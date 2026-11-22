Словакия отказалась участвовать в кредите ЕС для Украины на 45 млрд евро
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не присоединится к новому кредиту ЕС для Украины на 45 млрд евро. Он обвинил ЕС в политическом давлении.
Официальная Братислава не будет участвовать в предоставлении нового кредита от Европейского союза на сумму 45 миллиардов евро для Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает УНН.
Детали
По его словам, обсуждение данного вопроса сопровождается политическим давлением, которое связано с утверждением общеевропейского бюджета на 2028–2034 годы.
Словакия не участвовала в предоставлении первого кредита на сумму 90 миллиардов, и к достижению такой же цели мы стремимся и сейчас, хотя нас политически шантажируют, связывая этот кредит со всем бюджетом ЕС
Он добавил, что позиция его страны по вопросу помощи Украине остается неизменной.
Напомним
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представив предложение о дополнительных 45 млрд евро для Украины, заявила 18 ноября, что она "очень уверена" в том, что все 27 государств-членов присоединятся, включая Болгарию, Чешскую Республику, Венгрию и Словакию, которые выступали против.