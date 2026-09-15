Умер легендарный дизайнер Боб Маки, работавший с Шер, Мэрилин Монро и Тейлор Свифт

Легендарный американский дизайнер одежды и сценических костюмов Боб Маки умер 14 сентября в возрасте 87 лет. За свою многолетнюю карьеру он работал с Шер, Мэрилин Монро, Тейлор Свифт, Майли Сайрус и другими звёздами, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

О смерти дизайнера сообщили на его официальной странице в Instagram. Причину смерти пока не назвали.

С тяжёлым сердцем сообщаем, что сегодня умер мистер Боб Маки. Он прожил свои 87 лет на полную, осуществив мечту стать дизайнером моды и костюмов — это всё, чего он когда-либо хотел — говорится в сообщении.

От Мэрилин Монро до Тейлор Свифт

Маки начал карьеру в 1960-х годах в качестве ассистента дизайнера костюмов Жана Луи. Он участвовал в создании знаменитого платья Мэрилин Монро, в котором она исполнила "Happy Birthday, Mr. President" на праздновании дня рождения президента США Джона Кеннеди в 1962 году.

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Особое место в карьере дизайнера заняла Шер. Их сотрудничество длилось более 40 лет, а созданные Маки сценические образы стали одной из визитных карточек певицы. Дизайнер получил 32 номинации на премию "Эмми" и завоевал 9 наград, а в 2019 году получил "Тони" за костюмы для мюзикла "The Cher Show".

Маки также создавал образы для Кэрол Бёрнетт, а его работы носили Майли Сайрус и Сабрина Карпентер. Тейлор Свифт использовала один из архивных костюмов дизайнера для оформления альбома "The Life of a Showgirl".

За яркие сценические костюмы Маки получил прозвище "Султан блёсток", а его работы на протяжении десятилетий формировали образы одних из самых известных звёзд американской сцены.

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