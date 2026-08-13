Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке рф на страны Балтии и Польшу - Bloomberg

Разведка США предупредила Европу, что путин готовит "гибридную" атаку против стран Балтии и Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают авторы публикации, российские спецслужбы рассматривают возможность проведения так называемых операций гибридной войны, которые могут включать саботаж инфраструктуры или атаки "под чужим флагом".

В то же время не исключено, что россия просто хочет создать впечатление, будто она рассматривает возможность эскалации атак в Европе, чтобы посеять страх в рамках информационной операции.

В настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывает серия диверсионных операций. От убийств до случайных запусков дронов или ракет, от "зелёных человечков", действующих в странах Балтии или вблизи них, до взрывов на различных объектах