Другим судном, атакованным у берегов Ливии, могло стать российское сухогрузное судно ASCALON, находящееся под санкциями
Киев • УНН
OSINT-аналитики назвали ASCALON возможным вторым российским судном, атакованным у берегов Ливии. Независимого подтверждения поражения нет.
Другим российским судном, которое могло подвергнуться атаке беспилотников у побережья Ливии, называют находящееся под санкциями грузовое судно ASCALON, связанное с перевозкой военных грузов. Об этом сообщают OSINT-аналитики, пишет УНН.
Детали
По данным сервиса MarineTraffic, ASCALON направлялся из порта Балтийск Калининградской области России. В последний раз его местоположение зафиксировали 8 дней назад вблизи Гибралтара, после чего судно исчезло из системы отслеживания из-за отключения системы автоматической идентификации AIS.
Аналитики предполагают, что именно этот корабль мог стать целью очередной атаки у ливийского побережья. Вместе с тем независимого подтверждения его поражения в настоящее время нет.
Что известно о российском ASCALON
По информации украинской военной разведки, ASCALON использовали для транспортировки вооружения. Судно также считают одним из участников так называемого "Сирийского экспресса" — маршрута поставки военных грузов из российских портов в Сирию через Босфор.
Корабль принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями США из-за причастности к перевозке военных грузов. Под американские ограничения попал и сам ASCALON.
Ранее власти восточной Ливии подтвердили взрыв на российском корабле в порту Бенгази, причиной которого могла стать атака беспилотников. Однако официально название поврежденного судна не сообщили.
Ливия официально подтвердила взрыв на российском корабле в порту Бенгази, вероятно, уничтожен корвет "Меркурий"22.11.26, 19:11 • 1960 просмотров