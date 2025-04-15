The New York Times

Кількість жертв стрілянини в Колумбайні зросла до 14 через чверть століття - NYT

Смерть Енн Марі Гоггальтер, яка була паралізована під час стрілянини в Колумбайні у 1999 році, визнали вбивством. Кількість загиблих зросла до 14, через ускладнення від поранень.