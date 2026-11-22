Чудо среди руин в Дымере: спасатели извлекли живого ребёнка из-под завалов разрушенного дома
Киев • УНН
В Дымере спасатели извлекли живого ребёнка из-под завалов дома после российской атаки 22 ноября. Поиски продолжаются.
В поселке Дымер Киевской области спасатели во время поисково-спасательной операции достали живого ребенка из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате российской атаки 22 ноября. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции здания и искать людей, которые могут оставаться под обломками. Возраст спасенного ребенка и информацию о его состоянии пока не уточнили.
Ранее ГСЧС сообщила, что из-под завалов дома в Дымере достали тела 3 погибших. Среди них — женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.
Поисково-спасательная операция продолжается
Работу спасателей осложняют воздушные тревоги и постоянная угроза повторных российских ударов. Из-за опасности спасателям приходится периодически приостанавливать поиски.
На месте работают подразделения ГСЧС, кинологи, пиротехники и психологи. Для разбора завалов привлекли тяжелую инженерную технику.
Информация об окончательных последствиях российской атаки уточняется.
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