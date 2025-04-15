The New York Times

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.
Жителі США стурбовані глобальними загрозами, тому купують бункери. Ціна починається від 20 000 доларів, а оренда на 99 років – 55 000 доларів.
У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.
США планують переконати населення Гренландії приєднатися до країни, замість анексії. Білий дім розглядає фінансові стимули, включаючи виплати у розмірі 10 000 доларів кожному гренландцю.
Олексій Ковтун зник у Бучі в березні 2022 року. Згодом родина отримала лист з російської колонії, де він утримується без суду серед тисяч інших українців.
В префектурі Вакаяма за допомогою 3D-друку звели нову залізничну станцію на місці старої дерев'яної будівлі 1948 року. Будівництво тривало лише шість годин.
В США перед Великоднем рекордно зросли ціни на яйця через пташиний грип. Через це американці почали шукати альтернативи, фарбуючи картоплю та інші продукти.
США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone, iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.
Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.
російська зброя містить західні компоненти попри санкції. Мікросхеми потрапляють в рф нелегально, роблячи можливим терор проти українців.
У Лос-Анджелесі у віці 65 років помер голлівудський актор Вел Кілмер. Причиною смерті стала пневмонія, викликана раком горла, який у нього діагностували у 2014 році.
Попри зусилля США, путін продовжує наступ в Україні та висуває нові умови для переговорів. Експерти вважають, що інтереси путіна та Трампа не збігаються.
Дмитро Плетенчук спростував інформацію про те, що Україна отримала координати крейсера "москва" від США. Він наголосив, що операція була спланована виключно ВМС ЗСУ.
Вашингтон сприйняв операцію України в курській області як порушення довіри. Незважаючи на це, підтримку не зупинили, щоб уникнути загибелі українських військових.
Федеральний суддя призупинив спроби адміністрації Трампа ліквідувати "Голос Америки". Позов подали журналісти та профспілки, вважаючи дії адміністрації порушенням свободи слова.
Американська письменниця Ліза Джейн Сміт, відома за серією книг "Щоденники вампіра", померла у віці 66 років після 10-річної боротьби з аутоімунною хворобою. Її книги стали основою для популярного серіалу.
Лідери країн Європи не дійшли згоди щодо миротворців в Україні. Франція та Британія наполягають на власних військах, Італія готова до місії ООН, а Польща відмовилась від відправки військових.
Король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування, але лікарі не бачать причин для занепокоєння. Попри це, майбутні заходи можуть бути скориговані для підтримки здоров’я монарха.
Російська атака на ЧАЕС пошкодила захисну споруду, що може відкласти демонтаж старого саркофага. Відновлення об'єкта потребуватиме сотні мільйонів доларів.
Міноборони США розпочало розслідування з використанням поліграфа через витік інформації про зустріч Ілона Маска з Пентагоном щодо планів на випадок війни з Китаєм. Маск погрожував судом за розголошення даних.
Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.
Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про ознайомлення Ілона Маска із секретним планом війни з Китаєм. Він назвав інформацію NYT неправдивою, а Маска – непоінформованим.
Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону спростували цю інформацію, назвавши її фейком.
Федеральний суддя США заборонив адміністрації Трампа забороняти трансгендерам служити в армії. Суд визнав цю політику дискримінаційною, що порушує конституційні права військових.
Напередодні розмови Трампа і путіна шириться дезінформація про поступки України. ЦПД застерігає від маніпуляцій щодо визнання Криму російським та послаблення санкцій.
В РНБО спростували інформацію про можливу передачу Одеського порту під контроль рф. За словами Андрія Коваленка, це лише спекуляції, засновані на побоюваннях неназваних українських чиновників.
Бренд швидкої моди Forever 21 вдруге за шість років подав заяву про банкрутство. Причиною є зменшення відвідувачів торгових центрів і зростання конкуренції онлайн-магазинів.
США виходять з багатонаціональної групи, яка розслідує злочини рф в Україні. Це рішення адміністрації Трампа, котра перерозподіляє ресурси, попри важливу роль США у WarCAT.
США розпочали військову операцію проти хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки в Червоному морі. Обстріли націлені на радари та об'єкти запуску ракет.
Смерть Енн Марі Гоггальтер, яка була паралізована під час стрілянини в Колумбайні у 1999 році, визнали вбивством. Кількість загиблих зросла до 14, через ускладнення від поранень.