Другим российским судном, которое могло подвергнуться атаке беспилотников у побережья Ливии, называют находящееся под санкциями грузовое судно ASCALON, связанное с перевозкой военных грузов. Об этом сообщают OSINT-аналитики, пишет УНН.

Детали

По данным сервиса MarineTraffic, ASCALON направлялся из порта Балтийск Калининградской области России. В последний раз его местоположение зафиксировали 8 дней назад вблизи Гибралтара, после чего судно исчезло из системы отслеживания из-за отключения системы автоматической идентификации AIS.

Аналитики предполагают, что именно этот корабль мог стать целью очередной атаки у ливийского побережья. Вместе с тем независимого подтверждения его поражения в настоящее время нет.

Что известно о российском ASCALON

По информации украинской военной разведки, ASCALON использовали для транспортировки вооружения. Судно также считают одним из участников так называемого "Сирийского экспресса" — маршрута поставки военных грузов из российских портов в Сирию через Босфор.

Корабль принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями США из-за причастности к перевозке военных грузов. Под американские ограничения попал и сам ASCALON.

Ранее власти восточной Ливии подтвердили взрыв на российском корабле в порту Бенгази, причиной которого могла стать атака беспилотников. Однако официально название поврежденного судна не сообщили.

Ливия официально подтвердила взрыв на российском корабле в порту Бенгази, вероятно, уничтожен корвет "Меркурий"