Братислава

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28105 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.

Новости Мира • 8 апреля, 10:48 • 7636 просмотра

Фицо сравнил дипломатов ЕС с детьми из-за их отсутствия на мероприятии ко дню освобождения Братиславы

Премьер Словакии обвинил послов ЕС в отказе почтить 80-летие освобождения Братиславы из-за присутствия посла рф. Он назвал их поведение недипломатичным.

политика • 5 апреля, 11:06 • 15626 просмотра

Российский "Газпром" увеличит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток"

Словакия значительно увеличит объемы импорта газа из "Газпрома" через "Турецкий поток" после остановки транзита через Украину. Возобновление транзита пока не имеет четких сроков.

Экономика • 31 марта, 11:00 • 30410 просмотра

В Братиславе избили до смерти украинца: МИД требует расследовать и привлечь виновных к ответственности

В Братиславе умер украинец после получения тяжелых травм возле торгового центра. Подозревают, что мужчину избили охранники после попытки кражи из магазина.

Криминал и ЧП • 3 февраля, 17:03 • 51114 просмотра

МИД Украины вызвал посла Словакии из-за скандальных заявлений Фицо

Украина выразила протест послу Словакии из-за заявлений премьера Фицо о вмешательстве во внутренние дела. МИД призвал Братиславу прекратить ретрансляцию кремлевской риторики и вернуться к конструктивному диалогу.

Война • 30 января, 15:46 • 71995 просмотра

Фицо отреагировал на слова Зеленского о «Братиславу - не москву»

Премьер Словакии раскритиковал комментарий Зеленского относительно протестов в Братиславе как вмешательство во внутренние дела. Президент Украины ранее написал «Братислава - не Москва, Словакия - это Европа».

политика • 25 января, 16:41 • 63087 просмотра

"Хватит Фицо!": на протесты по всей Словакии вышли тысячи людей

В Словакии массовые антиправительственные протесты охватили более 20 городов, крупнейшая акция в Братиславе собрала 40 тысяч человек. Протестующие выступают против пророссийской политики премьера Фицо и за евроинтеграцию.

Новости Мира • 24 января, 19:35 • 29520 просмотра

Орбан угрожает Украине "дать отпор" из-за прекращения транзита российского газа

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство решением Украины прекратить транзит газа с 2025 года. Он заявил о возможном ответе Будапешта и выступил против быстрого членства Украины в ЕС.

Экономика • 21 января, 20:10 • 54552 просмотра

Зеленский о Фицо: отказался от помощи Украине и сделал проигрышную ставку на москву

Президент Украины раскритиковал премьера Словакии за отказ от украинской помощи по газовому транзиту. Зеленский назвал ставку Фицо на сотрудничество с РФ проигрышной изначально.

Экономика • 12 января, 17:43 • 46382 просмотра

«Мы не русская тряпка": в Словакии люди вышли на протесты против премьера Фицо

В Братиславе 4 тысячи человек вышли на протест против пророссийской политики премьер-министра Фицо. Протестующие с флагами ЕС обвинили Фицо в «измене» и призвали его «ехать в Москву».

Новости Мира • 3 января, 23:26 • 27889 просмотра

Братислава: повышение порога оборонных расходов до 3% ВВП является «немыслимым» - министр

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал «немыслимым» повышение оборонных расходов до 3% ВВП. Страна планирует остаться на уровне 2% ВВП, несмотря на призывы НАТО об увеличении расходов из-за угрозы со стороны России.

Новости Мира • 19 декабря, 13:11 • 16700 просмотра

Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

Запущены два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.

Общество • 15 декабря, 14:43 • 41492 просмотра

В МИД отреагировали о намерении Фицо поехать на парад 9 мая в Москву

Спикер МИД призвал европейских лидеров корректно относиться к вкладу Украины в победу над нацизмом. Тихий напомнил, что во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев.

политика • 28 ноября, 17:09 • 23694 просмотра

Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом

Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в Братиславу и Будапешт с 15 декабря. Также увеличивается количество поездов в Варшаву и расширяется сообщение с западными областями Украины.

Общество • 21 ноября, 11:30 • 17994 просмотра

Словацкие школьники разозлили местного министра внутренних дел из-за своих костюмов пенсионеров, которые голосуют за Фицо

Ученики братиславской гимназии переоделись в пенсионеров, голосующих за премьера Фицо, что вызвало скандал. Министр внутренних дел Словакии обвинил оппозицию в разжигании напряженности в школах.

Новости Мира • 4 ноября, 15:34 • 22033 просмотра

Словацкий премьер Фицо заявил о второй попытке покушения на его жизнь

Роберт Фицо сообщил о появлении вооруженного человека с заряженным пистолетом на публичном мероприятии в городе Дукли. Это уже вторая попытка покушения на премьер-министра Словакии после майского инцидента.

Новости Мира • 28 октября, 12:08 • 16048 просмотра

Фицо выразил поддержку членству Украины в ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о полной поддержке вступления Украины в ЕС во время встречи с Денисом Шмыгалем. В то же время он подтвердил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, пока находится у власти.

политика • 8 октября, 07:41 • 24473 просмотра

Реадмиссия и сотрудничество в агросекторе: Шмыгаль подвел итоги межправительственных консультаций Украины и Словакии

По итогам межправительственных консультаций Украина и Словакия подписали 4 документа. Они касаются реадмиссии, образования, аграрного сектора и совместной декларации о ключевых векторах взаимодействия.

Экономика • 7 октября, 15:28 • 31619 просмотра

Сибига подвел итоги турне по соседним странам: есть договоренности, которые почувствует враг

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига завершил визиты в Румынию, Словакию и Молдову. Он анонсировал договоренности по евроинтеграции, поддержке Украины и совместные проекты с соседними странами.

Война • 20 сентября, 11:41 • 13255 просмотра

Румыния попросила Украину сбивать летящие на ее территорию российские беспилотники - СМИ

Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать российские беспилотники, летящие на ее территорию. Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест обсудил военную помощь и поддержку со стороны западных соседей.

Война • 19 сентября, 14:18 • 25887 просмотра

Глава МИД Украины встретился с премьером Словакии: говорили о развитии отношений в духе добрососедства

Андрей Сибига провел встречу с Робертом Фицо в Братиславе. Обсудили развитие отношений в духе добрососедства, взаимного уважения и выгоды в рамках первого зарубежного визита Сибиги в Словакию.

политика • 18 сентября, 18:00 • 28685 просмотра

В поезде в Словакию увеличивают количество мест в пиковый период

С 9 августа по 15 сентября в выходные поезда Мукачево-Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном. Это позволит избежать дефицита билетов в пиковые периоды и обеспечить удобные пересадки на ночные поезда в Братиславу и Прагу.

Общество • 9 августа, 13:34 • 17630 просмотра

Чешская полиция задержала подростка за планирование нападения на ЛГБТ-прайд. Он радикализировался в Telegram

Чешская полиция задержала несовершеннолетнего за подготовку теракта на прайде в Братиславе. Подозреваемый входил в международную онлайн-группу, которая планировала нападения через Telegram.

Новости Мира • 1 августа, 13:57 • 18888 просмотра

ЕС не поддержал снятие санкций с российского "лукойла" для восстановления транзита нефти - FT

Страны ЕС отвергли призыв Венгрии и Словакии снять санкции с "лукойла" для возобновления транзита нефти через Украину. Еврокомиссия заявила о необходимости дополнительного времени для оценки ситуации.

Экономика • 25 июля, 10:18 • 25846 просмотра

Премьер Словакии Фицо заявил, что вернулся к работе после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пережил покушение в мае, вернулся к работе после выздоровления от ранений.

Новости Мира • 9 июля, 18:55 • 21481 просмотра

Премьер Словакии Фицо в дальнейшем будет постоянно ощущать последствия ранения, но уже скоро может вернуться к работе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо постепенно выздоравливает после огнестрельного ранения в живот, полученного во время покушения в мае, но, по словам его заместителя, у него и в дальнейшем будут проблемы со здоровьем.

Новости Мира • 1 июля, 14:05 • 19054 просмотра

В Словакии поезд столкнулся с автобусом: 5 погибших и 5 раненых

В Словакии поезд столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде, в результате чего 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.

Общество • 27 июня, 20:17 • 35388 просмотра

Женская сборная Украины пробилась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала одну из 12 путевок на чемпионат Европы, одержав победы над командами Турции, Эстонии, Польши и Словакии в отборочном турнире в Братиславе.

спорт • 17 июня, 15:49 • 19382 просмотра

В Словакии официально сменился президент: Петер Пеллегрини принял присягу

15 июня Петер Пеллегрини официально принял присягу нового президента Словакии, сделав в своей первой речи неоднозначное упоминание о войне в Украине и украинских беженцах, которых приняла Словакия.

Новости Мира • 15 июня, 15:11 • 18303 просмотра

Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был выписан из больницы. Врачи сообщили, что его здоровье улучшается, и он начал процесс реабилитации.

Новости Мира • 31 мая, 03:32 • 26122 просмотра