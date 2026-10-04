Астропрогноз на 5-11 жовтня 2026 року: тиждень, який вимагає особливої обережності, та важливий молодик у Терезах

Перший тиждень жовтня продовжує непросту астрологічну історію, яка розпочалася ще наприкінці вересня. Напружена конфігурація Марса, Плутона та Меркурія поступово розходиться, але її вплив усе ще залишається відчутним. До того ж до цієї картини приєднується ретроградна Венера, яка наближається до Меркурія. Водночас саме цього тижня на нас чекає важливий Молодик у Терезах, який відкриває можливість поступово змінити сценарій і знайти нову точку рівноваги. Детальніше про те, чого очікувати цього тижня спеціально для читачів розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Чого очікувати на початку тижня

Ксенія Базиленко зазначає, що тиждень 5-11 жовтня - це період, коли особливо важливо контролювати емоції, не піддаватися на провокації та не приймати серйозних рішень у стані гніву, страху чи сильного внутрішнього напруження. За словами астрологині, одним із найнапруженіших днів тижня буде саме понеділок 5 жовтня, оскільки саме у цей день Місяць переходить у знак Лева і протягом дня активує одразу декілька планет напруженої конфігурації: Плутон, Марс, Меркурій та ретроградну Венеру.

Найсильніше це може відчуватися на емоційному рівні. Людям може бути складніше контролювати роздратування, образи та імпульсивні реакції. Те, що в інший день вдалося б вирішити спокійною розмовою, зараз може дуже швидко перерости у конфлікт. Тому 5 жовтня я б радила особливо уважно ставитися до своїх слів та вчинків. Не доводьте суперечки до точки неповернення. Не сідайте за кермо у стані сильного емоційного збудження. Не приймайте важливих рішень із бажання комусь щось довести. І найголовніше - не відповідайте агресією на агресію - каже Ксенія Базиленко.

З погляду мунданної астрології, каже експретка, напружені конфігурації за участю Марса і Плутона традиційно пов’язують із загостренням боротьби за владу та вплив, силовим протистоянням і різким розвитком кризових процесів. Тому на початку тижня не варто виключати посилення вже існуючих конфліктів або виникнення нових осередків напруження.

Підвищеної уваги можуть потребувати також теми аварій, пожеж, техногенних подій та екстремальних природних явищ. Це не означає, що такі події обов’язково відбудуться. Але астрологічно період вимагає підвищеної обережності - зазначила Ксенія Базиленко.

Водночас, за словами експертки, 7 жовтня відбувається точне з’єднання Меркурія з ретроградною Венерою у Скорпіоні. Вона наголошує, що це дуже цікава комбінація.

Ми можемо повертатися до розмов, які колись не були завершені, переглядати свої рішення, знову обговорювати старі домовленості. Можуть нагадати про себе люди з минулого, старі почуття, фінансові питання, борги, документи або зобов’язання. Скорпіон не любить поверхневості. Він змушує докопуватися до суті. Тому цього тижня багато прихованого може поступово виходити назовні, а те, про що раніше не хотілося говорити, може вимагати чесної розмови - підкреслила Ксенія Базиленко.

Крім того, вона наголошує, що у світових процесах особливо важливими можуть стати переговори про гроші, ресурси, фінансування та спільні зобов’язання. Експертка також не радити виключати й посилення дискусій навколо вартості життя, цін та інфляційних процесів у різних країнах.

Але зараз краще не поспішати з остаточними висновками: ретроградна Венера часто повертає нас до питання не для того, щоб негайно його закрити, а для того, щоб подивитися на нього ще раз - зазначила астрологиня.

Натомість 10 жовтня, за її словами, відбудеться молодик у Терезах. І ось тут з’являється зовсім інша енергія.

10 жовтня о 18:50 за київським часом відбудеться Молодик у знаку Терезів. Молодик - це початок нового місячного циклу, символічна точка оновлення та можливість закласти наміри на наступний період. А Терези - знак партнерства, взаємодії, дипломатії, справедливості та пошуку рівноваги. Тому головне питання цього Молодика: Чи вміємо ми домовлятися? Не перемагати одне одного. Не доводити будь-якою ціною свою правоту. А чути іншу сторону, зберігаючи при цьому власні кордони - зауважила Ксенія Базиленко.

На її погляд, цей Молодик може стати хорошим моментом для того, щоб переглянути свої стосунки, відновити діалог, примиритися, якщо це справді потрібно, або встановити нові правила взаємодії. Але є важливий нюанс.

Молодик відбувається на тлі досить напруженого астрологічного періоду. Тому гармонія цього разу не падає нам із неба - її доведеться створювати власними рішеннями. І, можливо, саме в цьому полягає головний урок тижня - додала експертка.

Що віщують зірки для України

За словами Ксенії Базиленко, у гороскопі України цей тиждень виглядає особливо важливим. Напружена конфігурація продовжує активувати теми самої держави, відкритого протистояння та міжнародних союзів. Тому одним із головних питань тижня, на думку експертки, можуть стати відносини України з партнерами.

Може чіткіше проявитися, хто готовий продовжувати співпрацю та підтримку, де відкриваються нові можливості, а де виникають суперечності, затримки або необхідність переглянути попередні домовленості. Одночасно напружена активація сфери відкритих противників може символічно вказувати на посилення тиску та агресивних дій з боку ворога. Тому для України це може бути період не лише військового, а й дипломатичного випробування - наголосила астрологиня.

Чого очікувати у кінці тижня

6–7 жовтня Сонце активує напруженими аспектами чутливі точки гороскопа України, пов’язані, зокрема, з Нептуном. З погляду мунданної астрології, це може посилювати невизначеність, суспільну тривожність, емоційні реакції та інформаційний хаос. Окремої уваги можуть потребувати теми води та водних ресурсів. Але тут дуже важливо не поспішати з висновками та особливо уважно перевіряти інформацію. Іноді Нептун створює не саму подію, а туман навколо неї - каже Ксеня Базиленко.

Водночас, 9 жовтня, за словами експертки, в українському гороскопі з’являється значно цікавіший і конструктивніший аспект. Зокрема, Меркурій утворює гармонійний зв’язок з Ураном у прихованій сфері гороскопа країни.

Це може символічно вказувати на несподівану інформацію, новини або рішення, які здатні змінити наше розуміння певної ситуації. Те, що певний час залишалося за лаштунками, може частково стати зрозумілішим. Можуть з’явитися новини про непублічні переговори, домовленості або рішення, які готувалися раніше. Не можна виключати й несподіваного інформаційного повороту, здатного відкрити нові можливості - зазначила астрологиня.

Фінанси, ресурси та приховані процеси

Ще один важливий аспект у гороскопі України пов’язує ретроградний Сатурн із Ураном. Він зачіпає одночасно фінансово-ресурсну сферу країни та процеси, які відбуваються за лаштунками - каже експертка.

З погляду мунданної астрології, це може вказувати на необхідність перегляду попередніх фінансових домовленостей, можливі затримки або обмеження ресурсів, зміну умов фінансування чи необхідність шукати нові механізми.

Оскільки Сатурн ретроградний, частина цих питань може бути не новою. Можливо, доведеться повернутися до старих домовленостей, зобов’язань або рішень, які раніше не були остаточно врегульовані. А Уран додає фактор несподіванки. Тому те, що тривалий час залишалося непублічним, може раптово вплинути на матеріальну ситуацію або вимагати швидкого перегляду попередніх планів. І саме тому гармонійний аспект Меркурія до Урана 9 жовтня виглядає особливо цікавим: складна ситуація може отримати нову інформацію, нестандартне рішення або несподіваний варіант виходу - підкреслила Ксенія Базиленко.

Ніч з 11 на 12 жовтня

Хоча це вже перехід до наступного астрологічного тижня, я хочу окремо звернути увагу на ніч із неділі, 11 жовтня, на понеділок, 12 жовтня. Місяць переходить у Скорпіон і знову активує напружену конфігурацію: вступає у взаємодію з Плутоном, ретроградною Венерою та Марсом. Тому емоційний фон знову може стати дуже сильним - зауважила астролог.

Ксенія Базиленко наголошує, що це не найкращий час для з’ясування стосунків, конфліктів та рішень, які неможливо буде легко повернути назад.

Головна порада тижня від астрологині Ксенії Базиленко

Цей тиждень не про страх. Він про усвідомленість. Ми не завжди можемо контролювати події навколо нас, але можемо контролювати власні реакції. 5–11 жовтня особливо важливо не дозволяти емоціям керувати рішеннями. Не поспішайте. Не відповідайте агресією на агресію. Не приймайте важливих рішень у стані гніву. Перевіряйте інформацію. Бережіть себе та своїх близьких. А Молодик у Терезах 10 жовтня нагадує нам про дуже просту, але важливу річ: іноді справжня сила полягає не в тому, щоб перемогти у конфлікті, а в тому, щоб знайти рішення, яке дозволить рухатися далі. Бережіть себе і тих, кого любите. З любов’ю та повагою, ваша астролог Ксенія - резюмувала експертка.

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Ксенія Базиленко зазначає, що цей тиждень буде дуже насиченим і місцями непростим.

Напружена конфігурація, про яку ми говорили минулого тижня, продовжує діяти, тому для деяких знаків головним завданням стане вміння не піддаватися емоціям і не робити кроків, про які потім доведеться шкодувати. Водночас це не означає, що тиждень поганий для всіх. Для когось він відкриє нові можливості у роботі, для когось змусить переглянути фінанси, стосунки або власні життєві плани. А 10 жовтня відбудеться Молодик у Терезах, який особливо важливим стане саме для представників цього знака - наголосила експертка.

Овен

Цього тижня особливої уваги потребуватимуть ваші стосунки та партнерства. Ретроградна Венера може повернути вас до питань, які раніше залишилися невирішеними. Іноді це може бути повернення до старої розмови, іноді — до людини, а іноді раптом приходить розуміння, що ви вже давно живете у стосунках, які потребують серйозного перегляду.

Не поспішайте ні розривати все на емоціях, ні переконувати себе, що все чудово, якщо це не так. Для одних Овнів цей період може поставити остаточну крапку. Для інших - навпаки, допоможе побачити слабкі місця союзу, проговорити їх і згодом вивести стосунки на зовсім інший рівень. Головне - не з’ясовувати, хто переміг. У коханні це взагалі погано працює.

Телець

Ваш управитель Венера зараз ретроградна, тому для Тельців цей період може стати часом великої переоцінки. Особливо це стосується роботи, звичного способу життя, навантаження та ставлення до власного тіла. Можливо, ви раптом зрозумієте, що давно витрачаєте занадто багато сил на те, що вже не приносить ні задоволення, ні достатнього результату. Не беріться цього тижня за десять справ одночасно. Навпаки - приберіть зайве, наведіть порядок у графіку і подумайте, що можна змінити у повсякденному житті. І обов’язково залишайте час на себе. Телець без задоволення від життя - це вже порушення природного балансу.

Близнюки

У Близнюків може бути дуже цікавий тиждень у творчості та особистому житті. Можуть повернутися старі ідеї, проєкти, захоплення або люди, про яких ви давно не згадували. І тут особливо цікаво може поводитися ретроградна Венера: колишні іноді мають дивовижну здатність відчувати її навіть без астрологічного календаря. Тому якщо раптом отримаєте повідомлення "Привіт, як ти?" від людини, яка зникла два роки тому, не поспішайте називати це знаком долі. Спостерігайте. А ось для творчості тиждень може бути прекрасним. Повертайтеся до того, що колись надихало, але було відкладене.

Рак

Цього тижня багато уваги можуть вимагати дім, родина та ваш внутрішній комфорт. Можуть повернутися старі сімейні питання або розмови, які довго відкладалися. І тут важливо не намагатися знову стати людиною, яка повинна всіх зрозуміти, примирити, врятувати і ще нагодувати. Дозвольте дорослим людям самостійно відповідати за свої емоції. А ви краще займіться власним простором. Перестановка, затишок, завершення старих домашніх справ або просто спокійний вечір можуть дати вам цього тижня набагато більше, ніж нескінченне вирішення чужих проблем.

Лев

Леви, цього тижня Всесвіт продовжує приймати у вас іспит на самоконтроль. Напруження залишається сильним, особливо на початку тижня. Вас можуть провокувати люди, обставини, слова, затримки або ситуації, у яких дуже захочеться негайно показати всім, хто тут головний. Не треба. Вашою найбільшою перемогою цього тижня стане не здатність перемогти когось, а здатність вчасно зупинитися. Будьте особливо уважними за кермом, у конфліктах, під час фізичних навантажень і в ситуаціях, де присутній ризик. Будь-яка імпульсивна помилка зараз може мати серйозні наслідки. Якщо до кінця тижня ви ні з ким не посварилися, нічого не розбили і нікого не відправили назавжди зі свого життя - можете сміливо вручити собі чорний пояс із мистецтва виживання у жовтні 2026 року.

Діва

Дівам цього тижня варто серйозно подивитися на гроші. Не обов’язково тому, що з ними буде щось погане Навпаки - саме зараз можуть з’явитися цікаві думки щодо того, як заробляти більше або використовувати свої здібності ефективніше. Перегляньте свій бізнес, ціни, витрати, старі фінансові рішення. Можливо, якась ідея, яку ви колись відклали, зараз заслуговує другого шансу. А ось із великими покупками та ризикованими вкладеннями краще не поспішати. І ще одне питання, яке Дівам варто собі поставити: чи відповідає оплата, яку ви отримуєте, кількості сил і знань, які вкладаєте? Іноді фінансові зміни починаються саме з цього.

Терези

Терези, а ось у вас починається справді цікавий період. 10 жовтня Молодик відбудеться саме у вашому знаку. Це символічна точка нового особистого циклу, коли можна переглянути своє життя і визначити, куди ви хочете рухатися далі. Особливо важливими можуть стати питання власних бажань, самооцінки, зовнішності, особистих планів і того, якими ви хочете бачити себе у майбутньому. Але Венера - ваш управитель - зараз ретроградна. Тому я б не радила починати революцію під гаслом "від завтра я зовсім інша людина". Спочатку подумайте. Що ви хочете залишити у минулому? Що хочете повернути? А що настав час створити заново? Молодик дає вам точку нового відліку, а ретроградна Венера допомагає зрозуміти, з яким багажем ви хочете в цей новий цикл увійти.

Скорпіон

Скорпіони - ще один знак, якому цього тижня потрібен особливий режим обережності. Венера ретроградна у вашому знаку, а загальна конфігурація тижня залишається напруженою. Тому емоції можуть бути дуже сильними: кохання, ревнощі, образи, бажання з’ясувати правду, повернути минуле або негайно вирішити долю стосунків. Не поспішайте. Я б узагалі не радила зараз на сильних емоціях закохуватися "назавжди", одружуватися після трьох побачень або влаштовувати коханій людині допит із пристрастю. Зараз ваша сила - не в тому, щоб контролювати інших, а в тому, щоб добре розуміти себе. Старі почуття можуть повернутися саме для того, щоб ви нарешті зрозуміли, чому ця історія колись виникла у вашому житті.

Стрілець

Для Стрільців цікавими можуть стати друзі, знайомства, соціальні зв’язки та плани на майбутнє. Хтось із минулого може знову з’явитися у вашому колі. Може повернутися старий проєкт, пропозиція або ідея співпраці. Не відмовляйтеся автоматично лише тому, що колись щось не склалося. Обставини могли змінитися. Але й не погоджуйтеся на все підряд. Цього тижня особливо добре видно, хто справді ваш однодумець, а хто просто красиво розповідає про великі плани. Ваше завдання - правильно обрати людей, з якими ви підете далі.

Козоріг

Козорогам варто уважніше придивитися до професійної сфери. Можуть повернутися старі робочі питання, клієнти, пропозиції або проєкти, які свого часу не вдалося реалізувати. І цього разу вони можуть виглядати зовсім інакше. Водночас не поспішайте різко звільнятися, сваритися з керівництвом або оголошувати, що від завтра починаєте нове життя. Спочатку створіть план. Друга половина тижня може підказати вам дуже цікаву професійну ідею. Козоріг узагалі почувається значно впевненіше, коли перед революцією хоча б відкрив Excel.

Водолій

Водолії, ви також залишаєтеся серед знаків, яким цього тижня необхідна холодна голова. Не вступайте у боротьбу лише тому, що вас провокують. Не приймайте радикальних рішень у момент злості і особливо уважно ставтеся до інформації, документів, поїздок та домовленостей. Може з’явитися бажання різко змінити напрямок життя, відмовитися від старих переконань або довести комусь свою правоту. Не поспішайте руйнувати те, що завтра ще може вам знадобитися. Натомість тиждень може принести цікаву інформацію, нові знання, міжнародні контакти або ідею, яка змусить вас зовсім по-іншому подивитися на своє майбутнє. Ваш девіз цього тижня: спочатку подумати - потім натискати кнопку "відправити".

Риби

Рибам варто уважніше поставитися до спільних фінансів, кредитів, боргів, податків, інвестицій та будь-яких матеріальних зобов’язань перед іншими людьми. Це хороший період для того, щоб переглянути старі фінансові рішення, знайти слабкі місця та навести лад. А ось ризикувати великими сумами лише тому, що пропозиція виглядає надзвичайно привабливо, я б не радила. Перевіряйте документи, цифри та умови. І не дозволяйте емоціям керувати вашим гаманцем. Іноді найприбутковіше фінансове рішення тижня - це вчасно сказати: "Ні, дякую, я ще подумаю".

Головна порада тижня для всіх знаків

5–11 жовтня - не той тиждень, коли потрібно намагатися силою прискорити події. Десь краще перечекати. Десь - переглянути старе. Десь - промовчати замість того, щоб вступати у конфлікт. А десь саме зараз може народитися ідея, яка згодом відкриє абсолютно нові можливості. Бережіть себе і тих, кого любите. З любов’ю та повагою, ваша астролог Ксенія - наголосила експертка.

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