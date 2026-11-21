российский диктатор владимир путин заявил, что россия может стать своеобразным "ковчегом", в котором все христиане найдут спасение. В то же время он назвал москву наследницей Рима и Византии, которые якобы передали ей роль главного хранителя христианских традиций. Об этом путин заявил в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице, пишет УНН.

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Во время разговора российский диктатор обратился к древней концепции, согласно которой москва якобы стала последним центром истинного христианства.

москва – Третий Рим, а четвертому не быть – процитировал путин высказывание, которое происходит из русской религиозной мысли XVI века.

По его версии, христианство зародилось в Древнем Риме, после его падения переместилось в Византию, а впоследствии оказалось в москве.

россия как последний приют для христиан

путин утверждает, что именно москва стала продолжательницей христианской веры, ее традиций и духовного наследия.

В этом смысле, конечно, россия и православие могут сыграть роль того самого ковчега – заявил он.

В то же время утверждение о зарождении христианства в Риме противоречит историческим фактам. Религия возникла в I веке на территории римской провинции Иудея, а уже впоследствии распространилась по Римской империи.

Концепция "Третьего Рима" также не является историческим подтверждением особой религиозной роли москвы, а отражает идеологические представления, сформировавшиеся в московском государстве несколько столетий назад.

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