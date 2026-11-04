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Демократи випереджають республіканців на виборах до Конгресу США: перші проміжні результати

Київ • УНН

 • 2982 перегляди

Демократи наразі мають більше визначених місць у Сенаті та Палаті представників США. Підрахунок голосів триває.

Демократи випереджають республіканців на виборах до Конгресу США: перші проміжні результати

У США після закриття виборчих дільниць у частині штатів почали надходити перші результати проміжних виборів до Конгресу. За попередніми даними The New York Times та ABC News, демократи наразі мають більше визначених місць в обох палатах, пише УНН.

Деталі

За даними ABC News, у Сенаті за демократами закріплено 41 місце, тоді як за республіканцями – 31.

У Палаті представників, за попередніми підрахунками The New York Times, демократи мають 22 місця, а республіканці – 11.

Чому результати виборів до Сенату важливі

Сенат США бере участь в ухваленні федеральних законів і державного бюджету, затверджує кандидатури міністрів, послів та федеральних суддів, зокрема суддів Верховного суду. Також верхня палата Конгресу надає згоду на ратифікацію міжнародних договорів і розглядає справи щодо імпічменту президента.

Загалом у Сенаті 100 місць. Для більшості зазвичай необхідний 51 голос. Водночас за розподілу місць 50 на 50 вирішальний голос може віддати віцепрезидент США Джей Ді Венс, який представляє Республіканську партію.

Наведені цифри не означають остаточної перемоги демократів, оскільки враховують також місця сенаторів, чиї повноваження не завершуються цього року.

Результати проміжних виборів визначать співвідношення сил у Конгресі та можливості президента Дональда Трампа реалізовувати свою політику протягом наступних 2 років. Підрахунок голосів триває.

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Степан Гафтко

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