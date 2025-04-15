The New York Times

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15905 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165027 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141433 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144128 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136668 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136852 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196854 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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15 квітня, 07:01 • 17523 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 113026 перегляди

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Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.

Новини Світу • 14 квітня, 13:54 • 9768 перегляди

Американці масово купують бункери через загрози: скільки коштує сховище

Жителі США стурбовані глобальними загрозами, тому купують бункери. Ціна починається від 20 000 доларів, а оренда на 99 років – 55 000 доларів.

Новини Світу • 14 квітня, 09:57 • 5026 перегляди

Гарві Вайнштейн знову постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у зґвалтуванні

У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.

Новини Світу • 13 квітня, 17:08 • 4438 перегляди

Адміністрація Трампа розробила план взяття Гренландії під контроль США

США планують переконати населення Гренландії приєднатися до країни, замість анексії. Білий дім розглядає фінансові стимули, включаючи виплати у розмірі 10 000 доларів кожному гренландцю.

Політика • 11 квітня, 03:05 • 9111 перегляди

Мати думала, що син помер, а потім отримала листа з російської колонії: The Times розповіло історію українця Олексія Ковтуна

Олексій Ковтун зник у Бучі в березні 2022 року. Згодом родина отримала лист з російської колонії, де він утримується без суду серед тисяч інших українців.

Суспільство • 9 квітня, 10:47 • 10330 перегляди

В Японії за рекордний час збудували залізничну станцію, використовуючи 3D-принтер

В префектурі Вакаяма за допомогою 3D-друку звели нову залізничну станцію на місці старої дерев'яної будівлі 1948 року. Будівництво тривало лише шість годин.

Новини Світу • 8 квітня, 11:15 • 10437 перегляди

Яйця у США перед Великоднем так подорожчали, що американці фарбують картоплю

В США перед Великоднем рекордно зросли ціни на яйця через пташиний грип. Через це американці почали шукати альтернативи, фарбуючи картоплю та інші продукти.

Економіка • 4 квітня, 13:48 • 109418 перегляди

США вводять нові мита: Apple може підняти ціни на свою продукцію - NYT

США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone, iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.

Новини Світу • 3 квітня, 07:05 • 8301 перегляди

Попри мільйонні трати Ілона Маска: на виборах до Верховного суду Вісконсину перемагає підтримуваний демократами суддя

Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.

Новини Світу • 2 квітня, 10:00 • 16681 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

російська зброя містить західні компоненти попри санкції. Мікросхеми потрапляють в рф нелегально, роблячи можливим терор проти українців.

Війна • 2 квітня, 09:50 • 161183 перегляди

Вел Кілмер, який зіграв Бетмена та Джима Моррісона, помер у віці 65 років

У Лос-Анджелесі у віці 65 років помер голлівудський актор Вел Кілмер. Причиною смерті стала пневмонія, викликана раком горла, який у нього діагностували у 2014 році.

Новини Світу • 2 квітня, 05:25 • 7375 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

Попри зусилля США, путін продовжує наступ в Україні та висуває нові умови для переговорів. Експерти вважають, що інтереси путіна та Трампа не збігаються.

Війна • 1 квітня, 23:00 • 79697 перегляди

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

Дмитро Плетенчук спростував інформацію про те, що Україна отримала координати крейсера "москва" від США. Він наголосив, що операція була спланована виключно ВМС ЗСУ.

Війна • 30 березня, 16:51 • 61490 перегляди

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

Вашингтон сприйняв операцію України в курській області як порушення довіри. Незважаючи на це, підтримку не зупинили, щоб уникнути загибелі українських військових.

Війна • 30 березня, 13:46 • 62736 перегляди

Суд призупинив спроби адміністрації Трампа ліквідувати "Голос Америки"

Федеральний суддя призупинив спроби адміністрації Трампа ліквідувати "Голос Америки". Позов подали журналісти та профспілки, вважаючи дії адміністрації порушенням свободи слова.

Новини Світу • 28 березня, 21:14 • 16744 перегляди

Авторка "Щоденників вампіра" Ліза Джейн Сміт померла після боротьби з аутоімунною хворобою

Американська письменниця Ліза Джейн Сміт, відома за серією книг "Щоденники вампіра", померла у віці 66 років після 10-річної боротьби з аутоімунною хворобою. Її книги стали основою для популярного серіалу.

Новини Світу • 28 березня, 16:28 • 25231 перегляди

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Лідери країн Європи не дійшли згоди щодо миротворців в Україні. Франція та Британія наполягають на власних військах, Італія готова до місії ООН, а Польща відмовилась від відправки військових.

Війна • 28 березня, 07:34 • 148864 перегляди

Король Чарльз III потрапив до лікарні через побічну реакцію на лікування

Король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування, але лікарі не бачать причин для занепокоєння. Попри це, майбутні заходи можуть бути скориговані для підтримки здоров’я монарха.

Новини Світу • 28 березня, 00:28 • 14767 перегляди

російська атака на ЧАЕС може відкласти демонтаж радянського саркофага: коли мали затвердити план

Російська атака на ЧАЕС пошкодила захисну споруду, що може відкласти демонтаж старого саркофага. Відновлення об'єкта потребуватиме сотні мільйонів доларів.

Суспільство • 27 березня, 12:14 • 25337 перегляди

Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска

Міноборони США розпочало розслідування з використанням поліграфа через витік інформації про зустріч Ілона Маска з Пентагоном щодо планів на випадок війни з Китаєм. Маск погрожував судом за розголошення даних.

Новини Світу • 23 березня, 05:29 • 55319 перегляди

Трамп позбавив Гарріс, Клінтон і Байдена доступу до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.

Новини Світу • 22 березня, 14:20 • 31892 перегляди

Трамп: повідомлення "абсолютно неправдиві", Маск непоінформований про секретний план щодо КНР

Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про ознайомлення Ілона Маска із секретним планом війни з Китаєм. Він назвав інформацію NYT неправдивою, а Маска – непоінформованим.

Новини Світу • 21 березня, 18:13 • 31199 перегляди

NYT повідомило, що Маску у Пентагоні хочуть провести брифінг щодо потенційної війни з Китаєм: Трамп заперечує

Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону спростували цю інформацію, назвавши її фейком.

Новини Світу • 21 березня, 10:49 • 34345 перегляди

Суд у США заблокував заборону Трампа на службу трансгендерів в армії

Федеральний суддя США заборонив адміністрації Трампа забороняти трансгендерам служити в армії. Суд визнав цю політику дискримінаційною, що порушує конституційні права військових.

Новини Світу • 19 березня, 07:19 • 21056 перегляди

Центр протидії дезінформації фіксує маніпуляції у медіа щодо розмови Трампа і путіна

Напередодні розмови Трампа і путіна шириться дезінформація про поступки України. ЦПД застерігає від маніпуляцій щодо визнання Криму російським та послаблення санкцій.

Суспільство • 18 березня, 08:08 • 23551 перегляди

У ЦПД РНБО відповіли, чи може Трамп передати порт Одеси під контроль рф

В РНБО спростували інформацію про можливу передачу Одеського порту під контроль рф. За словами Андрія Коваленка, це лише спекуляції, засновані на побоюваннях неназваних українських чиновників.

Війна • 18 березня, 07:44 • 23105 перегляди

Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

Бренд швидкої моди Forever 21 вдруге за шість років подав заяву про банкрутство. Причиною є зменшення відвідувачів торгових центрів і зростання конкуренції онлайн-магазинів.

Новини Світу • 17 березня, 18:08 • 63505 перегляди

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США виходять з багатонаціональної групи, яка розслідує злочини рф в Україні. Це рішення адміністрації Трампа, котра перерозподіляє ресурси, попри важливу роль США у WarCAT.

Війна • 17 березня, 08:25 • 141195 перегляди

США завдали потужного удару по хуситах у Ємені: що відомо

США розпочали військову операцію проти хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки в Червоному морі. Обстріли націлені на радари та об'єкти запуску ракет.

Новини Світу • 15 березня, 19:28 • 121294 перегляди

Кількість жертв стрілянини в Колумбайні зросла до 14 через чверть століття - NYT

Смерть Енн Марі Гоггальтер, яка була паралізована під час стрілянини в Колумбайні у 1999 році, визнали вбивством. Кількість загиблих зросла до 14, через ускладнення від поранень.

Кримінал та НП • 14 березня, 11:26 • 13802 перегляди