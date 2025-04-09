Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

Президент Баварской ассоциации пивоваров заявил, что розничные цены на пиво в Германии стали слишком низкими. Ящик пива можно приобрести по цене от 5,99 до 9,99 евро в разных магазинах.