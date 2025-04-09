Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Премьер Словакии обвинил послов ЕС в отказе почтить 80-летие освобождения Братиславы из-за присутствия посла рф. Он назвал их поведение недипломатичным.
Словакия значительно увеличит объемы импорта газа из "Газпрома" через "Турецкий поток" после остановки транзита через Украину. Возобновление транзита пока не имеет четких сроков.
В Братиславе умер украинец после получения тяжелых травм возле торгового центра. Подозревают, что мужчину избили охранники после попытки кражи из магазина.
Украина выразила протест послу Словакии из-за заявлений премьера Фицо о вмешательстве во внутренние дела. МИД призвал Братиславу прекратить ретрансляцию кремлевской риторики и вернуться к конструктивному диалогу.
Премьер Словакии раскритиковал комментарий Зеленского относительно протестов в Братиславе как вмешательство во внутренние дела. Президент Украины ранее написал «Братислава - не Москва, Словакия - это Европа».
В Словакии массовые антиправительственные протесты охватили более 20 городов, крупнейшая акция в Братиславе собрала 40 тысяч человек. Протестующие выступают против пророссийской политики премьера Фицо и за евроинтеграцию.
Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство решением Украины прекратить транзит газа с 2025 года. Он заявил о возможном ответе Будапешта и выступил против быстрого членства Украины в ЕС.
Президент Украины раскритиковал премьера Словакии за отказ от украинской помощи по газовому транзиту. Зеленский назвал ставку Фицо на сотрудничество с РФ проигрышной изначально.
В Братиславе 4 тысячи человек вышли на протест против пророссийской политики премьер-министра Фицо. Протестующие с флагами ЕС обвинили Фицо в «измене» и призвали его «ехать в Москву».
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал «немыслимым» повышение оборонных расходов до 3% ВВП. Страна планирует остаться на уровне 2% ВВП, несмотря на призывы НАТО об увеличении расходов из-за угрозы со стороны России.
Запущены два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.
Спикер МИД призвал европейских лидеров корректно относиться к вкладу Украины в победу над нацизмом. Тихий напомнил, что во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев.
Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в Братиславу и Будапешт с 15 декабря. Также увеличивается количество поездов в Варшаву и расширяется сообщение с западными областями Украины.
Ученики братиславской гимназии переоделись в пенсионеров, голосующих за премьера Фицо, что вызвало скандал. Министр внутренних дел Словакии обвинил оппозицию в разжигании напряженности в школах.
Роберт Фицо сообщил о появлении вооруженного человека с заряженным пистолетом на публичном мероприятии в городе Дукли. Это уже вторая попытка покушения на премьер-министра Словакии после майского инцидента.
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о полной поддержке вступления Украины в ЕС во время встречи с Денисом Шмыгалем. В то же время он подтвердил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, пока находится у власти.
По итогам межправительственных консультаций Украина и Словакия подписали 4 документа. Они касаются реадмиссии, образования, аграрного сектора и совместной декларации о ключевых векторах взаимодействия.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига завершил визиты в Румынию, Словакию и Молдову. Он анонсировал договоренности по евроинтеграции, поддержке Украины и совместные проекты с соседними странами.
Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать российские беспилотники, летящие на ее территорию. Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест обсудил военную помощь и поддержку со стороны западных соседей.
Андрей Сибига провел встречу с Робертом Фицо в Братиславе. Обсудили развитие отношений в духе добрососедства, взаимного уважения и выгоды в рамках первого зарубежного визита Сибиги в Словакию.
С 9 августа по 15 сентября в выходные поезда Мукачево-Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном. Это позволит избежать дефицита билетов в пиковые периоды и обеспечить удобные пересадки на ночные поезда в Братиславу и Прагу.
Чешская полиция задержала несовершеннолетнего за подготовку теракта на прайде в Братиславе. Подозреваемый входил в международную онлайн-группу, которая планировала нападения через Telegram.
Страны ЕС отвергли призыв Венгрии и Словакии снять санкции с "лукойла" для возобновления транзита нефти через Украину. Еврокомиссия заявила о необходимости дополнительного времени для оценки ситуации.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пережил покушение в мае, вернулся к работе после выздоровления от ранений.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо постепенно выздоравливает после огнестрельного ранения в живот, полученного во время покушения в мае, но, по словам его заместителя, у него и в дальнейшем будут проблемы со здоровьем.
В Словакии поезд столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде, в результате чего 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала одну из 12 путевок на чемпионат Европы, одержав победы над командами Турции, Эстонии, Польши и Словакии в отборочном турнире в Братиславе.
15 июня Петер Пеллегрини официально принял присягу нового президента Словакии, сделав в своей первой речи неоднозначное упоминание о войне в Украине и украинских беженцах, которых приняла Словакия.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был выписан из больницы. Врачи сообщили, что его здоровье улучшается, и он начал процесс реабилитации.