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Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец

Киев • УНН

 • 12447 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об отстранении руководителя Закарпатского ОТЦК и СП после выявления нарушений прав человека и коррупционных рисков. Он также обвинил бывшее руководство Минобороны в бездействии.

Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об отстранении от должности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП после выявления нарушений прав человека и коррупционных рисков. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Мы неоднократно фиксировали нарушения прав человека и коррупционные риски, в частности в деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. Об этом говорили публично, направляли официальные обращения и требовали прекратить нарушения. Но вместо того, чтобы исправить проблему, решили бороться с теми, кто на нее указывал. Сначала - попытки замолчать выявленные факты. Когда это не сработало - информационное давление и даже намерения сфабриковать уголовные производства против моих сотрудников, которые выявляли эти нарушения. Но это не сработало

 - написал Лубинец.

Он отметил, что нельзя обойти бездействие бывшего руководства Министерства обороны Украины, которое должно было значительно раньше отреагировать на проблемы в системе ТЦК и СП.

Но сегодня имеем конкретный результат: приказ об отстранении руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. Это как раз тот случай, когда сигнал о проблеме не остался без реакции - по нему было принято конкретное решение

- отметил Лубинец.

Напомним

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о намерении руководителя ОТЦК и СП сфабриковать против Андрея Крючкова, представителя Омбудсмена в Закарпатской области, уголовное производство якобы за воспрепятствование законной деятельности ВСУ. Лубинец связывает это с выявлением многочисленных нарушений со стороны работников ТЦК и СП.

Также Лубинец заявил о "шокирующих подробностях из Закарпатья", где, по его данным, "в Береговском РТЦК и СП "одним кликом" лишали законных отсрочек мужчин со всей Украины", и рассказал о схеме, указав, что направил материалы правоохранителям.

Павел Башинский

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