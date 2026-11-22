В поселке Дымер Киевской области спасатели во время поисково-спасательной операции достали живого ребенка из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате российской атаки 22 ноября. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции здания и искать людей, которые могут оставаться под обломками. Возраст спасенного ребенка и информацию о его состоянии пока не уточнили.

Ранее ГСЧС сообщила, что из-под завалов дома в Дымере достали тела 3 погибших. Среди них — женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.

Поисково-спасательная операция продолжается

Работу спасателей осложняют воздушные тревоги и постоянная угроза повторных российских ударов. Из-за опасности спасателям приходится периодически приостанавливать поиски.

На месте работают подразделения ГСЧС, кинологи, пиротехники и психологи. Для разбора завалов привлекли тяжелую инженерную технику.

Информация об окончательных последствиях российской атаки уточняется.

В Киевской области 23 ноября объявили День траура по погибшим в результате российской атаки