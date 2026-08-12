Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об отстранении от должности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП после выявления нарушений прав человека и коррупционных рисков. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН.

Мы неоднократно фиксировали нарушения прав человека и коррупционные риски, в частности в деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. Об этом говорили публично, направляли официальные обращения и требовали прекратить нарушения. Но вместо того, чтобы исправить проблему, решили бороться с теми, кто на нее указывал. Сначала - попытки замолчать выявленные факты. Когда это не сработало - информационное давление и даже намерения сфабриковать уголовные производства против моих сотрудников, которые выявляли эти нарушения. Но это не сработало

Он отметил, что нельзя обойти бездействие бывшего руководства Министерства обороны Украины, которое должно было значительно раньше отреагировать на проблемы в системе ТЦК и СП.

Но сегодня имеем конкретный результат: приказ об отстранении руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. Это как раз тот случай, когда сигнал о проблеме не остался без реакции - по нему было принято конкретное решение