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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29432 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

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Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.

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С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

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Укрзализныця меняет расписание поездов в Закарпатье: что нужно знать

Из-за работ по прокладке колеи евростандарта между Чопом и Ужгородом, Укрзализныця временно меняет расписание движения поездов в Закарпатье с 31 марта по 31 июля. Альтернативные рейсы будут обеспечены.

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В Ужгороде краеведческий музей хочет приобрести автомобиль почти за 2 млн грн

Закарпатский краеведческий музей объявил тендер на покупку Toyota Proace Verso за 1,94 млн грн. Минивэн на 8 мест планируют приобрести во время войны, но цель закупки не указана.

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В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ школы в Кировоградской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях переходят на дистанционное обучение. Карантин в некоторых заведениях продлится до 21 февраля.

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В Ужгороде автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Ужгороде автобус сбил женщину

На перекрестке улиц Минайская и Героев 128-й бригады автобус КП "Ужгородский муниципальный транспорт" сбил женщину. Пострадавшая получила травму головы, ее состояние не критическое.

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В Ужгороде мужчина сушил штаны в духовке - произошел пожар

В Ужгороде мужчина положил штаны сушиться в газовую духовку и пошел отдыхать, что привело к возгоранию. Соседи, которые почувствовали запах дыма, помогли владельцу потушить пожар.

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Евро пути на участке "Чоп-Ужгород" не смогут построить до конца года

Строительство евроколеи на участке Чоп-Ужгород не успеют завершить до конца 2023 года. По словам Александра Камышина, проект будет завершен ориентировочно до середины следующего года.

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Более 23 тысяч мужчин-"студентов" в возрасте 30+ отчислено из украинских вузов - МОН

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В Ужгороде женщина прыгнула с пешеходного моста, ее госпитализировали

30-летняя женщина прыгнула с пешеходного моста в Ужгороде, получив тяжелые травмы. Патрульные вытащили ее из воды, сейчас пострадавшая с переломами и травмой мозга находится в больнице.

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77-летняя украинка эвакуирована из оккупированного Крыма

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об успешной эвакуации 77-летней женщины из оккупированного Крыма. Из-за преклонного возраста и состояния здоровья она нуждалась в срочной медицинской помощи, которую не могла получить на оккупированной территории.

Общество • 21 октября, 13:49 • 19233 просмотра

В Укрзализныце рассказали, как идет строительство первой в Украине евроколеи

Укрзализныця активно строит первую в Украине евроколею между Чопом и Ужгородом. Уже проложено 3,5 км из 8,3 км запланированных, работы планируют завершить в этом году.

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Назначены дополнительные поезда на популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов

На популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов назначены дополнительные поезда для детских групп и других пассажиров. Рейсы состоятся 25-31 октября, билеты уже доступны в продаже.

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17 украинских вузов вошли в мировой рейтинг Times Higher Education

17 высших учебных заведений Украины попали в рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумской государственный университет получил самую высокую позицию среди украинских ЗВО, войдя в группу 801-1000.

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Ликвидировано еще три схемы уклонения от мобилизации, в одном из вузов разоблачены 225 фейковых «студентов»

Правоохранители разоблачили коррупционные схемы в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. Среди организаторов - руководители частных вузов и чиновники ВВК, которые за деньги помогали уклоняться от призыва.

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Массовое «минирование» админзданий и учебных заведений в Украине: что известно

Во многих областях Украины поступили сообщения о «минировании» десятков объектов. Правоохранители подтвердили информацию в нескольких городах, происходит эвакуация из некоторых зданий.

Общество • 14 октября, 12:02 • 24992 просмотра

Фицо выразил поддержку членству Украины в ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о полной поддержке вступления Украины в ЕС во время встречи с Денисом Шмыгалем. В то же время он подтвердил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, пока находится у власти.

политика • 8 октября, 07:41 • 24473 просмотра

Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье

Денис Шмыгаль и Роберт Фицо провели встречу недалеко от Ужгорода 7 октября. Они обсудят сотрудничество в энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.

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Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.

Война • 4 октября, 13:42 • 175921 просмотра

В Ужгороде водитель сбил пешехода на переходе возле ЖК "Crystal"

В жилом районе Ужгорода произошло ДТП: автомобиль задел пешехода на пешеходном переходе. Пострадавший упал на землю, на месте работают полиция и медики, выясняются детали инцидента.

Общество • 3 октября, 19:50 • 32766 просмотра

В Ужгороде мужчина бросил с балкона многоэтажки гранату: один из прохожих получил контузию

В Ужгороде 24-летний мужчина бросил гранату с балкона 3-го этажа, в результате чего один прохожий получил контузию. Полиция задержала злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Микроавтобус ФК «Ужгород» попал в ДТП: есть пострадавшие

Во время выезда на матч Второй лиги по футболу микроавтобус ФК «Ужгород» попал в ДТП. Пострадали главный тренер, тренер, врач и другие работники клуба, некоторые госпитализированы.

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Правительство согласовало назначение глав Ивано-Франковской и Львовской РГА

Правительство согласовало назначение Романа Боднара и Павла Грабского главами РГА в Ивано-Франковской и Львовской областях. Также назначен Юрий Шейко первым заместителем министра энергетики и Денис Денищенко заместителем председателя Луганской ОГА.

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В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве 8 августа ожидается комфортная погода без осадков, до +26°. По Украине температура будет колебаться от +25° до +32°, в большинстве регионов - небольшая облачность с возможными легкими дождями.

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В центре Ужгорода в канализации обнаружили мину времен Второй мировой войны в канализации

В центре Ужгорода во время очистки канализации обнаружили противотанковую мину времен Второй мировой войны. Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили опасную находку.

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ЕС выделит почти 43 млн евро для совершенствования железнодорожной сети в Украине

Укрзализныця получит 43 млн евро от ЕС для развития евроколеи. Проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие колеи 1435 мм на участках Чоп-Львов и Львов-Черновцы-Вадул-Сирет.

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В Одессе открылся центр рекрутинга украинской армии

В Одессе открылся рекрутинговый центр для поступления в ряды Вооруженных сил Украины, который предлагает консультации и помощь в выборе должностей, соответствующих гражданским навыкам, для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

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На фоне возвращения жары: в Укрзализныце рассказали, на каких направлениях поезда с кондиционерами

Почти 400 вагонов Укрзализныци гарантированно имеют исправные кондиционеры, тогда как еще около 650 вагонов имеют устаревшие системы кондиционирования, которые могут работать с перебоями во время летней жары.

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