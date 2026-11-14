Ціни на пальне в Україні пішли вниз: де та на скільки подешевшали бензин і дизель 14 листопада

В Україні у суботу, 14 листопада, здешевшав преміальний бензин. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторинг цін на АЗС та дані Консалтингової групи "А-95".

Водночас вартість автогазу продовжує зростати, попри загальну тенденцію до здешевлення бензину та дизельного пального.

Деталі

Станом на ранок 14 листопада український ринок пального демонструє різноспрямовану динаміку. На тлі зниження гуртових котирувань бензину та дизельного пального окремі мережі АЗС почали переглядати роздрібні ціни. Але одразу закцентуємо, що масштабного здешевлення в усіх операторів поки не відбулося.

Найсуттєвіші зміни сталися в державній мережі "Укрнафта". Там преміальний бензин А-95 Energy подешевшав одразу на 3 грн за літр, із 89,90 до 86,90 грн. У результаті його вартість зрівнялася з ціною звичайного бензину А-95 у цій мережі. Інші види пального на АЗС цієї мережі залишилися на попередньому рівні. Зокрема, бензин А-92 коштує 84,90 грн/л, стандартне дизельне пальне — 102,90 грн/л, преміальне Diesel Energy — 104,90 грн/л, а автогаз — 60,90 грн/л.

Зміни відбулися і в мережі UPG. Там вартість стандартного дизельного пального EURO DIESEL знизилася на 34 копійки, до 101,56 грн/л. Бензин А-95 на АЗС UPG зараз коштує 86,90 грн/л, преміальний А-95+ — 89,90 грн/л, бензин А-100 — 97,90 грн/л, а преміальне дизельне пальне — 104,90 грн/л. Водночас автогаз на заправках цієї мережі подорожчав на 1 грн, до 61,90 грн/л.

У мережі KLO на 10 копійок здешевшав автогаз — до 62,90 грн/л. Ціни на бензин і дизель залишилися незмінними: А-95 коштує 84,90 грн/л, А-95+ — 92,60 грн/л, дизельне пальне — 103,90 грн/л.

Натомість великі мережі OKKO, WOG і SOCAR не переглядали цінників порівняно з попереднім днем.

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз у великих мережах

За даними моніторингу станом на 14 листопада, на АЗС OKKO та WOG звичайний бензин А-95 продають по 90,90 грн/л, преміальний А-95+ — по 93,90 грн/л. Стандартне дизельне пальне в обох мережах коштує 105,90 грн/л, преміальне — 108,90 грн/л. Вартість автогазу на OKKO становить 63,90 грн/л, на WOG — 63,50 грн/л.

У мережі SOCAR бензин А-95 коштує 91,90 грн/л, преміальний NANO 95 — 94,90 грн/л, а NANO 100 — 102 грн/л. Дизельне пальне продають по 106 грн/л, преміальне — по 109 грн/л. Автогаз коштує 63,90 грн/л.

Серед представлених у моніторингу мереж найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 пропонує KLO — 84,90 грн/л. А на АЗС "БРСМ-Нафта" цей вид пального коштує 85,99 грн/л, дизель — 101,99 грн/л. Автогаз водіям пропонують по ціні 58,99 грн/л.

Як змінилися середні ціни на пальне в Україні

За останніми оприлюдненими даними Консалтингової групи "А-95", станом на 13 листопада середня вартість бензину А-95 в Україні становила 88,08 грн/л. За добу він подешевшав на 18 копійок. Преміальний бензин А-95+ коштував у середньому 91,07 грн/л, що на 76 копійок менше, ніж попереднього дня. Дизельне пальне подешевшало на 35 копійок, до 103,24 грн/л.

Водночас бензин А-92 незначно подорожчав — на 8 копійок, до 84,78 грн/л. Середня ціна автомобільного газу зросла на 10 копійок і досягла 61,79 грн/л.

Як свідчать дані галузевого видання Enkorr, протягом 9–13 листопада середня вартість бензину А-95 на українських АЗС знизилася на 1,50 грн/л, а дизельного пального — на 1,30 грн/л. Натомість автомобільний газ за цей період подорожчав на 1,28 грн/л.

Бензин і дизель завершили робочий тиждень зі зниженням цін, тоді як автогаз продемонстрував протилежну тенденцію.

Нагадаємо

Днем раніше, 13 листопада, Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ціни на пальне в Україні знизяться, коли надійдуть нові запаси за нижчими цінами.