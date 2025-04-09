Братислава

Премьер Словакии Фицо в дальнейшем будет постоянно ощущать последствия ранения, но уже скоро может вернуться к работе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо постепенно выздоравливает после огнестрельного ранения в живот, полученного во время покушения в мае, но, по словам его заместителя, у него и в дальнейшем будут проблемы со здоровьем.