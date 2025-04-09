На фоне возвращения жары: в Укрзализныце рассказали, на каких направлениях поезда с кондиционерами

Почти 400 вагонов Укрзализныци гарантированно имеют исправные кондиционеры, тогда как еще около 650 вагонов имеют устаревшие системы кондиционирования, которые могут работать с перебоями во время летней жары.