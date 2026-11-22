Официальная Братислава не будет участвовать в предоставлении нового кредита от Европейского союза на сумму 45 миллиардов евро для Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает УНН.

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По его словам, обсуждение данного вопроса сопровождается политическим давлением, которое связано с утверждением общеевропейского бюджета на 2028–2034 годы.

Словакия не участвовала в предоставлении первого кредита на сумму 90 миллиардов, и к достижению такой же цели мы стремимся и сейчас, хотя нас политически шантажируют, связывая этот кредит со всем бюджетом ЕС - говорится в сообщении Фицо.

Он добавил, что позиция его страны по вопросу помощи Украине остается неизменной.

Напомним

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представив предложение о дополнительных 45 млрд евро для Украины, заявила 18 ноября, что она "очень уверена" в том, что все 27 государств-членов присоединятся, включая Болгарию, Чешскую Республику, Венгрию и Словакию, которые выступали против.