Джон Ф. Кеннеди

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Трамп обещает раскрыть 80 тысяч страниц засекреченных документов об убийстве Кеннеди

Дональд Трамп заявил, что будут обнародованы 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди. Ранее ФБР раскрыло 14 000 страниц дела.

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Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты детенышей тюленей: что можно отметить 15 марта

Ежегодно 15 марта отмечают Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты детенышей тюленей. Также, это Всемирный день речей и ораторского искусства.

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ФБР выявило 2400 новых фактов об убийстве бывшего президента США Кеннеди

ФБР обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов об убийстве президента Кеннеди, всего 14 тысяч страниц материалов. Документы ранее не передавались комиссии по рассекречиванию и не попали в Национальный архив.

Новости Мира • 11 февраля, 22:27 • 25689 просмотра

После указа Трампа ФБР раскрыло скрытые файлы об убийстве Кеннеди

ФБР обнаружило около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.

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Конгрессмен предложил разрешить Трампу баллотироваться на третий срок

Республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции США, которая позволит Трампу избираться на третий срок. Сам Трамп ранее заявлял, что не намерен баллотироваться более двух сроков.

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Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Президент США Дональд Трамп приказал опубликовать засекреченные документы об убийствах Джона и Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. План рассекречивания должен быть представлен в течение 15 дней.

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Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Лютера Кинга

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о планах раскрыть тайные документы по убийствам Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Capital One Arena в Вашингтоне.

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Директор ФБР поставил под сомнение, был ли Трамп ранен пулей во время покушения

Кристофер Рэй поставил под сомнение, попала ли пуля в ухо Трампа во время покушения в Пенсильвании. ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма, мотивы нападавшего остаются неизвестными.

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ФБР: подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди

ФБР обнаружило, что подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди. Он также исследовал местность дроном перед выступлением Трампа и имел при себе взрывчатку.

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