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Фокс Ньюс

Маск обещает доступный Starlink в Индии — кого хочет обойти

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Илон Маск планирует сделать Starlink доступным в Индии для конкуренции с Reliance Jio. Jio Platforms ожидает оценку в $106 млрд перед IPO.

Маск обещает доступный Starlink в Индии — кого хочет обойти
Фото иллюстративное

Бизнесмен Илон Маск заявил, что установит доступные цены на услуги спутникового интернета Starlink в Индии, чтобы конкурировать с дешёвым сервисом Reliance Jio, принадлежащим Мукешу Амбани. Это усилило его критику в адрес миллиардера-конкурента за несколько дней до того, как материнская компания Jio планирует провести крупнейшее в истории Индии первичное публичное размещение акций (IPO), передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Компания Jio Platforms, которой принадлежит это телекоммуникационное подразделение, рассчитывает на оценку стоимости в 106 миллиардов долларов в рамках размещения акций. Подобно Starlink (принадлежащей SpaceX), собственный проект Jio в сфере спутниковой связи также ожидает окончательного одобрения по соображениям безопасности для начала работы.

Стратегия предоставления дешёвого мобильного интернета помогла Jio добиться успеха в Индии; такой же подход Маск применял на рынках, например в Кении, чтобы пошатнуть позиции местных операторов связи. Теперь SpaceX планирует сама выйти на рынок мобильных операторов, начав с США.

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Маск не назвал конкретных цен для Индии, где стоимость мобильного интернета составляет около 8 центов за гигабайт, что является одним из самых низких показателей в мире.

"Очевидно, что если услуги Starlink в Индии будут слишком дорогими, их никто не будет покупать, поэтому SpaceX придётся сделать цены доступными", — написал он в субботу на своей платформе X.

"На самом деле конкуренция пойдёт на пользу рядовым гражданам Индии, предоставив им более широкий выбор, как это бывает всегда. Прибыли Амбани уменьшатся, но его бизнес не прекратит существование", — добавил Маск.

Добавим

Издание отмечает,  что заявления миллиардера стали очередными в серии публикаций в соцсети X, где он обвинил правительство премьер-министра Нарендры Моди и Амбани в затягивании выхода Starlink на один из крупнейших интернет-рынков мира ради поддержки лидера рынка — компании Jio.

Такие публикации свидетельствуют о резкой смене позиции Маска, который долгое время поддерживал тёплые публичные отношения с Моди.

Правительство Индии отвергло обвинения в предвзятости в процессе согласования, заявив, что все три компании, планирующие запустить спутниковые услуги (в том числе Starlink и Jio), в настоящее время ожидают окончательного одобрения по соображениям безопасности. Поздно вечером в пятницу Маск открыто высмеял Амбани, назвав его "премьер-министром Амбани" и спросив, "рассмотрит ли он возможность позволить Starlink конкурировать".

Компания Reliance не ответила на просьбу прокомментировать слова Маска.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Старлинк
SpaceX
Reuters
Кения
Индия
Нарендра Моди
Илон Маск