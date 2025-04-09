Россияне начали использовать более совершенные БПЛА дальнего радиуса действия, что усложняет работу ПВО Украины. Враг меняет тактику, нанося синхронизированные удары с большой высоты.
Немецкое правительство изучает возможности предотвратить ввод в эксплуатацию "Северных потоков". По данным Bild, между США и Россией ведутся тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода.
5,4 млрд человек в мире находятся под властью мужчин старше 70 лет, что составляет 67,5% населения Земли. Женщины управляют только 28 странами, что охватывает около 5% мирового населения.
Журналисты BILD посетили покинутый дворец Башара Асада в Дамаске после его бегства из страны. Роскошная резиденция разграблена, частично сожжена, а портрет путина брошен и растоптан.
Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" опровергла информацию о прорыве канала Северский Донец российскими войсками в Часовом Яру. Штурмовые группы, пересекающие канал, блокируются и уничтожаются.
Президент Зеленский заявил, что Украина не стремится вернуть ядерный статус, но нуждается в гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что Украина отдала ядерное оружие, но не получила членства в НАТО.
Президент Зеленский заявил, что Украина не намеревалась создавать ядерное оружие. Он подчеркнул, что членство в НАТО лучше любого оружия для обеспечения безопасности страны.
МИД Украины опроверг информацию о планах разработки оружия массового уничтожения. Украина остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия и призывает усилить давление на россию.
Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила о намерениях создать ядерное оружие. Он напомнил о Будапештском меморандуме и гарантиях безопасности, которые Украина должна была получить в обмен на отказ от ядерного оружия.
Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко опроверг информацию о планах Украины восстановить ядерный арсенал. Он назвал такие сообщения «фантазиями западных журналистов» и выдумками.
В Берлине предупреждают о масштабных ограничениях движения во время визита президента США Джо Байдена. Жителям рекомендуют избегать центра города, ожидаются изменения в работе общественного транспорта.
В холле отеля Dolder в Швейцарии появилась реалистичная скульптура спящего бездомного. Это художественная инсталляция «Путешественник» американского скульптора Дуэйна Хэнсона, вызвавшая споры.
Мировые цены на нефть выросли на 10% из-за риска эскалации между Израилем и Ираном. Эксперты прогнозируют дальнейший рост до $85-100 за баррель в случае атаки Израиля на иранские нефтяные объекты.
Неизвестные обстреляли окно поезда, следовавшего из Гамбурга во Франкфурт-на-Майне. Поезд сделал экстренную остановку в Оснабрюке, полиция оцепила поврежденный вагон, после чего движение было восстановлено.
На мосту через Дунай в Германии произошла авария с участием двух местных автобусов. По меньшей мере 50 человек получили травмы, из них пятеро - серьезные ранения. Причина ДТП пока неизвестна.
Рейтинг "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW) в Германии снизился до 8%, достигнув минимума с 23 июня. Самой сильной оппозиционной силой остается блок ХДС/ХСС с 31% поддержки.
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать контактную группу из Германии, Франции, Великобритании и Польши. Цель - выработка предложений по европейскому послевоенному устройству после войны в Украине.
Двух бельгийских журналистов жестоко избили в Бейруте, обвинив в шпионаже в пользу Израиля. Репортер получил переломы лица, а оператор - ранение в ногу от выстрелов.
Брюно Ретайо, новый министр внутренних дел Франции, предложил уменьшить иммиграцию и ограничить льготы для нелегальных мигрантов. Он планирует обнародовать новые меры сдерживания миграции в течение нескольких недель.
Из-за споров в правительстве Германии Украина потеряла военную помощь на 3,87 млрд евро. Министерства финансов и обороны обвиняют друг друга, а канцлера Шольца - в запрете подавать финансовые требования.
Президент Баварской ассоциации пивоваров заявил, что розничные цены на пиво в Германии стали слишком низкими. Ящик пива можно приобрести по цене от 5,99 до 9,99 евро в разных магазинах.
Минфин Германии опроверг информацию о прекращении помощи Украине с 2025 года. Часть двусторонней помощи будет перенесена на международные программы, в частности кредиты G7 на 50 млрд долларов.
В Дортмунде спасатели освободили подростка, который застрял в запертом ящике для посылок DHL. Полиция расследует инцидент, рассматривая версию, что парня могли намеренно затолкать в почтомат.
Правительство Германии не будет предоставлять Украине дополнительной финансовой поддержки из-за отсутствия средств в бюджете. Запланированные ранее выплаты и передача вооружения продолжатся, но новые заявки не будут удовлетворяться.
Рост экономики ФРГ замедлился до исторического минимума. Эксперт считает главной проблемой политику долгового тормоза и предлагает реформировать систему социальной помощи.
На авиабазе НАТО в Гайленкирхене расследуют случай возможного загрязнения питьевой воды. Ранее подобный инцидент произошел в казармах ВВС ФРГ под Кельном, где могли отравить воду.
Украинские военные применяют около 30 роботов BAD. 2 на Донецком направлении. Эти наземные дроны выполняют разведывательные задачи, обнаруживают мины и отслеживают передвижения вражеских войск, снижая риски для солдат.
Украинские военные применяют британских роботов BAD. 2 для разведки и переноски грузов. Более 30 таких устройств уже действуют на фронте, помогая выявлять мины и вражеские позиции.
Европейский Совет продлил ограничительные меры против Ирана до 27 июля 2025 года из-за военной поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины и вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
Неизвестные обстреляли штаб-квартиру партии СДПГ в Дрездене, Германия, за несколько недель до земельных выборов в Саксонии: в окнах на третьем этаже были обнаружены пулевые отверстия.