В Ужгороде задержали мужчину, который устроил стрельбу в Шахтинском лесу - полиция
Киев • УНН
Полиция задержала стрелка в Шахтинском лесу в Ужгороде, изъяв боевой пистолет. Спецоперация завершена, на месте продолжаются следственные действия.
В Ужгороде полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Шахтинском лесу, спецоперация завершена, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Спецоперация завершена – стрелка задержала полиция. У него изъяли боевой пистолет. На месте продолжаются следственные действия. Подробности позже
Добавим
Сегодня в Ужгороде около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Правоохранители немедленно прибыли на указанное место. Во время обследования территории они снова услышали выстрелы.
По предварительной информации, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, который распространился на лесной массив. На месте происшествия продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в том числе бойцы спецподразделения КОРД.