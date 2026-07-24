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В Ужгороде задержали мужчину, который устроил стрельбу в Шахтинском лесу - полиция

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Полиция задержала стрелка в Шахтинском лесу в Ужгороде, изъяв боевой пистолет. Спецоперация завершена, на месте продолжаются следственные действия.

В Ужгороде задержали мужчину, который устроил стрельбу в Шахтинском лесу - полиция

В Ужгороде полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Шахтинском лесу, спецоперация завершена, передает УНН со ссылкой на Нацполицию. 

Спецоперация завершена – стрелка задержала полиция. У него изъяли боевой пистолет. На месте продолжаются следственные действия. Подробности позже 

- говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня в Ужгороде около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Правоохранители немедленно прибыли на указанное место. Во время обследования территории они снова услышали выстрелы.

 По предварительной информации, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, который распространился на лесной массив. На месте происшествия продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в том числе бойцы спецподразделения КОРД.

Антонина Туманова

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