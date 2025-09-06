$41.350.00
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: перечень рейсов

Киев • УНН

 • 596 просмотра

«Укрзалізниця» начала продажу билетов на поезда из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт по новой евроколее. Поезда начнут курсировать с 12 сентября 2025 года, билеты доступны онлайн и на сайтах железных дорог.

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: перечень рейсов

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города стран Евросоюза по новой евроколее. В первой очереди – два поезда: в Братиславу и Вену. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.

С 12 сентября 2025 года из Ужгорода начнут курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в города Европейского Союза – Братиславу, Вену и Будапешт. Продажа билетов была открыта 5 сентября

- говорится в сообщении.

Расписание движения поездов:

  • №961/618 Ужгород – Братислава. Отправление из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33. Поезд №617/964 Братислава – Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35.
    • №146 Ужгород – Будапешт – Вена. Отправление из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20. Обратный рейс поезда №143 Вена – Будапешт – Ужгород отправится из Вены в 10:42, будет прибывать в Будапешт в 13:19 и в Ужгород – в 22:35.

      Приобрести билеты можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

      "С введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными. Это позволит, например, выехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом", - добавили в компании.

      Напомним

      5 сентября Президент Зеленский открыл евроколею Ужгород – Чоп, соединяющую Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной. Поезда начнут курсировать с 12 сентября, а евроколея будет развиваться до Львова.

      Ольга Розгон

      Общество
      Государственная граница Украины
      Украинская железная дорога
      Братислава
      Вена
      Кошице
      Владимир Зеленский
      Будапешт
      Ужгород
      Львов
      Киев