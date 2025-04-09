Для проведения местных выборов необходимы изменения в законодательстве о военном положении. Решение за Верховной Радой, которая определит перечень общин, где выборы невозможны.
В западных областях Украины выпал снег, в частности, на Волыни, Львовщине, Ровенщине, Хмельницкой области, Тернопольщине, Франковщине и Закарпатье. В Укргидрометцентре предупредили о гололедице.
Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Из-за работ по прокладке колеи евростандарта между Чопом и Ужгородом, Укрзализныця временно меняет расписание движения поездов в Закарпатье с 31 марта по 31 июля. Альтернативные рейсы будут обеспечены.
Закарпатский краеведческий музей объявил тендер на покупку Toyota Proace Verso за 1,94 млн грн. Минивэн на 8 мест планируют приобрести во время войны, но цель закупки не указана.
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ школы в Кировоградской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях переходят на дистанционное обучение. Карантин в некоторых заведениях продлится до 21 февраля.
На перекрестке улиц Минайская и Героев 128-й бригады автобус КП "Ужгородский муниципальный транспорт" сбил женщину. Пострадавшая получила травму головы, ее состояние не критическое.
В Ужгороде мужчина положил штаны сушиться в газовую духовку и пошел отдыхать, что привело к возгоранию. Соседи, которые почувствовали запах дыма, помогли владельцу потушить пожар.
Строительство евроколеи на участке Чоп-Ужгород не успеют завершить до конца 2023 года. По словам Александра Камышина, проект будет завершен ориентировочно до середины следующего года.
С апреля по август 2024 года из украинских ЗВО отчислено 23448 студентов-мужчин старше 30 лет. По результатам проверок ГСЯО открыто 8 уголовных производств в отношении должностных лиц вузов.
30-летняя женщина прыгнула с пешеходного моста в Ужгороде, получив тяжелые травмы. Патрульные вытащили ее из воды, сейчас пострадавшая с переломами и травмой мозга находится в больнице.
Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об успешной эвакуации 77-летней женщины из оккупированного Крыма. Из-за преклонного возраста и состояния здоровья она нуждалась в срочной медицинской помощи, которую не могла получить на оккупированной территории.
Укрзализныця активно строит первую в Украине евроколею между Чопом и Ужгородом. Уже проложено 3,5 км из 8,3 км запланированных, работы планируют завершить в этом году.
На популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов назначены дополнительные поезда для детских групп и других пассажиров. Рейсы состоятся 25-31 октября, билеты уже доступны в продаже.
17 высших учебных заведений Украины попали в рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумской государственный университет получил самую высокую позицию среди украинских ЗВО, войдя в группу 801-1000.
Правоохранители разоблачили коррупционные схемы в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. Среди организаторов - руководители частных вузов и чиновники ВВК, которые за деньги помогали уклоняться от призыва.
Во многих областях Украины поступили сообщения о «минировании» десятков объектов. Правоохранители подтвердили информацию в нескольких городах, происходит эвакуация из некоторых зданий.
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о полной поддержке вступления Украины в ЕС во время встречи с Денисом Шмыгалем. В то же время он подтвердил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, пока находится у власти.
Денис Шмыгаль и Роберт Фицо провели встречу недалеко от Ужгорода 7 октября. Они обсудят сотрудничество в энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
В жилом районе Ужгорода произошло ДТП: автомобиль задел пешехода на пешеходном переходе. Пострадавший упал на землю, на месте работают полиция и медики, выясняются детали инцидента.
В Ужгороде 24-летний мужчина бросил гранату с балкона 3-го этажа, в результате чего один прохожий получил контузию. Полиция задержала злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время выезда на матч Второй лиги по футболу микроавтобус ФК «Ужгород» попал в ДТП. Пострадали главный тренер, тренер, врач и другие работники клуба, некоторые госпитализированы.
Правительство согласовало назначение Романа Боднара и Павла Грабского главами РГА в Ивано-Франковской и Львовской областях. Также назначен Юрий Шейко первым заместителем министра энергетики и Денис Денищенко заместителем председателя Луганской ОГА.
В Киеве 8 августа ожидается комфортная погода без осадков, до +26°. По Украине температура будет колебаться от +25° до +32°, в большинстве регионов - небольшая облачность с возможными легкими дождями.
В центре Ужгорода во время очистки канализации обнаружили противотанковую мину времен Второй мировой войны. Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили опасную находку.
Укрзализныця получит 43 млн евро от ЕС для развития евроколеи. Проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие колеи 1435 мм на участках Чоп-Львов и Львов-Черновцы-Вадул-Сирет.
В Одессе открылся рекрутинговый центр для поступления в ряды Вооруженных сил Украины, который предлагает консультации и помощь в выборе должностей, соответствующих гражданским навыкам, для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Почти 400 вагонов Укрзализныци гарантированно имеют исправные кондиционеры, тогда как еще около 650 вагонов имеют устаревшие системы кондиционирования, которые могут работать с перебоями во время летней жары.