев по поводу искусственного интеллекта (ИИ). Согласно новому опросу, проведённому агентством Associated Press совместно с Центром исследований общественных дел NORC, большинство американцев (64%) считают, что ИИ развивается «слишком быстро»; 27% считают темпы развития «нормальными», и лишь 8% — «слишком медленными».

Маск потратил сотни миллионов долларов, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом — что на кону12.10.26, 19:52 • 47359 просмотров

В прошлом месяце Дарио Амодеи из Anthropic, Сэм Альтман из OpenAI, Илон Маск из SpaceX и другие ведущие представители отрасли заявили, что развитие ИИ следует замедлить. К такому консенсусу пришли после того, как один из исследователей Anthropic уволился, предупредив о серьёзных угрозах, которые эта технология несёт человечеству. Однако на пути к согласованным действиям по регулированию темпов развития ИИ стоят многочисленные препятствия: внутренняя и глобальная конкуренция, стремление к получению прибыли, а также сопротивление со стороны президента Дональда Трампа. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи и пятеро других сооснователей компании создали Anthropic как корпорацию общественной пользы — статус, который выбирают коммерческие предприятия, чтобы найти баланс между финансовыми целями и социальным воздействием.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологииУНН Lite
ИИ (искусственный интеллект)
Сэм Альтман
Ассошиэйтед Пресс
OpenAI
SpaceX
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты