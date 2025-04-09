Джон Ф. Кеннеди

9 апреля – День национального единства Грузии, годовщина трагических событий 1989 года. Также отмечают день Черчилля и антиквариата.
Сегодня отмечают Всемирный день историка, чествуя вклад историков в понимание прошлого. Также, день рождения стиральной машины, которую запатентовал Джеймс Кинг в 1851.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
В США изучают рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди. Они показывают, как ЦРУ следило за Ли Харви Освальдом до убийства, но полностью не раскрывают тайну.
Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийствах Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. Ранее Трамп издал указ об обнародовании этих материалов.
Дональд Трамп заявил, что будут обнародованы 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди. Ранее ФБР раскрыло 14 000 страниц дела.
Ежегодно 15 марта отмечают Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты детенышей тюленей. Также, это Всемирный день речей и ораторского искусства.
ФБР обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов об убийстве президента Кеннеди, всего 14 тысяч страниц материалов. Документы ранее не передавались комиссии по рассекречиванию и не попали в Национальный архив.
ФБР обнаружило около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.
Республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции США, которая позволит Трампу избираться на третий срок. Сам Трамп ранее заявлял, что не намерен баллотироваться более двух сроков.
Президент США Дональд Трамп приказал опубликовать засекреченные документы об убийствах Джона и Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. План рассекречивания должен быть представлен в течение 15 дней.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о планах раскрыть тайные документы по убийствам Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Capital One Arena в Вашингтоне.
Кристофер Рэй поставил под сомнение, попала ли пуля в ухо Трампа во время покушения в Пенсильвании. ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма, мотивы нападавшего остаются неизвестными.
ФБР обнаружило, что подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди. Он также исследовал местность дроном перед выступлением Трампа и имел при себе взрывчатку.