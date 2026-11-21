путин объявил Россию «ковчегом спасения» для христиан и назвал Москву «Третьим Римом»
Киев • УНН
путин заявил, что Россия может стать «ковчегом спасения» для христиан, а Москва — наследницей Рима и Византии. Историки опровергают эти утверждения.
российский диктатор владимир путин заявил, что россия может стать своеобразным "ковчегом", в котором все христиане найдут спасение. В то же время он назвал москву наследницей Рима и Византии, которые якобы передали ей роль главного хранителя христианских традиций. Об этом путин заявил в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице, пишет УНН.
Детали
Во время разговора российский диктатор обратился к древней концепции, согласно которой москва якобы стала последним центром истинного христианства.
москва – Третий Рим, а четвертому не быть
По его версии, христианство зародилось в Древнем Риме, после его падения переместилось в Византию, а впоследствии оказалось в москве.
россия как последний приют для христиан
путин утверждает, что именно москва стала продолжательницей христианской веры, ее традиций и духовного наследия.
В этом смысле, конечно, россия и православие могут сыграть роль того самого ковчега
В то же время утверждение о зарождении христианства в Риме противоречит историческим фактам. Религия возникла в I веке на территории римской провинции Иудея, а уже впоследствии распространилась по Римской империи.
Концепция "Третьего Рима" также не является историческим подтверждением особой религиозной роли москвы, а отражает идеологические представления, сформировавшиеся в московском государстве несколько столетий назад.
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