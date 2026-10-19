Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания
Киев • УНН
Илон Маск заявил, что в следующем году передаст по одной акции SpaceX каждому ребёнку в США. Стоимость обещания оценивают в $10,66 млрд.
В понедельник бизнесмен Илон Маск пообещал в следующем году передать по одной акции своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке». Соответствующее заявление прозвучало на следующий день после того, как компания в сфере искусственного интеллекта Anthropic сообщила в социальных сетях о намерении передать 5% своих акций новому фонду, созданному для «общественной пользы», передаёт УНН со ссылкой на AP.
В ответ на публикацию Anthropic, опубликованную в воскресенье, Маск написал: «Я рекомендую передать акции непосредственно общественности».
Акции SpaceX, которая во вторник должна опубликовать отчёт о квартальной прибыли, в пятницу закрылись на отметке 146,03 доллара.
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Учитывая, что в Соединённых Штатах проживает около 73 миллионов детей в возрасте до 18 лет, стоимость обещания Маска составляет примерно 10,66 миллиарда долларов.
Добавим
В воскресенье в Anthropic заявили, что акции будут переданы «Фонду общественной пользы Anthropic» (Anthropic Public Benefit Fund) — новой структуре в рамках компании. Стоимость фонда может расти по мере увеличения стоимости самих акций.
Маск не предоставил дополнительных подробностей о том, как именно будет реализовано его обещание, однако добавил в своей публикации: «Это лишь первый шаг из многих».
Заявления Маска и Anthropic появились на фоне растущей обеспокоенности американцев по поводу искусственного интеллекта (ИИ). Согласно новому опросу, проведённому агентством Associated Press совместно с Центром исследований общественных дел NORC, большинство американцев (64%) считают, что ИИ развивается «слишком быстро»; 27% считают темпы развития «нормальными», и лишь 8% — «слишком медленными».
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В прошлом месяце Дарио Амодеи из Anthropic, Сэм Альтман из OpenAI, Илон Маск из SpaceX и другие ведущие представители отрасли заявили, что развитие ИИ следует замедлить. К такому консенсусу пришли после того, как один из исследователей Anthropic уволился, предупредив о серьёзных угрозах, которые эта технология несёт человечеству. Однако на пути к согласованным действиям по регулированию темпов развития ИИ стоят многочисленные препятствия: внутренняя и глобальная конкуренция, стремление к получению прибыли, а также сопротивление со стороны президента Дональда Трампа. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи и пятеро других сооснователей компании создали Anthropic как корпорацию общественной пользы — статус, который выбирают коммерческие предприятия, чтобы найти баланс между финансовыми целями и социальным воздействием.