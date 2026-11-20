Фото: spursofficial, Instagram

Фанаты лондонского "Тоттенхэма" требуют от руководства клуба расторгнуть контракт с украинским футболистом Михаилом Мудриком, который выступает за команду на правах аренды, после скандального интервью, в котором украинец заявил, что мечтал выступать за "Арсенал". В дело пришлось вмешаться даже главному тренеру "шпор" Роберто де Дзерби, который выступил в защиту Мудрика, передает УНН.

Детали

В недавнем интервью Дмитрию Гордону Михаил Мудрик раскритиковал своего агента за договоренность о переходе в "Челси".

Назвать его (Алексея Алехина — ред.) агентом очень сложно. Назвать его моим агентом — еще сложнее. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, но агенты — это те люди, которые как минимум должны присутствовать при подписании каких-то важных документов. А он ни разу там даже не был. Ни при подписании контракта с "Челси", ни при подписании документов в Лондоне — нигде. На самом деле это просто подставное лицо, якобы агент, у которого есть агентская лицензия, но который ничего не решает. За всем этим стоит Евгений Красников — сказал Мудрик.

Он добавил, что мечтал выступать за заклятого соперника "Челси" — лондонский "Арсенал".

Вот мы прошли такой путь длиной в 10 лет. И потом наступает такой момент, как трансфер в "Челси". Сначала, и это ни для кого не секрет, я хотел перейти в "Арсенал". Но агент, как показала практика, никогда вообще не отстаивал мои интересы, а отстаивал исключительно свои. Это я уже понял потом. И попыток осуществить мою мечту, выполнить мою задачу — перейти в "Арсенал" — даже не было. Были лишь попытки заработать больше денег, но я в тот момент об этом не знал — заявил Мудрик.

Кроме того, Мудрик в интервью раскритиковал руководство "Челси" за постоянную смену тренеров.

Я пришел к одному тренеру, через два месяца уже другой тренер, через месяц — третий, новое руководство. Очень много людей, которые раньше работали в клубе, их уже нет, и постоянно все меняется. Иногда тренеры сами даже не знают, по какой тактике будут играть. Пробуют одну, не получилось — пробуют другую. От этого и зависит, как тебя будут использовать и где ты будешь играть — рассказал футболист Гордону.

Высказывания Мудрика, который после дисквалификации выступает в аренде в "Тоттенхэме", не понравились фанатам "шпор", которые призывают руководство команды расторгнуть контракт с украинцем.

Хотя всем хорошо известно, что он был близок к переходу в "Арсенал" и, вероятно, хотел там играть, как он вообще может позволять себе такие высказывания, будучи игроком "Тоттенхэма"? Особенно учитывая, что за все время пребывания в клубе он ни разу не был готов к игре? Остается надеяться, что мы сможем расторгнуть его аренду как можно скорее — говорится в официальном фанатском аккаунте «Тоттенхэма» в X.

Как пишет издание Daily Mail, ни "Челси", ни "Тоттенхэм" не были предупреждены о записи разговора — представители лондонских команд не знали о запланированном интервью, а его содержание вряд ли понравится руководству.

В защиту своего игрока выступил коуч "шпор" Роберто де Дзерби, который тренировал Мудрика еще в "Шахтере".

Да, я понимаю болельщиков, но Мудрик — хороший парень, он хороший игрок. Он очень пострадал из-за ситуации, сложившейся за последние несколько лет. Ему остается только одно — продемонстрировать на поле свои качества, показать на поле, что теперь он играет за "Тоттенхэм", а "Тоттенхэм" — это большой клуб, такой же, как и другие, ничуть не хуже — сказал де Дзерби накануне матча с «Ипсвичем».

Отметим, в августе Мудрик вернулся в футбол после дисквалификации из-за провального допинг-теста.

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В сентябре Мудрик на правах аренды перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды, где сыграл один матч, в котором получил травму.

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На пресс-конференции перед матчем с "Ипсвичем" де Дзерби сообщил, что Мудрик пока не готов к поединку.

Стоит отметить, что во время интервью Гордону Мудрик раскритиковал не только "Челси" и агента, но и Украинскую ассоциацию футбола, утверждая, что мельдоний мог попасть в его организм только в Украине во время сборов национальной команды.

Предположение есть на 100%. О таком препарате, как мельдоний, я никогда вообще в жизни не слышал, не видел и не встречался. Я узнал о нём только тогда, когда мне сообщили эту новость. Это препарат, который можно достать только в Восточной Европе. Этот препарат мог попасть в организм, возможно, только когда я был в Украине. В Англии таких препаратов нет. В Украину в это время я приезжал только в сборную - заявил Мудрик.

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что обвинения вингера "Тоттенгема" Михаила Мудрика в адрес УАФ относительно провального допинг-теста являются безосновательными.

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Однако интервью не обошлось и без ляпов, которые мгновенно взорвали сеть. Отвечая на вопрос, какой город лучший на Земле, Мудрик ответил: "Украина".

После небольшой паузы футболист исправился: "А, извините. Город? Блин, ну, городов много. Лондон, наверное".

Кроме того, часть пользователей в сети начала обвинять Мудрика в ложных заявлениях и попытке дискредитировать УАФ. Другие критиковали его за русскую речь и оговорки во время интервью.

Пользователь с ником "krys.oleksandr" спросил в социальной сети Threads: "Почему Вы такие злые?? Человек уже вошёл в историю украинского футбола! Чувак — машина! Ему сейчас совсем не сладко. Если бы Вы сидели на двухчасовом интервью у Гордона — вы бы наделали гораздо больше ляпов!!! Вы же это понимаете?? Почему столько хейта??".

Мудрик написал в комментариях: "Потому что еб**ть, каждый видит то, что хочет увидеть".