Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке рф на страны Балтии и Польшу - Bloomberg
Киев • УНН
Американская разведка предупредила европейских союзников о возможной гибридной атаке россии на страны Балтии и Польшу. Атаки могут включать саботаж инфраструктуры или провокации под чужим флагом.
Разведка США предупредила Европу, что путин готовит "гибридную" атаку против стран Балтии и Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Как отмечают авторы публикации, российские спецслужбы рассматривают возможность проведения так называемых операций гибридной войны, которые могут включать саботаж инфраструктуры или атаки "под чужим флагом".
В то же время не исключено, что россия просто хочет создать впечатление, будто она рассматривает возможность эскалации атак в Европе, чтобы посеять страх в рамках информационной операции.
В настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывает серия диверсионных операций. От убийств до случайных запусков дронов или ракет, от "зелёных человечков", действующих в странах Балтии или вблизи них, до взрывов на различных объектах
Эти предупреждения прозвучали после того, как немецкий аэропорт Лейпциг-Галле - важный военно-логистический узел НАТО и европейская база украинской авиакомпании "Антонов Airlines" - на прошлой неделе временно приостановил полёты. Это произошло после того, как рядом с украинским самолётом был обнаружен беспилотник.
Напомним
россия уже проверяет реакцию НАТО на военную агрессию и может перейти к более опасным провокациям. В то же время слабым местом Европы остаются низкие темпы оборонного производства и дефицит отдельных видов вооружения.