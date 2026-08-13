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Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

Украина через третью сторону передала россии предложение о прекращении атак на гражданские объекты в Чёрном море и ждёт ответа.

Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ

Украина направила россии предложение, в котором обеим странам предлагается прекратить атаки на гражданские объекты в Чёрном море. Об этом сообщил источник, поскольку обе страны предупредили об угрозе мировым запасам продовольствия после нескольких недель интенсификации ударов по судам и портам, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Предложение о приостановке атак было передано Киевом через третью сторону, и Украина до сих пор ждёт ответа, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Издание отмечает, что и россия, и Украина, крупные игроки на мировом сельскохозяйственном рынке, обвиняют друг друга в усилении обстрелов судов, используемых для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Киев был вынужден обратиться к альтернативным маршрутам доставки после того, как многие судовладельцы прекратили заходы в порты южного Одесского региона — основного для экспорта зерна, — опасаясь российских ударов по десяткам судов под иностранными флагами и портовой инфраструктуре. россия пока публично не прокомментировала ситуацию.

До публикации доклада заместитель министра иностранных дел россии Александр Грушко заявил, что москва не получала официального предложения о прекращении огня в Чёрном море.

"В последнее время мы слышим много призывов к различным видам моратория и перемирия. Эти идеи выдвигаются по различным каналам, но мы не получали никаких официальных предложений", — сказал он, согласно сообщению российского ТАСС.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу Euronext BL2U6 снизились, растеряв значительный ранее достигнутый рост, после сообщения Reuters о предложении Украины.

Украина в этом сезоне сократила экспорт пшеницы, но нарастила кукурузы12.08.26, 17:03 • 10685 просмотров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что россии и Украине было направлено предложение о введении моратория на нападения в Чёрном море.

Фактическая блокада россией украинских черноморских портов в Одесском регионе привела к падению украинского экспорта зерна на 76% в годовом исчислении за август, при этом сельскохозяйственный сектор предупреждает о масштабных последствиях для экономики в случае её сохранения, резюмирует издание.

Антонина Туманова

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Reuters
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