Астропрогноз на 5–11 октября 2026 года: неделя, требующая особой осторожности, и важное новолуние в Весах

Первая неделя октября продолжает непростую астрологическую историю, которая началась еще в конце сентября. Напряженная конфигурация Марса, Плутона и Меркурия постепенно расходится, но ее влияние все еще остается ощутимым. Кроме того, к этой картине присоединяется ретроградная Венера, которая приближается к Меркурию. В то же время именно на этой неделе нас ждет важное Новолуние в Весах, которое открывает возможность постепенно изменить сценарий и найти новую точку равновесия. Подробнее о том, чего ожидать на этой неделе, специально для читателей рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Чего ожидать в начале недели

Ксения Базиленко отмечает, что неделя 5–11 октября — это период, когда особенно важно контролировать эмоции, не поддаваться на провокации и не принимать серьезных решений в состоянии гнева, страха или сильного внутреннего напряжения. По словам астролога, одним из самых напряженных дней недели будет именно понедельник, 5 октября, поскольку именно в этот день Луна переходит в знак Льва и в течение дня активирует сразу несколько планет напряженной конфигурации: Плутон, Марс, Меркурий и ретроградную Венеру.

Сильнее всего это может ощущаться на эмоциональном уровне. Людям может быть сложнее контролировать раздражение, обиды и импульсивные реакции. То, что в другой день удалось бы решить спокойным разговором, сейчас может очень быстро перерасти в конфликт. Поэтому 5 октября я бы советовала особенно внимательно относиться к своим словам и поступкам. Не доводите споры до точки невозврата. Не садитесь за руль в состоянии сильного эмоционального возбуждения. Не принимайте важных решений из желания кому-то что-то доказать. И самое главное — не отвечайте агрессией на агрессию — говорит Ксения Базиленко.

С точки зрения мунданной астрологии, говорит эксперт, напряженные конфигурации с участием Марса и Плутона традиционно связывают с обострением борьбы за власть и влияние, силовым противостоянием и резким развитием кризисных процессов. Поэтому в начале недели не стоит исключать усиление уже существующих конфликтов или возникновение новых очагов напряжения.

Повышенного внимания также могут потребовать темы аварий, пожаров, техногенных событий и экстремальных природных явлений. Это не означает, что такие события обязательно произойдут. Но астрологически период требует повышенной осторожности — отметила Ксения Базиленко.

В то же время, по словам эксперта, 7 октября происходит точное соединение Меркурия с ретроградной Венерой в Скорпионе. Она подчеркивает, что это очень интересная комбинация.

Мы можем возвращаться к разговорам, которые когда-то не были завершены, пересматривать свои решения, снова обсуждать старые договоренности. О себе могут напомнить люди из прошлого, старые чувства, финансовые вопросы, долги, документы или обязательства. Скорпион не любит поверхностности. Он заставляет докапываться до сути. Поэтому на этой неделе многое скрытое может постепенно выйти наружу, а то, о чем раньше не хотелось говорить, может потребовать честного разговора — подчеркнула Ксения Базиленко.

Кроме того, она подчеркивает, что в мировых процессах особенно важными могут стать переговоры о деньгах, ресурсах, финансировании и общих обязательствах. Эксперт также советует не исключать усиление дискуссий вокруг стоимости жизни, цен и инфляционных процессов в разных странах.

Но сейчас лучше не спешить с окончательными выводами: ретроградная Венера часто возвращает нас к вопросу не для того, чтобы немедленно его закрыть, а для того, чтобы посмотреть на него еще раз — отметила астролог.

В свою очередь, 10 октября, по ее словам, произойдет новолуние в Весах. И вот здесь появляется совершенно другая энергия.

10 октября в 18:50 по киевскому времени произойдет Новолуние в знаке Весов. Новолуние — это начало нового лунного цикла, символическая точка обновления и возможность заложить намерения на следующий период. А Весы — знак партнерства, взаимодействия, дипломатии, справедливости и поиска равновесия. Поэтому главный вопрос этого Новолуния: умеем ли мы договариваться? Не побеждать друг друга. Не доказывать любой ценой свою правоту. А слышать другую сторону, сохраняя при этом собственные границы — заметила Ксения Базиленко.

По её мнению, это новолуние может стать хорошим моментом для того, чтобы пересмотреть свои отношения, восстановить диалог, примириться, если это действительно необходимо, или установить новые правила взаимодействия. Но есть важный нюанс.

Новолуние происходит на фоне довольно напряжённого астрологического периода. Поэтому гармония на этот раз не падает нам с неба — её придётся создавать собственными решениями. И, возможно, именно в этом заключается главный урок недели — добавила эксперт.

Что предвещают звёзды для Украины

По словам Ксении Базиленко, в гороскопе Украины эта неделя выглядит особенно важной. Напряжённая конфигурация продолжает активировать темы самой страны, открытого противостояния и международных союзов. Поэтому одним из главных вопросов недели, по мнению экспертки, могут стать отношения Украины с партнёрами.

Может более чётко проявиться, кто готов продолжать сотрудничество и поддержку, где открываются новые возможности, а где возникают противоречия, задержки или необходимость пересмотреть прежние договорённости. Одновременно напряжённая активация сферы открытых противников может символически указывать на усиление давления и агрессивных действий со стороны врага. Поэтому для Украины это может быть периодом не только военного, но и дипломатического испытания — подчеркнула астрологиня.

Чего ожидать в конце недели

6–7 октября Солнце активирует напряжёнными аспектами чувствительные точки гороскопа Украины, связанные, в частности, с Нептуном. С точки зрения мунданной астрологии, это может усиливать неопределённость, общественную тревожность, эмоциональные реакции и информационный хаос. Отдельного внимания могут потребовать темы воды и водных ресурсов. Но здесь очень важно не спешить с выводами и особенно внимательно проверять информацию. Иногда Нептун создаёт не само событие, а туман вокруг него — говорит Ксения Базиленко.

В то же время 9 октября, по словам экспертки, в украинском гороскопе появляется значительно более интересный и конструктивный аспект. В частности, Меркурий образует гармоничную связь с Ураном в скрытой сфере гороскопа страны.

Это может символически указывать на неожиданную информацию, новости или решения, способные изменить наше понимание определённой ситуации. То, что некоторое время оставалось за кулисами, может частично стать более понятным. Могут появиться новости о непубличных переговорах, договорённостях или решениях, которые готовились ранее. Нельзя исключать и неожиданного информационного поворота, способного открыть новые возможности — отметила астрологиня.

Финансы, ресурсы и скрытые процессы

Ещё один важный аспект в гороскопе Украины связывает ретроградный Сатурн с Ураном. Он одновременно затрагивает финансово-ресурсную сферу страны и процессы, происходящие за кулисами — говорит экспертка.

С точки зрения мунданной астрологии, это может указывать на необходимость пересмотра прежних финансовых договорённостей, возможные задержки или ограничения ресурсов, изменение условий финансирования либо необходимость искать новые механизмы.

Поскольку Сатурн ретроградный, часть этих вопросов может быть не новой. Возможно, придётся вернуться к старым договорённостям, обязательствам или решениям, которые ранее не были окончательно урегулированы. А Уран добавляет фактор неожиданности. Поэтому то, что долгое время оставалось непубличным, может внезапно повлиять на материальную ситуацию или потребовать быстрого пересмотра прежних планов. И именно поэтому гармоничный аспект Меркурия к Урану 9 октября выглядит особенно интересным: сложная ситуация может получить новую информацию, нестандартное решение или неожиданный вариант выхода — подчеркнула Ксения Базиленко.

Ночь с 11 на 12 октября

Хотя это уже переход к следующей астрологической неделе, я хочу отдельно обратить внимание на ночь с воскресенья, 11 октября, на понедельник, 12 октября. Луна переходит в Скорпион и вновь активирует напряжённую конфигурацию: вступает во взаимодействие с Плутоном, ретроградной Венерой и Марсом. Поэтому эмоциональный фон снова может стать очень сильным — заметила астролог.

Ксения Базиленко подчёркивает, что это не лучшее время для выяснения отношений, конфликтов и решений, которые невозможно будет легко отыграть назад.

Главный совет недели от астрологини Ксении Базиленко

Эта неделя не о страхе. Она об осознанности. Мы не всегда можем контролировать события вокруг нас, но можем контролировать собственные реакции. 5–11 октября особенно важно не позволять эмоциям управлять решениями. Не спешите. Не отвечайте агрессией на агрессию. Не принимайте важных решений в состоянии гнева. Проверяйте информацию. Берегите себя и своих близких. А Новолуние в Весах 10 октября напоминает нам об одной очень простой, но важной вещи: иногда настоящая сила заключается не в том, чтобы победить в конфликте, а в том, чтобы найти решение, которое позволит двигаться дальше. Берегите себя и тех, кого любите. С любовью и уважением, ваша астролог Ксения - резюмировала экспертка.

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Ксения Базиленко отмечает, что эта неделя будет очень насыщенной и местами непростой.

Напряжённая конфигурация, о которой мы говорили на прошлой неделе, продолжает действовать, поэтому для некоторых знаков главной задачей станет умение не поддаваться эмоциям и не делать шагов, о которых потом придётся сожалеть. В то же время это не означает, что неделя плоха для всех. Для кого-то она откроет новые возможности в работе, кого-то заставит пересмотреть финансы, отношения или собственные жизненные планы. А 10 октября состоится Новолуние в Весах, которое особенно важным станет именно для представителей этого знака - подчеркнула экспертка.

Овен

На этой неделе особого внимания потребуют ваши отношения и партнёрства. Ретроградная Венера может вернуть вас к вопросам, которые ранее остались нерешёнными. Иногда это может быть возвращение к старому разговору, иногда — к человеку, а иногда вдруг приходит понимание, что вы уже давно состоите в отношениях, которые требуют серьёзного пересмотра.

Не спешите ни разрывать всё на эмоциях, ни убеждать себя, что всё прекрасно, если это не так. Для одних Овнов этот период может поставить окончательную точку. Для других — наоборот, поможет увидеть слабые места союза, обсудить их и впоследствии вывести отношения на совершенно другой уровень. Главное — не выяснять, кто победил. В любви это вообще плохо работает.

Телец

Ваша управительница Венера сейчас ретроградна, поэтому для Тельцов этот период может стать временем серьёзной переоценки. Особенно это касается работы, привычного образа жизни, нагрузки и отношения к собственному телу. Возможно, вы вдруг поймёте, что давно тратите слишком много сил на то, что уже не приносит ни удовольствия, ни достаточного результата. Не беритесь на этой неделе за десять дел одновременно. Наоборот — уберите лишнее, наведите порядок в графике и подумайте, что можно изменить в повседневной жизни. И обязательно оставляйте время для себя. Телец без удовольствия от жизни — это уже нарушение естественного баланса.

Близнецы

У Близнецов может быть очень интересная неделя в творчестве и личной жизни. Могут вернуться старые идеи, проекты, увлечения или люди, о которых вы давно не вспоминали. И здесь особенно интересно может проявить себя ретроградная Венера: бывшие иногда обладают удивительной способностью чувствовать её даже без астрологического календаря. Поэтому если вдруг получите сообщение «Привет, как ты?» от человека, который исчез два года назад, не спешите называть это знаком судьбы. Наблюдайте. А вот для творчества неделя может быть прекрасной. Возвращайтесь к тому, что когда-то вдохновляло, но было отложено.

Рак

На этой неделе много внимания могут потребовать дом, семья и ваш внутренний комфорт. Могут вернуться старые семейные вопросы или разговоры, которые долго откладывались. И здесь важно не пытаться снова стать человеком, который должен всех понять, помирить, спасти и ещё накормить. Позвольте взрослым людям самостоятельно отвечать за свои эмоции. А вы лучше займитесь собственным пространством. Перестановка, уют, завершение старых домашних дел или просто спокойный вечер могут дать вам на этой неделе гораздо больше, чем бесконечное решение чужих проблем.

Лев

Львы, на этой неделе Вселенная продолжает проверять вас на самоконтроль. Напряжение остаётся сильным, особенно в начале недели. Вас могут провоцировать люди, обстоятельства, слова, задержки или ситуации, в которых очень захочется немедленно показать всем, кто здесь главный. Не надо. Вашей величайшей победой на этой неделе станет не способность победить кого-то, а способность вовремя остановиться. Будьте особенно внимательны за рулём, в конфликтах, во время физических нагрузок и в ситуациях, где присутствует риск. Любая импульсивная ошибка сейчас может иметь серьёзные последствия. Если к концу недели вы ни с кем не поссорились, ничего не разбили и никого не отправили навсегда из своей жизни — можете смело вручить себе чёрный пояс по искусству выживания в октябре 2026 года.

Дева

Девам на этой неделе стоит серьёзно взглянуть на деньги. Не обязательно потому, что с ними произойдёт что-то плохое. Напротив — именно сейчас могут появиться интересные мысли о том, как зарабатывать больше или эффективнее использовать свои способности. Пересмотрите свой бизнес, цены, расходы, старые финансовые решения. Возможно, какая-то идея, которую вы когда-то отложили, сейчас заслуживает второго шанса. А вот с крупными покупками и рискованными вложениями лучше не спешить. И ещё один вопрос, который Девам стоит себе задать: соответствует ли оплата, которую вы получаете, количеству сил и знаний, которые вкладываете? Иногда финансовые изменения начинаются именно с этого.

Весы

Весы, а вот у вас начинается действительно интересный период. 10 октября новолуние произойдёт именно в вашем знаке. Это символическая точка нового личного цикла, когда можно пересмотреть свою жизнь и определить, куда вы хотите двигаться дальше. Особенно важными могут стать вопросы собственных желаний, самооценки, внешности, личных планов и того, какими вы хотите видеть себя в будущем. Но Венера — ваш управитель — сейчас ретроградна. Поэтому я бы не советовала начинать революцию под лозунгом «с завтрашнего дня я совсем другой человек». Сначала подумайте. Что вы хотите оставить в прошлом? Что хотите вернуть? А что уже пришло время создать заново? Новолуние даёт вам точку нового отсчёта, а ретроградная Венера помогает понять, с каким багажом вы хотите войти в этот новый цикл.

Скорпион

Скорпионы — ещё один знак, которому на этой неделе нужен особый режим осторожности. Венера ретроградна в вашем знаке, а общая конфигурация недели остаётся напряжённой. Поэтому эмоции могут быть очень сильными: любовь, ревность, обиды, желание выяснить правду, вернуть прошлое или немедленно решить судьбу отношений. Не спешите. Я бы вообще не советовала сейчас на сильных эмоциях влюбляться «навсегда», жениться после трёх свиданий или устраивать любимому человеку страстный допрос. Сейчас ваша сила — не в том, чтобы контролировать других, а в том, чтобы хорошо понимать себя. Старые чувства могут вернуться именно для того, чтобы вы наконец поняли, почему эта история когда-то возникла в вашей жизни.

Стрелец

Для Стрельцов интересными могут стать друзья, знакомства, социальные связи и планы на будущее. Кто-то из прошлого может снова появиться в вашем кругу. Может вернуться старый проект, предложение или идея сотрудничества. Не отказывайтесь автоматически лишь потому, что когда-то что-то не сложилось. Обстоятельства могли измениться. Но и не соглашайтесь на всё подряд. На этой неделе особенно хорошо видно, кто действительно ваш единомышленник, а кто просто красиво рассказывает о больших планах. Ваша задача — правильно выбрать людей, с которыми вы пойдёте дальше.

Козерог

Козерогам стоит внимательнее присмотреться к профессиональной сфере. Могут вернуться старые рабочие вопросы, клиенты, предложения или проекты, которые в своё время не удалось реализовать. И на этот раз они могут выглядеть совсем иначе. В то же время не спешите резко увольняться, ссориться с руководством или объявлять, что с завтрашнего дня начинаете новую жизнь. Сначала составьте план. Вторая половина недели может подсказать вам очень интересную профессиональную идею. Козерог вообще чувствует себя гораздо увереннее, когда перед революцией хотя бы открывает Excel.

Водолей

Водолеи, вы также остаетесь среди знаков, которым на этой неделе необходима холодная голова. Не вступайте в борьбу только потому, что вас провоцируют. Не принимайте радикальных решений в момент злости и особенно внимательно относитесь к информации, документам, поездкам и договорённостям. Может появиться желание резко изменить направление жизни, отказаться от старых убеждений или доказать кому-то свою правоту. Не спешите разрушать то, что завтра ещё может вам понадобиться. Вместо этого неделя может принести интересную информацию, новые знания, международные контакты или идею, которая заставит вас совершенно иначе взглянуть на своё будущее. Ваш девиз на этой неделе: сначала подумать — потом нажимать кнопку "отправить".

Рыбы

Рыбам стоит внимательнее отнестись к общим финансам, кредитам, долгам, налогам, инвестициям и любым материальным обязательствам перед другими людьми. Это хороший период для того, чтобы пересмотреть старые финансовые решения, найти слабые места и навести порядок. А вот рисковать крупными суммами только потому, что предложение выглядит чрезвычайно привлекательным, я бы не советовала. Проверяйте документы, цифры и условия. И не позволяйте эмоциям управлять вашим кошельком. Иногда самое прибыльное финансовое решение недели — вовремя сказать: "Нет, спасибо, я ещё подумаю".

Главный совет недели для всех знаков

5–11 октября — не та неделя, когда нужно пытаться силой ускорить события. Где-то лучше переждать. Где-то — пересмотреть старое. Где-то — промолчать вместо того, чтобы вступать в конфликт. А где-то именно сейчас может родиться идея, которая впоследствии откроет совершенно новые возможности. Берегите себя и тех, кого любите. С любовью и уважением, ваш астролог Ксения — подчеркнула экспертка.

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